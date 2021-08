Los procesos del gaming aplicados a las organizaciones

Los jugadores hacen las reglas y las reglas cambian conforme evoluciona el juego a partir del aumento de nivel de los participantes. “Esta es una premisa para innovar y reinventar a las empresas dentro de su industria, pero también es la base con la que como emprendedores en el sector de los videojuegos buscamos ayudar a todo tipo de organizaciones y empresas a ser los mejores jugadores en su cancha”, aseveró Max Cavazzani, fundador de Etermax y ponente en el Lumen LATAM Forum Virtual Experience 2021: Human Progress and Amazing Technologies.

Max Cavazzani, fundador de Etermax.

“¿Cómo llegamos a esta premisa? Demos un poco de contexto”, expresó Cavazzani. “Yo siempre supe que me dedicaría a hacer software, pero cuando empecé, me prometí a mí mismo que no haría nada que tuviera que ver con videojuegos jamás. Sin embargo, la vida como el juego, nos pone en situaciones inesperadas y ante desafíos en los que el principal obstáculo a superar son nuestros propios límites”.

Recordó que después del éxito de su primer videojuego “Preguntados”, que llevó a Etermax, la segunda compañía fundada por él, a liderar en la industria del gaming, entendió varias lecciones que cambiaron su perspectiva sobre el rumbo a seguir como emprendedor, empresario y un apasionado por innovar y que hoy desea compartir.

La primera fue sobre la disrupción. “El hecho de poder cambiar mi mentalidad sobre no entrar al rubro de los videojuegos es una filosofía que defino como ser Gamechangers, y significa transformar ideas en realidades a través de la tecnología y la creatividad”, explicó Cavazzani.

“Y es que los jugadores, para pasar un nivel, estamos dispuestos a equivocarnos, probar formas distintas y aprender para buscar las mejores soluciones. Esto se traduce en un proceso para formar y desarrollar talentos en cualquier empresa u organización”.

En un momento en el que muchos negocios se han visto obligados a transitar a una transformación digital, esta mentalidad de cambiar las reglas del juego puede y debe ser una puerta a la innovación. “El innovador no nace, se hace”, afirmó.

Para Cavazzani, conectar usuarios o clientes finales con las marcas a través del gaming es una forma de innovar, pero no sólo aplicando esta mentalidad de cambiar las reglas del juego, sino también aprovechando varias herramientas tecnológicas que nos ayuden a ser los mejores de nuestra industria, por ejemplo, con la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con el fundador de Etermax, la IA actúa como un diferenciador en el ecosistema de una empresa, permitiéndole aprender sobre los usuarios y su experiencia. De esta forma es posible usar la creatividad para dar solución a estos aprendizajes.

Otra herramienta de utilidad que se ha convertido en una tendencia para que las empresas conozcan a sus clientes y mejoren sus servicios o productos es el Big Data, que permite ampliar las posibilidades de encontrar soluciones y crear experiencias aún más enriquecedoras para los usuarios. Por último, dijo, “una de las lecciones más importantes que me ha dejado entrar al mundo del gaming para ser un Gamechanger dentro de este sector es haberme dado cuenta de que probablemente nunca llegue a tener un éxito como ‘Preguntados’, pero seguiré trabajando para lograrlo y subir de nivel”.

Esto, en su opinión, es también un aprendizaje que aplica para cualquier jugador en una industria. “Porque cuando se alcanzan las metas más altas que nos planteamos, debemos de seguir trabajando para superarnos”, finalizó Cavazzani en el Lumen LATAM Forum 2021.