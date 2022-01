Los tres grandes cambios que experimentará el puesto de trabajo en 2022

Se espera que esto lleve a las empresas a centrarse en tres áreas: el análisis del sentimiento de los empleados para “asegurarse de que no hay un éxodo inminente de empleados, y para abordar los problemas a medida que surgen”; la mejora de la comunicación interna y del compromiso de los empleados y la inversión en programas de aprendizaje y desarrollo “para dar a las personas la oportunidad de desarrollar su carrera —ya sea en la misma trayectoria profesional o en una dirección completamente nueva— sin abandonar la organización”.

Como mínimo, los empresarios deben explicar por qué es necesario el seguimiento —en caso de que se considere así— y asegurar a los empleados que su privacidad está protegida y que no serán maltratados como resultado del seguimiento.

Las empresas pueden tomar medidas para evitar este escenario, recuerda la experta. Una de ellas es anonimizar los datos de los empleados para que no puedan ser utilizados de forma indebida . Y lo que es más importante, las empresas deben considerar cuidadosamente qué es lo que están rastreando y por qué, y si la supervisión directa es incluso necesaria o si el rendimiento puede ser rastreado de una manera menos intrusiva.

La analista principal de CCS Insight, Angela Ashenden, afirma que los principales proveedores de colaboración y productividad están actuando con cautela en lo que respecta a la privacidad de los empleados. Pero las organizaciones tendrán que asegurarse de no sobrepasar las leyes de privacidad de los empleados —y las percepciones de éstos— en cuanto a la cantidad de monitorización que es aceptable.

No sólo han suscitado preocupación las herramientas de bossware. El sector tecnológico en general todavía está tratando de encontrar un equilibrio entre los beneficios de la analítica de datos en el lugar de trabajo y la necesidad de privacidad de los empleados. Por ejemplo, la introducción de la puntuación de productividad de Microsoft el año pasado suscitó controversia por la inclusión de datos individuales de los empleados; posteriormente, la compañía tomó medidas para garantizar que los datos se anonimizaran de forma más eficaz.

Dado que es probable que el trabajo a distancia siga existiendo de alguna manera, las empresas tendrán que considerar cómo hacer un seguimiento de la productividad y el bienestar de los trabajadores cuando estos no están físicamente en las oficinas .

“Son cosas para cuya respuesta las empresas están mal preparadas. Los experimentos a los que tendrán que someterse para averiguarlo les llevarán todo un año”, según el analista. Y eso conlleva que las empresas y sus responsables corporativos deben tener la paciencia y la flexibilidad cultural para llevarlo a cabo. “Para las organizaciones que no la tengan, es de esperar que vuelvan a las políticas de ‘solo oficina’ o ‘solo teletrabajo’ a mediados de año”.

El lugar de trabajo ha cambiado significativamente en los últimos dos años y es poco probable que esta tendencia decaiga en 2022. No obstante, en medio de todo el reciente ruido mediático que ha tenido lugar en la industria sobre un futuro “metaverso”, hay muchas prioridades que son más inmediatas para las empresas.

