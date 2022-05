MadreSóloHayUna: adopción y hábitos digitales

De acuerdo con el estudio “Análisis Estratégico del Mercado de Equipos 4Q21”, elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), 14.3% del total de los equipos comprados en México, se adquirieron en el mes de mayo. Lo anterior, significa que las madres reciben en mayor medida dispositivos como regalo para celebrarla.



Mamás adoptando las TIC

Tanto para aquellas que tienen un trabajo no remunerado en casa, como para las que hacen home office o tienen que salir todos los días a trabajar porque son el sustento económico principal o adicional de su hogar, un teléfono inteligente es la vía el acceso a herramientas complementarias que se han convertido en un eje transversal que trastoca múltiples nodos de su red de actividades diarias.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de la población femenina de más de 15 años, 72.4% son madres, es decir, existen 35.9 millones de mamás mexicanas. De las cuales, de acuerdo con datos de The CIU, el 98.7% cuenta con un smartphone, cifra que aumentó un 6.8% en relación con el año anterior.

Esto a su vez impacta en el aumento en la adopción de líneas celulares entre las cuales 92.3% del total de líneas celulares corresponden a smartphones, reduciendo la adopción de feature-phones a 7.7% con respecto al 11.3% del año previo.

Perfil de adopción de las TIC de las mamás mexicanas

En años anteriores pudimos ver una disminución en la contratación de planes de prepago, pues el confinamiento nos llevó a administrar los gastos del hogar y la conectividad tendía más a lo fijo.

Al cuarto trimestre de 2021, el 85.1% cuenta con un esquema de prepago, registrando una disminución de 2.8% con respecto al 4Q20, resultado de la disminución en el confinamiento y la crisis económica, resultando en una contratación de 14.9% para pospago.

Otro indicador de una normalidad es el aumento en el gasto promedio en la adquisición de un smartphone siendo de $4,140.90 pesos, esto es un aumento de $492.52 pesos.

Es importante destacar que el papel de estas herramientas ha evolucionado hacia nuevos horizontes, no sólo en cuanto a la comunicación sino a la simplificación de tareas diarias. El 60.8% de las madres mexicanas hace compras en línea y 57.1% cuenta con acceso a contenido de audio y video a través de una plataforma OTT.



Uso de smartphones

En México el 76.8% de las mamás descargan aplicaciones móviles en sus dispositivos inteligentes. Dentro de sus prioridades estar en comunicación con sus seres queridos, por esto la mensajería instantánea se coloca como las principales aplicaciones descargadas (89%). Le siguen las redes sociales (87%) y por supuesto realizar llamadas (58%).

Principales usos de smartphone

(Proporción del total, %)

En el segundo bloque de preferencias de descarga de aplicaciones desde dispositivos maternos, encontramos las aplicaciones relacionadas con fotografía y video (57%), música y audio (55%) y juegos (53%).

De lo anterior, que una tarjeta para suscribirse en su plataforma de streaming favorita para sus descargas cotidianas de audio, video y gaming sea un regalo por demás apreciado por ellas.

Finalmente, el tercer bloque de preferencias de aplicaciones, que va del 10 al 30% en descarga en de los equipos de las mamás, cubre una amplia gama entre las que entran las aplicaciones de educación (30%), compras (27%), GPS (23%) y negocios y finanzas (14%). Así, para las mamás más exigentes la compra de un curso virtual en sus intereses predilectos podría ser un regalo original, a la vez de útil.



Preferencia de fabricantes

La preferencia de este sector de la población se ha mantenido constante. Mamá sigue con una predilección hacia Samsung, que lidera con 37.1% el mercado, en la segunda posición se encuentra Motorola con 22.4%. Ambos fabricantes con un fuerte enfoque de mercado en la gama media, lo que les permite seguir siendo los favoritos de las madres mexicanas.

Preferencia de fabricantes de smartphones en mamás mexicanas

(Participación de mercado, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

El tercer lugar lo ocupa Huawei con 15.4% del mercado y en cuarta posición Apple con 9.4%.

Llama la atención, que, si bien el orden es el mismo que el observado el año pasado, y, ¡las mamás si tienen a sus consentidos! existe una tendencia de mayor atomización en las preferencias de las madres mexicanas, resultado de una mayor apertura a probar nuevas marcas.



Atributos valorados por las mamás

Dentro de las características más buscadas por las mamás mexicanas al momento de comprar un smartphone destacan entre las tres primeras: 66% precio, 62% capacidad y memoria y 56% la resolución de la cámara.

Principales atributos valorados por las mamás

(Proporción del total, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Si bien, el precio se corona como el atributo más valorado, las mamás muestran interés en características técnicas del smartphone que van a adquirir. Tomen en cuenta esta información si quieren hacerle un regalo a mamá que cumpla con sus expectativas.



No es coincidencia que durante 2021 y por primera vez, mayo fuera el mes en que desplazó una mayor cantidad de dispositivos. Cada vez más para este sector de la población el acceso a un teléfono inteligente no sólo es sinónimo de acceso a información, contenido, entretenimiento, etc. Sino que esta herramienta se ha convertido en un aliado benéfico de sus actividades diarias.

Indicadores como el crecimiento de la descarga de plataformas para realizar videollamadas como consecuencia del trabajo en línea y la escuela en casa, así como la descarga de aplicaciones que las permitan estar siempre conectadas. Nos permite ver que cada vez más, mamá que mamá busca en un smartphone una herramienta multifuncional que sea integral y se ajuste a sus posibilidades económicas.

–Marissa Manzanilla y Jacqueline Hernández, The CIU