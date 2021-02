Magnite se une a GNog para amplificar su oferta de publicidad omnicanal en México

De acuerdo con eMarketer , la publicidad digital en América Latina superará los 9 mil millones de dólares este año y el mercado mexicano destaca por su acelerado crecimiento (con un 4.1% en el segundo trimestre del año anterior, en contraste con el 2.4% global). Los anunciantes nacionales, como Liverpool y DirecTV Go, entre otros, ya aprovechan la tecnología de la plataforma para incrementar el éxito de sus campañas omnicanales. Magnite ayuda a los medios a vender publicidad y los conecta con compradores en todos los canales y formatos, incluidos CTV, OTT, display, móvil, DOOH y audio. Su servicio se caracteriza por ofrecer un proceso independiente, transparente y eficiente para acceder a un inventario premium con tecnología programática y la guía de un equipo experimentado. La firma se construyó a partir de la fusión entre Rubicon Project, una de las primeras plataformas en establecer presencia en el sector programático de América Latina, y Telaria, un SSP de video pionero con una gran cartera de clientes en la región. “Nos gusta compartir nuestra tecnología y experiencia con más compradores de publicidad en México, trabajar con GNog fortalecerá nuestras relaciones en el país”, dijo Rafael Pallarés, director de Magnite para Latinoamérica, quien agregó: “La capacidad omnicanal de Magnite ayudará a los anunciantes a planificar y ejecutar sus campañas de manera integral, innovamos para equiparlos con las mejores herramientas que les ayude a superar sus objetivos publicitarios en cualquier medio”. Por su parte, Fernando Nogueira, CEO y Fundador de GNog, anunció que la consultora está emocionada por la decisión de Magnite de trabajar conjuntamente para abrir nuevas oportunidades para los anunciantes en México. “Magnite está lista para ayudar a las marcas y agencias a navegar en el nuevo ecosistema de medios digitales y esperamos que esto favorezca el crecimiento de la inversión publicitaria digital en México”, finalizó el directivo.

Continue Reading