Más de 200 empleados de Google crean el primer sindicato de la tecnológica

Más de 200 trabajadores de Google y de otras unidades de Alphabet, la matriz del grupo, formalizaron ayer la creación de Alphabet Workers Union, un sindicato para las oficinas de la compañía en Estados Unidos y Canadá. La iniciativa llega luego de años de protestas por las condiciones de trabajo y las prácticas comerciales de la compañía, aunque no alcanza el apoyo necesario para forzar al gigante tecnológico a una mesa de negociación.

El objetivo del sindicato es, según exponen los promotores en su propio site, “proteger a los trabajadores de Alphabet, nuestra sociedad global y nuestro mundo. Promovemos la solidaridad, la democracia y la justicia social y económica”.

Nicki Anselmo, gerente de la iniciativa, añade que “este sindicato se basa en años de valiente organización de los trabajadores de Google. Desde la lucha contra la política de ‘nombres reales’, pasando por la oposición al Proyecto Maven [un proyecto por el que Google iba a permitir al Pentágono el uso de algunas de sus tecnologías con fines militares] y a la protesta por los atroces pagos multimillonarios que se han dado a los ejecutivos que han cometido acoso sexual, hemos visto de primera mano que Alphabet responde cuando actuamos de forma colectiva. El nuevo sindicato proporciona una estructura sostenible para asegurar que nuestros valores compartidos como empleados de Alphabet sean respetados incluso después de que los titulares se desvanezcan”.

Proteger mejor a los miembros del nuevo sindicato de despidos (recientemente la compañía despidió a la doctora Timnit Gebru, destacada investigadora de Inteligencia Artificial, sin ningún motivo) u otras formas de represalias es, por tanto, uno de los fines de la iniciativa. También permitirá al grupo cobrar cuotas para contratar personal de apoyo y atacar a la empresa de manera más agresiva que en el pasado.

El sindicato formará parte del grupo laboral Communications Workers of America, que también representa a los empleados de Verizon Communications y los miembros de AT&T. No obstante, Alphabet Workers Union, a diferencia de los sindicatos tradicionales de Estados Unidos, es “minoritario”, de forma que no podrá obligar a la empresa a negociar de forma colectiva sobre salarios u otros asuntos.

Desde Google, Kara Silverstein, responsable de la gestión de personal, afirma que la compañía apoya los “derechos laborales protegidos” de sus empleados y que “continuará comprometiéndose directamente con todos los empleados”. De hecho, según la normativa laboral de los Estados Unidos, Alphabet puede ignorar las demandas del sindicato hasta que la mayoría de los empleados lo apoyen. El sindicato planea también representar a contratistas externos, una clase de trabajadores cuyas demandas Alphabet también puede ignorar.

Un movimiento inédito en Silicon Valley

Hasta la fecha, el movimiento sindical no había llegado a las grandes tecnológicas de Silicon Valley, compañías caracterizadas por pagar buenos salarios y por proporcionar otros beneficios laborales como comida y gimnasio gratuito. Pero a medida que estos gigantes aumentan su poder en todo el mundo (de hecho, los reguladores de Estados Unidos y de otros países están analizando esta situación de monopolio) el espíritu sindical está empezando a florecer.

Dylan Baker, ingeniero de software de Google, califica de “histórica” la creación del “primer sindicato en una gran compañía tecnológica por y para todos los trabajadores tecnológicos. Elegiremos representantes, tomaremos decisiones democráticas, pagaremos cuotas y contrataremos organizadores cualificados para asegurarnos de que todos los trabajadores de Google sepan que pueden trabajar con nosotros si quieren ver que su empresa refleja sus valores”.

En la actualidad, Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene más de 120,000 trabajadores. La empresa es responsable de una gran parte del negocio de internet y controla herramientas que utilizan miles de millones de personas en todo el mundo, con subsidiarias como Waymo, Verily, Fitbit y Wing. Sin embargo, la mitad de los trabajadores de Google en las empresas de Alphabet se contratan como empleados temporales o contratistas sin los beneficios que se ofrecen a los empleados a tiempo completo.