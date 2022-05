Mesa redonda: “Cómo vencer el reto del Big Data usando Inteligencia Artificial”

La publicación CIO México en colaboración con OpenText realizaron la mesa redonda presencial titulada “Cómo vencer el reto del Big Data usando Inteligencia Artificial”, en la cual se abordaron importantes temas de actualidad para los directivos de TI.

En su conferencia introductoria al tema, Daniel Martínez, Principal Solutions Consultant para Latinoamérica y el Caribe de OpenText, se refirió a que la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a gestionar información de diversas fuentes, tales como datos estructurados, no estructurados y de sensores de Internet de las Cosas.

En opinión de Martínez, la IA aporta valor a las empresas gracias a que permite automatizar muchos procesos una vez que se ha analizado determinada información de una organización. Uno de los beneficios más palpables es que con ello es posible reducir muchas horas/hombre que pueden tomar semanas o meses, en tiempos mucho más competitivos en el mercado.

Asimismo, la Inteligencia Artificial ayuda a comprender y analizar clientes, socios comerciales, empleados, pedidos, facturas, documentos y otros datos que dan forma a la operación del día a día.

Daniel Martínez, Principal Solutions Consultant para Latinoamérica y el Caribe de OpenText.

El ejecutivo detalló que aplicar IA a la información de una empresa permite ofrecer a sus usuarios servicios y consulta de datos en digital; una tendencia especialmente presente en usuarios nativos digitales que gustan acceder a la data en este formato. Además, enfatizó que es necesario organizar con Inteligencia Artificial los datos de una empresa que cuenta con diversas áreas para evitar futuras complicaciones.

Acerca de la integración de las soluciones de OpenText, Zamantha Anguiano, Directora Comercial para México & CCA para OpenText, comentó que sus soluciones permiten trabajar con sistemas como SAP, Salesforce, Oracle, Service Now, etc. “OpenText se vuelve el intermediario entre las aplicaciones, y una vez obtenida la información se puede exportar el dato para hacer la analítica y tomar las decisiones pertinentes”.

Miguel Camacho, CIO de La Latinoamericana Seguros (der.), y Roberto Regente Jr, Vice President Sales de OpenText LATAM.

Durante esta mesa redonda se contó con la presencia de destacados expertos en materia de TI. Con relación a las capacidades de aplicar IA a los datos, Miguel Camacho, CIO de La Latinoamericana Seguros, remarcó la importancia de integrar grandes volúmenes de información para conseguir Data mining.

Con relación a la importancia de implementar este tipo de proyectos dentro de las organizaciones, Víctor Castillo, Gerente de Infraestructura de SPP Institución de Seguros, resaltó el uso de una analítica de datos cuando se está tomando información de diferentes fuentes, pues de este modo se solventan mejor temas legales y de privacidad.

Enrique Oceguera, director de Sistemas Administración y Finanzas, y Víctor Castillo, Gerente de Infraestructura, ambos de SPP Institución de Seguros.

Por su parte, Enrique Oceguera, director de Sistemas Administración y Finanzas de SPP Institución de Seguros, agregó que es importante que las empresas sepan identificar cuándo es necesario implementar IA a la información, ya que es común que ésta no sea considerada cuando el volumen de data aún es pequeño. Del mismo modo, no es pertinente adquirir este tipo de herramientas cuando no se tiene la cantidad de información necesaria para ser analizada.

En este evento presencial se contó también con la participación de Roberto Regente Jr, Vice President Sales de OpenText LATAM, quien concluyó que esta compañía puede mejorar el negocio. Esto es posible gracias a que sus soluciones permiten analizar información para que posteriormente se puedan tomar decisiones.

César Villaseñor, CIO México