La nueva normalidad ocasionada por el Covid-19 plantea un desafío para todos los sectores de la economía. Para las áreas de TI en las organizaciones, conlleva el reto de ofrecer medidas sanitarias para operar con la mayor eficiencia posible, atendiendo las necesidades que el trabajo remoto ha traído.

Para aportar ideas en torno a este tema, en la mesa redonda virtual “Normalidad y realidad, el reto de TI para una fuerza laboral distribuida”, organizada por CIO México, participaron directivos de TI de diversos sectores.

Retos para habilitar el home office de cara a la “nueva normalidad”

Los asistentes a la mesa redonda virtual compartieron cuáles son los costos y retos de implementar un trabajo remoto sustentable ante esta llamada “nueva normalidad”, tanto en el sentido humano como tecnológico.

Antonio Rangel, Director de Gobierno de TI en Televisa, compartió que fue complicado adaptarse de forma tan rápida, tanto a nivel de procesos como de tecnología. Uno de los primeros retos que enfrentaron fue que no contaban inicialmente con la cantidad de VPN necesarias para la nueva cantidad de empleados remotos.

Sin embargo, después de las primeras semanas el resultado fue muy positivo, pues si bien tuvieron que hacer muchos cambios en sus procesos, políticas y controles de seguridad, se dieron cuenta que es muy viable trabajar desde casa.

El ejecutivo destacó que los empleados se enfrentaron al reto de que muchas veces no contaban con los equipos o conectividad necesaria. Rangel concluyó enfatizando que tanto empresas como usuarios tuvieron que hacer un ajuste de carácter tecnológico para continuar con sus actividades.

Por su parte, Joel Hernández, Oficial de Seguridad de Grupo Estrella Blanca, opinó que con respecto al trabajo remoto, uno de los principales desafíos es el empleado que no está preparado para trabajar desde su casa, porque sus horarios pueden extenderse a jornadas de hasta 10 ó 12 horas.

En su opinión, otro tema de discusión para las empresas es la seguridad digital. “En un ambiente de oficina, los empleadores por lo regular tienen control sobre la seguridad digital, sin embargo, al estar en casa, los colaboradores pueden bajar bastante la guardia en este sentido”.

Rodrigo Castillo, CIO para la banca de consumo para HSBC Latinoamérica, afirmó que para esta institución bancaria ha sido un verdadero reto la transformación que ha traído el confinamiento y el home office.

“Nuestro esquema de labores estaba diseñado para que cada empleado estuviera en su sitio de trabajo, y de no ser así, incluso, era motivo de reclamo. El trabajo desde casa nos ha llevado a cambiar nuestro modelo de un día para otro. No obstante, los resultados que hemos tenido son buenos al grado que hemos visto aumentos de productividad en algunos equipos. Hoy nos planteamos un retorno al trabajo ya no completamente presencial como antes, (porque) ahora consideramos que el trabajo remoto funciona. Estamos diseñando un esquema híbrido donde tendremos personal presencial y remoto que colabore en conjunto”, comentó Castillo.

En su oportunidad, Oscar Lara, Director de Tecnología de Biopappel, agregó que en su empresa se han destinado a unos 1,500 colaboradores a trabajar desde casa, tanto en México como en Estados Unidos. Dijo que una de las premisas ha sido aplicar la política del “No confío en nadie”, que consiste en otorgar permisos restringidos a los colaboradores. En un inicio, la medida consistió en dar permisos básicos para el acceso al correo electrónico, por ejemplo, y poco a poco se han ido ampliando, según las necesidades de cada área.

Por su parte, Eugenio Valle, Director de Tecnologías de la Información de la Universidad Anáhuac Campus Sur, comentó que uno de los principales retos para sector educativo fue migrar las clases en línea.

Por otro lado, su área tuvo que hacer frente a las necesidades del personal administrativo, que es quien brinda servicios a la comunidad universitaria. El principal reto fue darse cuenta que los equipos que tenían en sus casas no tenían ningún tipo de soporte técnico, por lo que en poco tiempo el servicio que proporcionaba la universidad se vio rebasado ante la alta demanda de solicitudes de atención virtual.

“Las primeras dos semanas de confinamiento, el área de Servicio Técnico se vio muy comprometida en términos de servicios y eficiencia. Pero una vez fijados los patrones de comportamiento de los usuarios, el soporte se normalizó. Ya implementamos un sistema de servicio virtualizado, pero estamos conscientes que más cosas vienen sobre el camino”, externó Valle.

Rubén Rosete, Gerente de Informática de Noticieros Televisa, comentó que en su área, la cual tiene a su cargo los sistemas para realizar contenido, inicialmente enfrentó la problemática de que muchos de sus colaboradores no contaban en ese momento con una cuenta corporativa para poder tramitarles una VPN para trabajar desde casa. Asimismo, había muchos editores de video que no contaban en sus hogares con equipos de cómputo para fuertes cargas de trabajo.

Mejores prácticas para aprovechar la actual situación

Aunque en términos de operatividad ha sido complicado para las organizaciones adaptarse a esta “nueva normalidad”, los participantes en la mesa redonda consideraron que también puede ser vista como una oportunidad para mejorar en todos los aspectos, especialmente para estar preparados para un futuro que en definitiva traerá importantes cambios.

Acerca de la búsqueda de mejores prácticas en las organizaciones, Joel Hernández, de Grupo Estrella Blanca, mencionó que es necesario iniciar programas de carácter psicológico. Esto con el objetivo de que los empleados sepan manejar el aislamiento e incluso el miedo que tienen ante un posible contagio de Covid-19.

Eugenio Valle, de la Universidad Anáhuac México Campus Sur, comentó que, en el caso de las clases, no sólo se ha tratado de llevar materiales a plataformas en línea. Debido a que posiblemente el confinamiento será más largo de lo que se creía, desde el punto de vista pedagógico y académico se están replanteando el modo de realizar las futuras clases a distancia.

Escritorios virtuales, una opción viable

En la presentación introductoria a esta mesa redonda virtual, Adalberto Medellín, Director de Ventas para Pure Storage México, empresa patrocinadora de la reunión, enfatizó que tanto usuarios como industrias han tenido que cambiar sus hábitos tecnológicos para adaptarse y laborar en el día a día. La colaboración a distancia se ha vuelto menester en las industrias para continuar eficientemente sus estrategias operativas.



Otro de los puntos clave para adaptarse a esta Nueva normalidad es el factor humano. Al respecto, Medellín citó un reciente estudio donde se afirma que el 98% de los usuarios consultados prefieren trabajar desde casa.

El directivo de Pure Storage México comentó que debido, a la pandemia y la ola de trabajadores desde casa, las empresas se vieron obligadas a acrecentar la infraestructura de escritorios virtuales (VDI). “Las organizaciones que no tenían tecnologías VDI escalables se enfrentaron al problema de tener que volver a crear aplicaciones completas. Es por ello que los ambientes VDI deben de ser ambientes que sean muy fáciles de crecer”.

Al respecto, explicó que su empresa maneja el concepto de Evergreen, en el cual “los crecimientos entre los equipos son muy rápidos y son en línea para todos nuestros clientes. Tenemos modelos donde pueden crecer en línea y sin necesidad de hacer ningún downtime”. Sobre la suscripción Evergreen, dijo que ésta consiste en adquirir un equipo nuevo con tres años de mantenimiento, adicional a la opción de adquirir tres años de suscripción Gold.

“Al contratar esos tres siguientes años, se tiene derecho a cambiar las controladoras. La parte base que son los FlashBlade y el back-end está listo para cambiar o aumentar la velocidad de las controladoras, es un back-end de aproximadamente 60GB”. La suscripción Evergreen se resume en un manejo de OPEX para manejar el Capex y utilizarlo en el crecimiento de la plataforma, concluyó.

César Villaseñor, CIO México