México ocupa el puesto 13 en el ranking mundial de accesos a sitios web de piratería

La piratería representó en 2019 el 1.2% del PIB y costó 43,000 millones de pesos (mdp) anuales a nuestro país, de acuerdo con la Concanaco. Por otro lado, en 2020 México se posicionó en el primer trimestre del año como uno de los países con un aumento significativo en la frecuencia de descargas piratas (Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales, AMCHAM).

El nuevo reporte de Akamai muestra la persistencia de la piratería online en México, que ocupa el puesto 13 en el ranking global de sitios para acceso a la piratería.

“Piratas a la vista” es el último informe sobre el estado de Internet en materia de seguridad de Akamai, en colaboración con MUSO. La encuesta proporciona datos sobre la piratería de streaming y descarga en los cinco sectores más afectados: cine, televisión, música, publicación y software, e ilustra cómo la piratería en línea continúa siendo financieramente perjudicial para estas industrias.

La demanda de piratería, medida a través de las visitas a sitios web que ofrecen acceso a películas y shows de televisión, directamente a través del navegador o aplicaciones web, así como descargas a través de torrents, alcanzó 3.1 mil millones de descargas y reproducciones sin licencia en México entre enero y septiembre de 2021. De acuerdo con la encuesta, a nivel global, el 61,5 % de los consumidores que visitaron sitios web piratas accedieron a ellos directamente, mientras que el 28,6 % los buscó activamente.

La actual batalla contra la piratería

La escala de la piratería en línea descrita en el informe presenta uno de los problemas más difíciles y complejos de resolver para las empresas. En un momento en que las empresas de medios, publicaciones y otros servicios digitales se están enfocando en proteger los ingresos debido al comportamiento cambiante de los consumidores, comprender el panorama de amenazas es fundamental para mitigar el riesgo con éxito. La piratería plantea un problema de seguridad en las organizaciones y también dificulta la protección contra violaciones críticas de Propiedad Intelectual (PI).

De acuerdo con Hugo Werner, vicepresidente Regional para LATAM de Akamai, no hay una solución mágica para lidiar con la piratería online, una batalla que permanece constante. “ A medida que los desarrolladores de contenido mejoran la protección contra la piratería, los delincuentes adaptan sus métodos para acceder al contenido protegido. El impacto de la piratería va mucho más allá del robo de películas y otros contenidos. El costo real se oculta entre bambalinas, que supone privar del sustento a quienes trabajan para crear las películas, los libros y el software que todos consumimos y disfrutamos”.

Sectores más afectados

Con un aumento global del 16% con respecto a los nueve meses anteriores, la piratería continúa siendo un problema creciente, y quizá más preocupante, en diversas áreas. “Como se destaca en nuestra colaboración con Akamai en este informe, trabajar juntos para comprender perfectamente las últimas tendencias del ecosistema en constante cambio de la piratería es clave para desarrollar estrategias eficaces contra la piratería, en lugar de combatir la piratería de forma aislada”, destacó James Mason, director de Tecnología de MUSO.

En un análisis global, los principales sectores afectados por la piratería fueron: televisión (64,000 millones de visitas totales), industria editorial (30,000 millones de visitas totales), cine (14,500 millones de visitas totales), música (10,800 millones de visitas totales) y software, que incluye videojuegos y software en PC (8,900 millones de visitas totales).

Tendencias de piratería

Además de los sectores, el reporte de Akamai también analizó las series y películas más pirateadas el año pasado:

Top 10 de shows de televisión y series más pirateadas (Julio-septiembre de 2021)

1. “Loki,” Temporada 1

2. “WandaVision,” Temporada 1

3. “Rick and Morty,” Temporada 5

4. “The Falcon and the Winter Soldier,” Temporada 1

5. “The Walking Dead,” Temporada 10

6. “Game of Thrones,” Temporada 8

7. “The Flash, ” Temporada 7

8. “Vikings,” Temporada 6

9. “True Beauty,” Temporada 1

10. “Superman & Lois,” Temporada 1

Top 10 películas pirateadas (Julio-septiembre de 2021)



1. “Godzilla vs. Kong”

2. “Zack Snyder’s Justice League”

3. “Black Widow”

4. “F9”

5. “Mortal Kombat” (2021)

6. “The Suicide Squad” (2021)

7. “Cruella”

8. “Wonder Woman: 1984”

9. “Raya and the Last Dragon”

10. “Jungle Cruise”