Microsoft agrega gobierno de alto nivel a herramientas de código bajo

Sin embargo, no todas las noticias en Ignite se referían a Power Platform. Microsoft hizo reiteradas referencias acerca de las actualizaciones de su oferta de infraestructura en la nube, Azure, y una actualización de Syntex, su herramienta de administración de contenido de IA.

La opción de limitar el uso de una aplicación a unos pocos vecinos del cubículo también tiene sentido, dijo, porque “puedes gritar al otro lado del pasillo, ‘Oye, voy a hacer un cambio’, y todos se dan cuenta”, mientras una aplicación departamental de cambio tendría que pasar por un proceso adecuado. “Lo que Microsoft ofrece con Managed Environments es algo que realmente no obtienes de otros proveedores de código bajo en un espacio similar”, agregó.

Managed Environments es más una evolución que una revolución, agregó. “Realmente no hay nada allí que alguien no pueda construir por sí mismo, si quisiera”.

También hay nuevas herramientas para limitar el uso compartido de aplicaciones por grupo de seguridad o número de usuarios, de modo que las aplicaciones no se vuelvan virales en toda la empresa hasta que se hayan probado exhaustivamente y se hayan configurado canales para comunicarles los cambios.

Una nueva función de Weekly Digest permite a los administradores ver cuánto se usa cada aplicación Power, dirigiendo la atención a los recursos más utilizados y recuperando los que no se utilizan.

