Millenials utilizan en promedio 67 apps: estudio CleverTap

Uno podría pensar que tres o cinco aplicaciones son suficientes para las necesidades de nuestro día a día. Sin embargo, una persona que cuenta con 40 aplicaciones es un usuario medio; por ejemplo, la generación de los Millenials tiene un promedio de 67 aplicaciones instaladas, lo que representa un buen panorama para los desarrolladores de apps y especialistas en diversas industrias, de acuerdo con datos de CleverTap.

Pero ¿qué representa esto en un mundo en plena pandemia y con crisis económica? Bueno, lo interesante es que el mercado de aplicaciones es uno de los más rentables en la actualidad. En 2020, los usuarios descargaron poco más de 200 millones de aplicaciones.

“Es a través de una aplicación móvil que tú puedes acceder a contenido streaming, aprender un idioma, conocer tu estado de salud, revisar tus finanzas, hasta buscar y conseguir empleo. Quizá no se ve a simple vista, pero el movimiento de la economía se puede ver en las aplicaciones”, indicó Mariano Barisch, especialista en Retención de usuarios de apps para CleverTap.

En 2020, el tiempo destinado a una aplicación móvil aumentó considerablemente. A continuación, el porcentaje por generación de cómo aumentó el uso de las apps.

Generación Baby Boomers (1946-1964) Generación X (1965-1980) Millennials (1981-1996) Gen Z(1997-2012) % de aumento en el tiempo destinado a una aplicación (por usuario interanual) 30% 18% 16%

Ya sea por el factor pandemia o simplemente porque el entorno de hoy es meramente tecnológico, actualmente los consumidores pasan un promedio de 4.2 horas por día usando aplicaciones en sus smartphones.

La reflexión

Muchas personas aún minorizan el papel de las aplicaciones y el ecommerce y lo ven como algo ajeno a ellos. El presente nos demuestra que no es así y para reinventarse, es necesario que los comercios se adentren en estos espacios para ofrecer sus productos y servicios, pero no solo eso, la competencia es otro factor para considerar, ya que, para cada servicio seguro existe más de una opción, por lo cual ahora la meta no solo es estar presenta en alguna app, también es indispensable ganar usuarios/consumidores y retener a los que ya tenemos.