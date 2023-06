Mujer y tecnología, un compromiso de inclusión que garantiza desarrollo con un futuro más diverso

En las últimas décadas, se han logrado avances significativos que dejan ver un futuro prometedor para la inclusión de las mujeres dentro del sector tecnológico. No obstante, aún prevalecen desafíos en los que hay que seguir trabajando para lograr una verdadera igualdad de género. Podremos decir que, en efecto, cada vez es más común la presencia femenina en puestos directivos o claves para la toma de decisiones e impulsar el desarrollo que tango queremos, pero la realidad es que todavía persisten los estereotipos.

Como resultado, muchas mujeres siguen escogiendo carreras que no tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, conocidas también como STEM, a pesar de que en estas especialidades se encuentran los empleos del futuro, tal y como lo demuestra el crecimiento exponencial de sector en los años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), hasta 2020 solo el 35% de los estudiantes de carreras y programas del campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática son mujeres [1].

Esta cifra no varía mucho del reporte Women in Business 2022, de la empresa especialista en auditoría Grant Thornton, y que revela que hasta el año pasado el porcentaje de mujeres líderes era de 32% a nivel mundial.

Las preguntas que surgen a partir de estos indicadores nos hacen reflexionar en por qué en la actualidad seguimos viendo brechas tan pronunciadas. ¿Cuáles son los obstáculos? Los prejuicios aún latentes alrededor de las carreras STEM y los estereotipos históricos construidos, en especial cuando hablamos de profesiones técnicas, siguen siendo una de las principales barreras.

Es vital, entonces, que desde las empresas exista un compromiso conjunto para abordar la disminución en esta disparidad y avanzar en la construcción de un futuro más equitativo desde la perspectiva de género, donde la diversidad se vea reflejada en cada toma de decisión, desarrollo innovador, ideación de proyecto… en fin, en el propio futuro de la tecnología.

Desde Thales, hemos lanzado varias iniciativas para fomentar la inserción de mujeres en el sector, como por ejemplo nuestro grupo de afinidad WiTh (We in Thales), una comunidad formada por 46 redes internacionales y más de 3.500 integrantes que uno de sus objetivos es apoyar y empoderar a las mujeres dentro de la compañía, proporcionando desde programas de mentoría, hasta capacitaciones y desarrollos profesionales en todos los niveles de la organización.

En ese sentido, resulta interesante que Latinoamérica se encuentra por encima del promedio mundial[2], con 35% de representación femenina en los puestos de alta gerencia, porcentaje que incluso es mayor que Norteamérica y la Unión Europea, con 33%, pero aún por debajo de África, con 40% y Asia, con 37%. Para mujeres líderes en tecnología, como Kim Schmidt, de Gran Thornton Internacional, estos números “podrían ser la primera etapa de un cambio significativo”.

Thales también es consciente de ello y por esa razón cuenta con importantes talentos femeninos que iniciaron como pioneras en ingenieríay que trabajan en diferentes partes del mundo como Megan Coghill, ingeniera de diseño óptico; Victoria Venton, ingeniera principal sénior; Natasha Willoughby, ingeniera acústica; Bronwyn Tyson, aprendiz de fabricación, y Laura Shrieves, gerente de ingeniería de sistemas, sólo por mencionar una fracción del importante número de damas que aportan y generan innovación para esta empresa. Reconocemos la gran aportación de las ingenieras en America Latina que contribuyen y generan innovación para esta empresa, además de inspirar a las niñas a elegir este tipo de carrera STEM.

Las bases están dadas para que en los próximos años las cifras de mujeres en puestos directivos y que emergieron de carreras STEM continúen creciendo de forma favorable, solo es cuestión de que, desde la base familiar siga la transición del antiguo rol que limitaba a la mujer al hogar, por uno integral en el que mujeres y hombres participan en igualdad de condiciones, tanto profesionalmente como en casa.

Es necesario seguir direccionando esfuerzos para impulsar la formación y crecimiento profesional de las mujeres en las carreras de ingeniería desde su temprana edad, inspirado, construyendo interés, y confianza en esta industria que ocupa un rol más que importante para el futuro de la humanidad. La comunicación y la escucha activa son fundamentales para entender las necesidades y los distintos puntos de vista, y poder así brindar oportunidades de valor para el desarrollo de los talentos. Del mismo modo, es preciso asumir el compromiso desde las organizaciones en la incorporación de políticas inclusivas y diversas que acompañen cada etapa de la carrera de sus talentos desde la empatía, entendiendo que en la pluralidad esta la máxima riqueza de los equipos y el habilitante hacia la verdadera innovación.

–Nadia González, vicepresidente de Thales para Latinoamérica y directora general para Thales en México

[1]https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/09/mujeres-en-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-america-latina-y-el-caribe

[2]https://www.grantthornton.mx/globalassets/1.-member-firms/mexico/pdf/mujeres-directivas-2022-abriendo-las-puestas-al-talento-diverso.pdf