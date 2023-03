Mujeres ejecutivas de TI sacuden el statu quo

Las CIO que se convirtieron en las primeras mujeres en ocupar ese puesto en su organización comparten sus historias de ascenso en los rangos de TI y éxito en la cima.

Al principio de su vida, Ricki J. Koinig vio el inmenso impacto que la tecnología podría tener en las personas y su capacidad para moverse por la vida.

Para pagar las lecciones de equitación mientras crecía, Koinig trabajó en un programa para niños y adultos jóvenes con necesidades especiales que usaban tecnologías de asistencia.

Esas primeras experiencias profesionales en educación tecnológica, junto con la oportunidad de mudarse a Europa, la llevaron al ámbito de TI. Koinig estudió experiencia de usuario y diseño de interfaz de usuario en la Universidad Tecnológica de Viena y obtuvo un doctorado. Después de eso, comenzó a trabajar como consultora de TI y asesora comercial, trabajo que, según ella, ilustra el gran potencial de TI para marcar la diferencia.

“Pude ver que la variedad de tecnologías que podía usar en la educación era pequeña en comparación con la tecnología que podría ayudar a las empresas globales del sector privado”, recuerda.

Al igual que otros líderes empresariales, Koinig también descubrió el atractivo de trabajar en la estrategia.

“Me gusta pensar en cómo estabilizar, proteger y escalar la organización a un nivel fundamental, para implementar realmente la innovación”, dice, y señala que su perspectiva la hizo más adecuada para el puesto de CIO en lugar de un rol de CTO con su enfoque. en productos

Asumió el cargo de gerente sénior de programas de TI, luego directora global de TI y próxima CIO delegada. Dejó ese puesto, y Austria, en 2017 para convertirse en CIO del Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin (WDNR).

“El WDNR cumplió 50 años recientemente. Ha habido mujeres líderes, pero yo soy la primera mujer CIO. Curiosamente, nunca se mencionó el hecho de que soy una mujer, y también creo que está bien”.

Koinig se encuentra entre las filas crecientes de mujeres líderes de TI que se destacan como las primeras mujeres en ocupar puestos ejecutivos dentro de sus empresas. Estos rompedores de techo CIO se distinguen por su determinación de tener éxito en los niveles más altos de TI, una industria que continúa luchando con una brecha de empleo, representación, salario y liderazgo entre hombres y mujeres.

Sólo el 24 % de los puestos de liderazgo sénior están ocupados por mujeres, y casi tres de cada cuatro mujeres en TI informan que los hombres las superan en número en las reuniones de negocios en una proporción de al menos 2:1, y la cuarta informa que la superan en número 5:1 o más.

Ascendiendo con intención

Las mujeres líderes de TI son muy conscientes del desequilibrio de la representación femenina en el C-suite, y muchas, incluida Koinig, sienten que este es un problema que las organizaciones y sus líderes deben abordar de frente.

RICKI J. KOINIG, CIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES DE WISCONSIN.

“Creo que deberíamos descubrir mejores formas de garantizar que el talento adecuado para el rol se descubra sin distinción de género, y ese talento adecuado debe aprovecharse y apoyarse como tal a través de su contratación y en su rol”, afirma Koinig. “Las organizaciones deben reconocer los desequilibrios de género actuales, mitigar las formas de mantenerse neutrales en cuanto al género y aumentar la conciencia sobre cómo descubrir y aprovechar el talento. Las mujeres emergerán naturalmente de allí”.

Para Koinig, ese enfoque de género neutral también es un ethos personal. Ella señala un intercambio en particular mientras estaba en Europa en el que los reclutadores para una oportunidad ejecutiva le dijeron que “tenían una cuota de mujeres en puestos de alto ejecutivo que estaban emocionadas de llenar, y todavía tenían espacios abiertos”. Ella se negó a aceptar el puesto y explicó que “mi currículum, experiencia, conocimientos y talento son mi valor para su organización, no mi género”.

Ese énfasis en la capacidad sobre la caridad es un tema común entre las mujeres CIO que rompen techos. Kimberly Wood se unió al fabricante de software de seguridad Guardsquare como CIO en diciembre de 2022, lo que la convirtió no sólo en la primera mujer CIO en la empresa en crecimiento, sino también en la primera directora de información.

Y Wood estaba bien preparada para el desafío, aportando años de experiencia al puesto: ha ocupado puestos de TI y seguridad cibernética a nivel de directora y ejecutiva en varias empresas durante la última década. Ocupó puestos tecnológicos adicionales antes de eso y sirvió en el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos, que crea y administra sistemas de información y comunicaciones.

El interés de Wood en la tecnología se debe en parte a su entusiasmo adolescente por los juegos, y ella comenta que su padre la alentó a estudiar informática en la universidad. Pero fue su experiencia en el ejército lo que consolidó su trayectoria profesional.

KIMBERLY WOOD, CIO DE GUARDSQUARE.

“Cuando entré en el Ejército, pensaron que sería bueno para el Cuerpo de Señales y ahí fue donde conocí la tecnología de la información. Era algo que sabía hacer y lo hacía bien, y disfruté haciéndolo”, dice Wood, quien se había enrolado después de obtener su licenciatura en tecnología informática.

Wood ascendió en las filas de TI rápidamente después de dejar el ejército y entrar a la fuerza laboral civil. Ella dice que sabía desde el principio de su carrera que quería conseguir un puesto ejecutivo.

“Quería un asiento en la mesa y me di cuenta de que podía tomar decisiones tan buenas o mejores que las personas para las que había estado trabajando”, explica. “También se trataba de estar en un rol ejecutivo porque me gusta liderar a la gente”.

Como CIO, Wood se apoya en su experiencia militar para ejecutar sus operaciones de TI. “Dirijo mi tienda muy de cerca, como un comando militar. Esto es lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces. Así es como te comunicas, así es como empoderamos al equipo”, dice, señalando que su estilo de liderazgo no es tan rígido como el de los militares, pero aun así proporciona la estructura que considera esencial para ayudar a todos los trabajadores a prosperar en sus funciones.

Pero ser mujer en profesiones donde estadísticamente las mujeres están subrepresentadas no ha sido un problema para Wood. “No puedo decir que haya tenido ninguna barrera”, asevera y agrega sus empleadores se han centrado constantemente en “quién es el candidato adecuado para la empresa” con todas sus contrataciones.

Además, ve más mujeres solicitando puestos técnicos, especialmente en el lado del producto.

Como CIO, Wood está “enfocada en apoyar el crecimiento de Guardsquare, permitiéndole escalar de manera efectiva y segura”, así como en garantizar que todos los trabajadores puedan dar lo mejor de sí mismos. “Estoy trabajando para crear equipos empoderados que puedan prosperar conmigo o sin mí. Creo que así es como se define el éxito”, dice.

Trazando un camino a seguir

S. Yvonne Scott es otra mujer pionera en el liderazgo de TI que al principio de su carrera vio la tecnología como una forma de alimentar sus ambiciones profesionales. Scott comenzó su vida profesional como auditora de TI, una disciplina emergente en el momento en que ingresó a la fuerza laboral después de obtener una licenciatura en administración general y contabilidad.

S. YVONNE SCOTT, CEO DE CIO CONCIERGE LLC.

“Pensé que [el trabajo] me diferenciaría, y resultó ser cierto”, dice ella.

Al mismo tiempo, Scott desarrolló aspiraciones de ser un líder empresarial: “Quería estar en una posición que influyera en la dirección de la empresa. Quería que mi trabajo fuera significativo. Y quería una oportunidad para trabajar en la estrategia”.

Reconociendo que “usted no se convertirá en un ejecutivo como auditor”, Scott se apoyó en sus habilidades estratégicas, trazó un camino a seguir y, finalmente, pasó a una posición de tecnología. El momento era bueno, dice, en un momento en que la tecnología se estaba volviendo “cada vez más importante para la estrategia de las empresas”.

Trabajó para GATX, una empresa de vagones de ferrocarril, durante 17 años en una serie de funciones de nivel cada vez más alto. Eventualmente se convirtió en vicepresidenta y CIO de GATX Rails y luego en vicepresidenta sénior y CIO de GATX. Este último era un puesto nuevo, el primer CIO empresarial de la compañía enfocado en brindar excelencia operativa y diferenciación competitiva. Scott fue el primero en ostentar el título.

Scott reconoce que el género ha sido un factor en algunos puntos de su carrera. Al principio se encontró con hombres que decían que no querían mujeres en puestos de liderazgo. Por otro lado, ha trabajado con ejecutivos comprometidos con crear más equidad de género y llevar a las mujeres a roles de liderazgo.

Scott es reflexiva y honesta acerca de cómo el momento de su carrera afectó su capacidad para tener éxito. “Si hubiera nacido 10 años antes, habría sido muy poco probable que hubiera terminado en el puesto que tenía”, dice. “Parte de tu carrera está determinada por las circunstancias en las que te encuentras. Solo puedes controlar gran parte de ella. Puedes tener el mismo talento pero no estar expuesto a las personas adecuadas o estar ahí para las oportunidades adecuadas”.

Scott dejó GATX en 2007 para convertirse en CIO de Crowe, una empresa de contabilidad, consultoría y tecnología. Se retiró de ese puesto en 2020. Ahora es directora ejecutiva de su propio negocio, CIO Concierge LLC, una consultoría de nicho que brinda capacitación a nivel ejecutivo, así como servicios de planificación estratégica y marca de TI. “Es una manera de devolver el favor y ayudar a la próxima generación de líderes tecnológicos”, dice.

Lista para el desafío

La vicepresidenta ejecutiva y CIO de Liberty Mutual Insurance, Mónica Caldas, atribuye, en parte, su pasión por la tecnología y un interés temprano en la resolución de problemas por ponerla en el camino hacia la suite ejecutiva.

Ella también le da crédito a la determinación.

MÓNICA CALDAS, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA Y DIRECTORA DE INFORMACIÓN GLOBAL DE LIBERTY MUTUAL.

“Como niña inmigrante, aprendí que estamos a cargo de nuestro propio destino”, dice ella. “Vine a este país cuando era joven, y cuando llegamos por primera vez, mi papá me dijo que Estados Unidos era un lugar de oportunidades para aquellos que trabajan duro. Ese momento, y muchos otros, me ayudaron a motivarme”.

Después de obtener una licenciatura en administración de sistemas de información, Caldas se unió a General Electric, donde realizó su programa de capacitación en Liderazgo tecnológico.

“Fue a través de ese programa que aprendí a superar los límites de la resolución de problemas con la tecnología”, asevera. “Fue un camino que realmente me mantuvo pegado al viaje y que me llevó a una carrera de 17 años en General Electric en roles con niveles crecientes de responsabilidad, perspectiva global y liderazgo [incluidos los puestos de CIO]”.

Caldas ingresó a Liberty Mutual en 2018; aceptó un rol de CIO del segmento comercial para ayudar a la división de Mercados Minoristas a acelerar un esfuerzo de transformación a gran escala. Ella explica: “Estaba intrigada por la oportunidad de ayudar a transformar la industria de seguros con tecnología y datos de una manera muy significativa”.

Caldas asumió el rol de CIO global en enero de 2023, uniéndose al equipo de liderazgo ejecutivo de la empresa y supervisando un equipo de más de 5000 ingenieros. Es la primera mujer en liderar el departamento de tecnología de la empresa. Nada de eso la inquietó.

“A lo largo de mi carrera, me han atraído los roles que tenían declaraciones de problemas grandes y complicados en varias industrias y partes del mundo”, afirma. “Todos los diferentes roles que he desempeñado tratan sobre impulsar el arte de lo que es posible y no conformarse con el statu quo”.

Sin embargo, al mismo tiempo, Caldas, al igual que otras mujeres CIO, reconoce el desequilibrio de género que persiste en TI. Ella señala estudios que muestran que las mujeres ocupan solo el 26% de los trabajos tecnológicos.

“Cuando asumo el rol de CIO como la primera mujer líder en tecnología en nuestra empresa, pienso en cómo desempeño el rol. A las exigencias del trabajo no les importa la orientación de género que tengas”, sostiene. “Sin embargo, al ser la primera mujer, también soy muy consciente de que tengo una oportunidad increíble de inspirar a otros, ya sean inmigrantes de varios géneros o mujeres que no están seguras de tener un lugar en la tecnología. Por lo tanto, mi misión es primero continuar apoyando la cultura inclusiva que tenemos para que todas las personas de todos los orígenes tengan éxito en sus propias aspiraciones profesionales personales”.

Habilitando el cambio

Las ambiciones de CIO de Lucilla Rastelli comenzaron temprano en su carrera, que comenzó cuando tomó un trabajo en South African Airways justo después de terminar la escuela secundaria. Ella dice que los funcionarios de la compañía reconocieron su aptitud para las matemáticas y la informática y le ofrecieron un puesto en un programa de capacitación en TI.

LUCILLA RASTELLI, CIO DE SERVICIO GLOBAL Y CADENA DE SUMINISTRO DE GE HEALTHCARE.

“Me di cuenta pronto de que estaba enfocado en resolver problemas y ayudar a las personas. Y me enamoré de eso y de la capacidad de resolver problemas”, asegura Rastelli. “Rápidamente identifiqué que la tecnología podría ser fundamental para impulsar el cambio, impulsar los resultados comerciales y también ayudar a las personas. Desde el principio supe que quería llegar al primer puesto. Quería ocupar el asiento donde puedo tener el mayor impacto”.

Logró ese objetivo en 2019, cuando ocupó su primer puesto como CIO en GE HealthCare. Ascendió a su segundo puesto de CIO en la empresa dos años después y luego, en febrero de 2023, se convirtió en la CIO de Servicio Global y Cadena de Suministro de la empresa. Es la primera persona en el puesto recién creado y una de los cinco CIO de GE Healthcare.

Rastelli reconoce algunos desafíos a medida que construía su carrera.

No podía pagar el costo de la universidad cuando se graduó de la escuela secundaria en su Sudáfrica natal. Sin embargo, obtuvo su licenciatura en los Estados Unidos a través del programa de reembolso de matrícula de GE.

Y dice que experimentó algunas dudas sobre sí misma. “Uno de los primeros obstáculos que encontré fue mi propio síndrome del impostor”, dice, y explica que cuando hay una falta de talento femenino en los rangos de liderazgo “uno se pregunta si pertenece. Pero también encontré un apoyo muy fuerte, y me permitió ser audaz”.

Como CIO en la actualidad, Rastelli se enfoca en “ser capaz de impulsar resultados comerciales fantásticos para GE HealthCare, estar alineado y habilitar la estrategia a través de la tecnología. Siempre me concentro en lo que podemos hacer para ayudar a GE HealthCare a lograr sus objetivos”.

Ella dice que también se enfoca en crear un lugar de trabajo donde su equipo pueda ayudarla a lograr esos objetivos “de una manera que brinde a las personas la mayor alegría y la mayor cantidad de recompensas en sus carreras”. Se esfuerza por crear un entorno en el que los empleados puedan dar lo mejor de sí mismos y contribuir al máximo.

Rastelli también es consciente de la necesidad de atraer a más mujeres a la profesión y retener a las que ingresan pero se van a medida que avanzan. Y desafía a otros a hacer lo mismo. Antes de finalizar, ella recuerda un evento de networking reciente en el que fue la única mujer CIO entre las docenas que asistieron. Cuando fue su turno de hablar, ofreció un desafío a los asistentes: “La próxima vez que nos juntemos tienen que traer a alguien que se parezca a mí”.

Mary Pratt, CIO.com