NH Hotel Group digitaliza la experiencia de sus huéspedes

Los tiempos son lo que son, y el turismo tiene que adaptarse a ellos. Y eso es lo que ha hecho NH Hotel Group, que pone a disposición de sus clientes la Smart Tablet in Reception, una nueva propuesta que reduce elementos físicos de contacto y tiempos de permanencia en la recepción de los hoteles. Así, mejora la experiencia del cliente al digitalizar todas las fases de los procesos durante el check-in y check-out.

De esta manera, se culmina una estrategia paperless para el sector hotelero, integrando el software de firma, los servicios asociados y el dispositivo, bajo una fórmula de pago por uso.

La gestión se realiza mediante dispositivos Surface de Microsoft en la recepción de los hoteles, lo que permitirá al cliente optimizar el check-in, facilitando la visualización de la información de la reserva y la firma digital de los consentimientos legales del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), su adhesión al programa de fidelización e incluso la ficha policial. Además, gracias a Surface, se podrá visualizar cada factura pudiéndola enviar ágilmente por email, mejorando especialmente el proceso de check-out. De este modo, se reduce el impacto ecológico que tiene la emisión de facturas y formularios en formato papel.

De acuerdo con información de la cadena hotelera, esta solución pretende incentivar la vuelta progresiva de los clientes garantizando su seguridad, y ya se encuentra ya implantada y funcionando con éxito en el NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón y en el hotel NH Madrid Nacional. Además, se espera que se extienda a la mayoría de las propiedades de la compañía durante 2021.

“Incluso en un momento como el actual, en NH no hemos dejado de pensar en la necesidad de innovar y mejorar la experiencia de nuestros clientes”, explicó Rufino Pérez, COO & Global Transformation Leader de NH Hoteles Group. “De la mano de Microsoft, estamos probando la Smart Tablet in Reception: una Surface Go 2 que nos permite reducir considerablemente los tiempos de espera tanto durante en el check-in como durante el check-out, que son dos momentos clave de nuestro contacto con todos nuestros huéspedes. Lógicamente, estamos eliminando completamente el papel y eso también tiene un muy positivo impacto en términos de sostenibilidad”, prosigue.

De este modo, el formulario se crea de manera dinámica a partir de la información que se tiene del cliente en torno al registro, los consentimientos de RGPD, al igual que toda la actualización de cláusulas de fidelización. En este sentido, Roger Grau, director del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón, comentó que se trata de una solución que permite a NH Hotel Group garantizar la seguridad de sus clientes minimizando el riesgo de contagio.

“El cliente interactúa directamente con el dispositivo Surface Go 2, eliminando el contacto con otros elementos de riesgo como, por ejemplo, el uso del bolígrafo. Después del uso de cada dispositivo, se higieniza y queda listo para el siguiente cliente. Además, gracias al dispositivo, conseguimos digitalizar y simplificar procesos que normalmente son bastante tediosos en la recepción y en los cuales antes se utilizaba papel. Es una herramienta que resulta de gran ayuda al personal de recepción que puede emplear su tiempo en tareas más productivas”, concluyó Grau.

