El reporte F5 State of Application Strategy Report for Financial Services dejó claro que la pandemia también aceleró enormemente una transformación digital global hacia un futuro más impulsado por los datos. El progreso que normalmente podría haber tomado una década ha avanzado en un solo año. Las organizaciones de servicios financieros, que ya lideran este esfuerzo, continúan en su lugar a la vanguardia.

En 2020, proporcionar acceso digital seguro a productos y servicios no fue suficiente. Una experiencia de usuario optimizada, lograda mediante un rendimiento mejorado y una mejor seguridad de los datos frente a ataques cada vez más sofisticados, se ha vuelto fundamental para la supervivencia empresarial.

La seguridad de los datos y el cumplimiento normativo siguen siendo un desafío. Sin embargo, las infraestructuras y los conjuntos de habilidades de TI por lo general no cambian tan rápido como los cambios forzados en las empresas por la pandemia. Como resultado, las organizaciones están adoptando la nube pública y SaaS, aumentando rápidamente las operaciones de IA (AIOps) y buscando seguridad de aplicaciones y tecnologías de entrega que sean fáciles de implementar y proporcionen datos para la toma de decisiones.

“Con las aplicaciones como el corazón palpitante de nuestro mundo cada vez más disperso pero hiperconectado, ninguna estrategia comercial de servicios financieros puede estar completa sin una estrategia de aplicaciones”, comentó Carlos Ortiz Bortoni, country manager de F5 México.

Los hallazgos clave de la encuesta que respaldan estas conclusiones reflejan cambios en cuatro áreas estratégicas destinadas a mejorar la experiencia del cliente y defender el negocio digital:

1. Ha continuado la modernización de aplicaciones y arquitecturas, siendo las API un método de elección.

2. El crecimiento adicional en la seguridad de SaaS y los enfoques de múltiples nubes, incluido el uso de edge, hacen que la disponibilidad de múltiples nubes sea un imperativo.

3. La telemetría es cada vez más importante para proporcionar información que casi todo el mundo se está perdiendo.

4. Las organizaciones han logrado un gran progreso hacia la mejora de la adaptabilidad con negocios asistidos por IA.

Avanzan los servicios financieros en la transformación digital

De acuerdo con el estudio, el 100% de los encuestados se ha embarcado en la transformación digital. Casi 75% de las organizaciones de servicios financieros están emprendiendo proyectos de expansión digital enfocados en escalar sus negocios con tecnología.

Se observa que la transformación digital ocurre en tres fases: automatización de tareas, expansión digital y negocios asistidos por IA. Los esfuerzos organizacionales pueden enfocarse en múltiples fases a la vez, indicando un cambio dentro de una organización.

Fase 1 – Automatización de tareas 30%

Fase 2 – Expansión digital 70%

Fase 3 – Negocio asistido por Inteligencia Artificial (IA) 57%

IAOps, tendencia estratégica durante los próximos años

Además, el 100% de los encuestados en organizaciones de servicios financieros, una industria que claramente está liderando el camino en la transformación digital, indicaron que sus organizaciones estaban trabajando en la transformación digital. Eso es un aumento del 84% en relación al año pasado, y la mayoría están mirando hacia negocios asistidos por IA.

Este progreso ha impulsado cambios significativos en las perspectivas de las organizaciones para el futuro, incluidas las tendencias que los profesionales de servicios financieros consideran más estratégicas durante los próximos dos a cinco años. En consecuencia, la telemetría de la seguridad de las aplicaciones y la tecnología de entrega nunca ha sido más importante para garantizar la seguridad y la alineación de TI con los resultados comerciales.