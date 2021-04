Nuevas capacidades de IBM Watson ayudan a las empresas a crear una IA confiable

IBM anunció nuevas capacidades para IBM Watson diseñadas para que las empresas construyan una inteligencia artificial (IA) confiable, las cuales buscan ayudar a las organizaciones a controlar y explicar las decisiones dirigidas por IA, aumentar y obtener una precisión de conocimiento, mitigar los riesgos y cumplir con sus requisitos de privacidad y conformidad.

Una encuesta realizada por IBM encontró que la confianza y la transparencia son preocupaciones de primer nivel para las empresas. El 84% de los profesionales encuestados está de acuerdo en que los consumidores son más propensos a elegir servicios de una empresa que ofrece transparencia y un marco ético sobre cómo se construyen, gestionan y utilizan sus modelos de datos e IA. Sin embargo, las barreras para desarrollar IA confiable y mitigar el riesgo siguen siendo generalizadas, el 82% de los profesionales de IA encuestados dijo que su organización se ha visto afectada negativamente por problemas, como el sesgo con datos o modelos de IA[1].

Para ayudar a las empresas a superar estos desafíos, IBM está continuamente aportando nuevas capacidades a sus productos Watson que están diseñados para generar confianza en las etapas clave del ciclo de vida de la IA y para ayudar a las empresas a lograr una mayor confianza en los resultados impulsados por IA. Las nuevas capacidades anunciadas hoy incluyen:

Nuevas capacidades de gestión de privacidad de datos: IBM OpenPages with Watson ahora cuenta con un nuevo módulo de gestión de privacidad de datos diseñado para ayudar a las empresas a hacer frente a los desafíos de privacidad de datos. Al integrarse con Watson Knowledge Catalog, IBM OpenPages ahora puede proporcionar a las empresas una visión holística y en casi tiempo real de cómo se utilizan los datos privados en toda la organización, desde aplicaciones hasta modelos de IA. Esta nueva capacidad está diseñada para ayudar a automatizar la generación de informes de identificación personal (PII) con el fin de mejorar la precisión y reducir los tiempos de auditoría.

Mayor capacidad de explicación para las previsiones de planificación: IBM Planning Analytics with Watson incluirá una nueva página de detalles estadísticos diseñada para proporcionar información más transparentes y fáciles de entender sobre cómo se generó una predicción. A medida que más empresas recurren a las capacidades predictivas para fortalecer su planificación financiera, de ventas y de la cadena de suministro, requieren transparencia en los modelos y datos utilizados para generar la previsión. Esta nueva característica está planeada para la disponibilidad general en el segundo trimestre del 2021 para proporcionar a los usuarios información más granular, así como una mayor explicación y responsabilidad en sus pronósticos.

Nuevas capacidades de aprendizaje federado: IBM Watson Studio ahora incluye nuevas capacidades de aprendizaje federado como una vista previa tecnológica para ayudar a las empresas a aplicar técnicas de aprendizaje automático en situaciones en las que los datos no pueden o no deben moverse debido a razones tales como la privacidad de los datos, confidencialidad, cumplimiento normativo o simplemente por el tamaño de los datos involucrados. Con IBM Watson Studio, las empresas podrán entrenar modelos de IA en fuentes de datos previamente aislados.

Nuevas capacidades de Time Series: IBM Watson Studio ahora incluye capacidades Time Series, en beta, está diseñado para hacer frente a los desafíos de automatización, análisis y previsión de datos de series temporales comúnmente vistos en muchas industrias como finanzas, manufactura y comercio minorista. Las nuevas capacidades están diseñadas para ayudar a las empresas a desarrollar modelos que predicen valores futuros de una serie temporal basados en datos o características anteriores. Time Series en IBM Watson Studio está diseñado para lograr precisión en una variedad de conjuntos de datos, incluidos datos como registros de datos de llamadas telefónicas, datos meteorológicos, tiempos de viaje, ventas minoristas, volumen de producción, aumentando la precisión de la información.

“La IA es tan útil como su confianza en ella. Especialmente en los negocios y cuando las apuestas son altas”, dijo Daniel Hernández, gerente general de Data y AI de IBM. “IBM Watson continúa ofreciendo nuevas capacidades críticas para ayudar a las empresas a generar confianza en cada paso del ciclo de vida de la IA para que los líderes empresariales puedan operar con confianza la IA en toda la nube híbrida”.

1 IBM and Morning Consult: Scaling AI, Not Risks: Removing Trust as a Barrier to AI Adoption, [Dec. 2019]