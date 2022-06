Nuevas soluciones de pago pone a los comercios a la vanguardia en México

Hace unos días Clip presentó sus novedosos productos y soluciones de pago diseñados para apoyar el crecimiento de los negocios en México.

Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip México, expresó: “nuestra experiencia y la cercanía con nuestros clientes nos inspiraron para desarrollar productos que den soluciones a las necesidades de los comercios y los impulsen a seguir creciendo: un sistema integral de pagos digitales que combina hardware y software. Clip es para todos y hoy tenemos productos para cualquier tipo de comercio, sin importar el tamaño, la industria o el lugar donde se encuentren”.

A continuación se describen los nuevos productos de Clip:

Clip Stand, es un punto de venta con pantalla táctil y portátil HD de 16 pulgadas, cámara con lector para fotografiar productos y escanear código de barras y QR, catálogo digital gratis para administrar el inventario y las ventas, e Internet gratis ilimitado para todas las transacciones.

Clip Mini, el lector más pequeño y ligero de la marca, y el rediseño de la terminal Clip Pro2. Con una pantalla más grande y de mejor calidad, el Clip Pro2 tiene una capacidad de 16GB+2 RAM, lo cual ayuda a tener mayor velocidad y espacio para nuevas opciones en la app, así como la actualización de su sistema operativo a Android 10.0. Ambos productos, al igual que el resto del portafolio, cuentan con todos los beneficios que ofrece Clip, como recibir pagos con más de 19 bancos y aliados, y el uso sin costo adicional de funciones como Catálogo -para la administración de inventario- y vender recargas de tiempo aire para generar dinero extra. Esta terminal no requiere un celular o tableta, como Clip Mini.

En software, Clip presentó tres nuevas soluciones que diversifican su producto ‘Pagos a distancia’. “La pandemia aceleró el uso de pagos sin contacto y pagos a distancia, que les permitieran a los comercios seguir operando más allá de su tienda física. ‘Pagos a distancia’ se presentó en 2020 y hemos seguido trabajando para mejorarlo y ofrecer más y mejores alternativas. Con el nuevo ‘Pagos a Distancia 2.0’, ahora se pueden hacer transacciones dónde sea y a la hora que sea”, explicó Adolfo Babatz.

‘Pagos a Distancia 2.0’ incluye tres soluciones distintas, todas disponibles de manera gratuita dentro de la app Clip:

Código QR. A través de la app, el comercio puede generar un código QR para que su cliente haga el pago sin contacto. El consumidor no necesita descargar la app para realizar el pago. Es también una alternativa para quienes no traen efectivo, olvidaron la cartera o prefieren no traer su tarjeta.

Link de Pago. Para ventas a distancia, esta solución permite generar una liga con todos los detalles del pago, como nombre del negocio y monto, y se puede enviar de forma simultánea a uno o varios contactos por el mismo monto de la transacción. La liga puede compartirse fácilmente por servicios de mensajería o redes sociales. Los links no caducan, por lo que cada contacto podrá realizar el pago cuándo y cómo lo desee.

Link de Negocio. Esta opción permite a los negocios centralizar sus pagos desde un link personalizado para cada negocio, con disponibilidad 24/7, sin necesidad de generar una liga por cada venta. Este link puede compartirse a través de los perfiles de redes sociales y el cliente podrá utilizarlo siempre que necesite enviar un pago.

Por último, Adolfo Babatz presentó dos nuevos accesorios que se integran a la familia Clip como complementos para cualquiera de los dispositivos. Clip Cashbox es una caja registradora para gestionar las ventas en efectivo y tarjetas de manera segura en un solo lugar. Clip Cashbox cuenta con luz UV integrada que permite autentificar billetes de manera fácil y rápida, y se conecta a cualquier lector Clip vía Bluetooth. Clip Printer es una impresora que permite generar recibos, comandas y el resumen de ventas del día. Al ser una impresora térmica e inalámbrica, su uso es fácil y práctico para todos los negocios. No requiere tinta y se conecta a cualquier dispositivo Clip vía Bluetooth.