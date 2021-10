Nueve consejos para limpiar su huella digital

Cada comentario publicado en las redes sociales, cada artículo de noticias compartido y cada compra exitosa en línea deja una “huella”. Este rastro de datos revela una imagen detallada de quién es usted y lo que le gusta.

Todos estos datos son valiosos y a menudo son monetizados por servicios y aplicaciones “gratuitas” como Facebook, Google y Twitter. Esto significa que cuando una persona navega online, es rastreada en todas las páginas que visita.

Así es como funciona: cuando un usuario visita un sitio web, éste recopila información sobre él o ella instalando cookies en el navegador de su teléfono, tableta o computadora. Esta información incluye la dirección IP (Protocolo de Internet, una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local), los datos de acceso y cualquier otra cosa que revelen o que publiquen sobre sí mismos.

Luis Corrons, Security, Evangelist de la empresa Avast, comparte nueve sencillos pasos para que los usuarios puedan conocer, manejar y minimizar su huella digital:

Busque su nombre: Póngase en el lugar de los que quieren saber más sobre usted. Ya sean reclutadores, hackers o ex parejas vengativas, es importante que sepa lo que van a encontrar con sólo buscarle. Utilice varios motores de búsqueda, ya que pueden arrojar diferentes resultados.

Limpie sus datos públicos: Las páginas web de inmobiliarias y sitios como whitepages.com pueden tener más información sobre usted que la que quiere que sea pública. Hablamos de información personal como su número de teléfono, edad e incluso su dirección. Póngase en contacto con esos sitios web y haga que eliminen esa información.

Revise sus cuentas: Durante la búsqueda de su nombre, es posible que se encuentre con cuentas de redes sociales antiguas, publicaciones con chistes insensibles y anticuados, o entradas de blog que haya escrito que revelaban demasiado de su vida personal. La cultura cambia y usted puedes evolucionar con ella. Revise todo lo que ha publicado y evalúelo con ojos nuevos.

Archivar y eliminar: Después de valorar los riesgos para la privacidad y el contenido negativo de sus publicaciones, es el momento de editarlas y eliminarlas. Cierre todas las cuentas que no beneficien a su imagen en línea (tanto ahora como en el futuro). Recuerde que algunos contenidos nunca pueden ser eliminados del todo. Aunque crea que es privado, entidades como la policía y los piratas informáticos pueden sacar a la luz cosas que no quiere que sean públicas. Es mejor no difundir nunca publicaciones negativas en primer lugar.

Ajuste la configuración de privacidad: Revise la configuración de su cuenta en su navegador y aplicaciones móviles. Minimice la exposición de sus datos personales limitando lo que la gente puede ver. Esto incluye sus fotos, publicaciones, ubicación e información personal, como su dirección o fecha de nacimiento.

Borre el historial del navegador: Incluso si cree que todos los sitios web que ha visitado han sido “seguros” para su reputación, es una buena idea borrar el historial de navegación regularmente. Podemos mostrarle fácilmente cómo hacerlo. Una mayor privacidad en Internet evita que se husmee en el historial y ayuda a que su navegador funcione más rápido.

Limpie su computadora: Los archivos temporales, los duplicados, los que creía haber eliminado y las fotos de baja resolución pueden ralentizar su computadora y, además, crear un riesgo de seguridad. Siga las guías para limpiar su Mac o poner en orden su PC para que vuelva a funcionar rápido .

Limpie su teléfono: Cuanto más usa su teléfono, más basura acumula. Los mensajes de texto antiguos, las cookies, las imágenes y los datos del historial del navegador ocupan mucho espacio de almacenamiento. Si los datos no existen, no pueden ser utilizados en su contra. Además, su teléfono rinde más. Limpie las cosas periódicamente. Puede utilizar las guías de Avast para ayudarte a limpiar su iPhone o a renovar su teléfono Android .

Tenga en cuenta a los demás: Puede crear una mala reputación online sin escribir una sola palabra. Piense antes de compartir o republicar contenido negativo. Cuando vuelve a publicar el contenido de un tercero, sus palabras e ideas se convierten en las tuyas. Tenga especial cuidado con el sentido del humor en torno a temas delicados como la raza, la religión y la política. Cuando publique fotos originales, recuerde que algunas personas tienen niveles de privacidad online diferentes a los tuyos. Pida permiso antes de etiquetar a otros en línea o pida a sus amigos que se etiqueten ellos mismos.

“Recuerde que es mejor ser proactivo para ser positivo. No publique nada que no quiera que vuelva y le persiga en el futuro. Internet nunca olvida. Además, mantener limpio su rastro de datos no sólo tiene que ver con su reputación: la basura que permite que sus dispositivos recojan pone en riesgo su privacidad y seguridad en Internet”, asevera Corrons.