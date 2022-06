Nvidia y Siemens acelerarán el desarrollo de gemelos digitales

Siemens Digital Industries Software y Nvidia trabajan para acercar TI y OT facilitando la creación de simulaciones digitales de productos y procesos.

Nvidia y Siemens se están asociando para facilitar que las empresas de fabricación construyan gemelos digitales fotorrealistas de sus productos y procesos de producción, y vean y manipulen esos gemelos en tiempo real.

“Todo lo que construimos en el mundo real se está volviendo tan complejo: no podemos imaginar construir estas cosas sin simularlas primero dentro del mundo digital y virtual”, señaló Rev Lebaredian, vicepresidente de Omniverse y tecnología de simulación en Nvidia.

Nvidia se hizo un nombre diseñando chips que pueden acelerar drásticamente ciertos tipos de cálculos, por ejemplo, los involucrados en la representación de modelos 3D, pero recientemente pasó al desarrollo de software. Ahora ofrece marcos de aplicaciones que permiten a las empresas explotar masas de sus procesadores para acelerar las tareas de supercomputación, como el descubrimiento de fármacos, la planificación de redes de radio, el entrenamiento de modelos de aprendizaje de mecanizado o la simulación 3D.

Por su parte, Siemens Digital Industries Software, una subsidiaria del conglomerado industrial alemán Siemens, vende software que abarca los mundos de TI y OT (tecnología operativa), incluidas herramientas para el desarrollo de software de código bajo (Mendix) y la gestión de IoT (MindSphere) que pueden ser familiares para CIO y muchos otros para el diseño, la fabricación, la gestión del ciclo de vida del producto y la simulación de productos electrónicos.

Aceleración de Xcelerator

Nvidia se une al ecosistema de socios de Siemens Xcelerator, el portafolio de hardware, software y servicios digitales abiertos e interoperables habilitados para IoT que ofrece esta compañía.

Siemens Xcelerator ha estado creciendo lentamente, pero el objetivo es que el ecosistema se acelere con la incorporación de Nvidia, según manifestó la empresa de origen alemán.

“Ya tenemos 50 socios certificados”, aseguró Peter Koerte, Director de Tecnología y Estrategia de Siemens. “Ahora, usted puede decir, ‘¿Sólo 50?’, sí, pero hoy tenemos un ecosistema de más de 4,000, y muchos de estos también los estaremos certificando, si califican para participar en Siemens Xcelerator. Vamos a expandir esto con el tiempo, para construir nuevas asociaciones”.

Otro elemento de Xcelerator será un mercado de software, donde las empresas puedan encontrar proveedores e integradores para armar una solución completa en torno al software de Siemens. Esto comenzará con 400 ofertas en cuatro dominios: bienes raíces, servicios públicos, atención médica y productos farmacéuticos, adelantó Koerte.

El mercado de Xcelerator no es, o al menos no todavía, una tienda en línea donde los compradores pueden colocar el software y los servicios que necesitan en una cesta de la compra y descargarlos. Al respecto, Koerte afirmó que Siemens no planea monetizar el mercado directamente, pero ve su papel más como ayudar a los acuerdos de intermediación. “Si un cliente viene a nosotros y realmente quiere tener múltiples elementos de una solución para comprar,… lo facilitamos”.

Metaverso industrial

Una de las primeras señales de la participación de Nvidia en el ecosistema Xcelerator será la conexión de la plataforma Omniverse de Nvidia para el diseño 3D y la colaboración con la plataforma de software de Siemens para habilitar lo que Tony Hemmelgarn, director ejecutivo de Siemens DIS, denominó “el metaverso industrial”.

El software como Siemens Process Simulate ya produce representaciones de cómo se ve una línea de producción en funcionamiento para que los ingenieros de fabricación puedan probar las secuencias de ensamblaje y verificar el margen de colisión.

Para las empresas que utilizan las dos plataformas, el resultado será una mejora espectacular en la fidelidad de los renderizados de gemelos digitales, desde los producidos por Siemens Process Simulate hasta los producidos en tiempo real por Nvidia Omniverse.