Ocho consejos para desarrollar una red de asesores fiable

Ningún CIO tiene todas las respuestas. Los proveedores estratégicos, los consultores, los antiguos colegas, sus compañeros… todos pueden ofrecer un valioso consejo si se sabe cómo desarrollar relaciones de asesoramiento que funcionen.

No son pocos los retos a los que se enfrentan los directores de sistemas de información cada día, desde la satisfacción de las expectativas de los clientes y los empleados hasta la mitigación de los complejos riesgos de seguridad, pasando por la evaluación e integración de nuevas soluciones tecnológicas, la gestión de su propio personal y la garantía de unos sistemas empresariales resistentes.

Una buena orientación y un consejo experimentado siempre han sido vitales para los líderes de TI, y más aún en un entorno empresarial que evoluciona rápidamente y a menudo es incierto. Según la encuesta State of the CIO de 2021, el 88% de los líderes de TI está de acuerdo en que el CIO necesita cada vez más contar con asesores de confianza para ayudar a navegar por las nuevas tecnologías, procesos y metodologías.

“Las relaciones con asesores de confianza son fundamentales, ya que nadie tiene todas las respuestas”, afirmó David Levine, vicepresidente de seguridad corporativa y de la información y CSO de Ricoh USA. “Tanto si se buscan recomendaciones sobre productos, métricas, enfoques, tecnologías, como si se busca la validación —o incluso la invalidación—, aprovechar los asesores de confianza y las buenas relaciones puede ser muy valioso”.

Los CIO buscan la ayuda de una serie de asesores de confianza —vendedores estratégicos, consultores, antiguos colegas, compañeros CIO—. A veces, sirven como caja de resonancia o como oyentes empáticos. En el mejor de los casos, permiten a los responsables de TI considerar nuevos puntos de vista. “Mis relaciones con mis asesores de confianza son muy importantes”, dijo Michael Ringman, CIO de TELUS International. “Recurro a estas personas para que cuestionen mis ideas y aporten nuevas y diferentes perspectivas. A lo largo de los años, he aprendido mucho de estas personas y estos diversos puntos de vista son el catalizador para el crecimiento y el impulso de la innovación”.

Como la mayoría de los líderes de TI le dirán, se apoyan más en los asesores de confianza en tiempos de crisis. “En situaciones de lucha o huida, cuando estás contra la pared y sólo tienes tiempo de hacer una llamada telefónica”, mencionó Todd Bandauski, CIO de Crew Carwash, “necesitas saber con quién puedes contar”.

Los responsables de TI no pueden esperar a enfrentarse a una emergencia para saber quién les cubrirá las espaldas. Los CIO deben establecer y alimentar estas relaciones a largo del tiempo y aprovecharlas cuidadosamente.

“La creación de una relación con un asesor de confianza no se produce de la noche a la mañana. La gente no confía automáticamente en ti porque tengas el título de CIO”, reconoció Jay Upchurch, CIO de SAS. “Tienes que estar dispuesto a invertir tiempo: escuchar, aprender y ser empático. Como con cualquier relación que se valore, requiere un cuidado continuo y una toma de decisiones coherente. Y merece la pena al 100%”.

A continuación se presentan algunos consejos de los CIO sobre cómo identifican, hacen crecer y aprovechan al máximo sus redes de asesores de confianza.

Conviértase en un miembro de la red

Para aquellos CIO que buscan establecer una red de asesores de confianza, Levine, de Ricoh, aconsejó asistir y participar en grupos de pares.

“Mis compañeros son algunos de mis asesores de confianza más cercanos. Pertenezco a un gran número de grupos de compañeros y organizaciones y participo activamente en mesas redondas y seminarios web”, afirmó Levine. “Las recomendaciones de los compañeros son estupendas. Es cien veces más probable que acepte la recomendación de una solución de un colega que de cualquier otra fuente. A veces, el simple hecho de validar un enfoque, una metodología o un nivel de madurez puede ser un gran beneficio”.

Recientemente, Levine se apoyó en sus asesores de confianza al revisar un conjunto de productos que su equipo interno estaba ansioso por instalar. “Al acudir a los asesores de confianza para obtener sus opiniones y consejos, pude validar mis preocupaciones”, admitió aquel especialista. “Al trabajar con ellos, identificamos un enfoque alternativo que nos permitió seguir adelante con el proyecto”.

Preste atención a quién aparece cuando las cosas se ponen feas

Establecer una red es una cosa; saber a quién se puede recurrir en caso de apuro es crucial, aconseja Bandauski, de Crew Carwash.

“Recurro a asesores en los que puedo confiar”, dijo. “Socios que no sólo estarán ahí cuando todo va bien, de lunes a viernes, sino, lo que es más importante, en una emergencia, donde cada minuto cuenta”.

Aquí es fundamental distinguir entre proveedores y socios. “Un verdadero socio proporcionará asesoramiento de confianza, tanto si le interesa como si no, para mayor beneficio de ambas partes y para forjar una relación duradera”, afirmó Levine, de Ricoh USA. “Un proveedor, con frecuencia, sólo buscará lo que más le convenga”.

Busque a los que dicen la verdad

Ringman, de Telus International, no busca personas que “sí” se conviertan en sus asesores de confianza. De hecho, es más probable que le digan “no”.

“Confío en estas personas porque tienen una visión de mis puntos ciegos, me dan un feedback constructivo y juntos podemos crear soluciones sólidas y eficaces que impulsen un cambio impactante y el progreso de nuestros equipos”, mencionó Ringman.

Brittany Hamm, directora global de servicios gestionados de Kalypso, también busca a quienes se sientan cómodos siendo sinceros. “El nivel de formación y experiencia varía: de técnico a funcional, de junior a senior”, reconoce sobre sus asesores de confianza. “Pero los que dan, y aceptan, comentarios sinceros son el hilo conductor”.

Eso no quiere decir que los proveedores no puedan ser impactantes. Para muchos CIO, los asesores de confianza —y sinceros— de los proveedores ayudaron a salvar el día tratando con el impacto de la pandemia en la cadena de suministro. “Obtendremos una respuesta fiable, junto con alternativas sugeridas, y con ese conocimiento podremos actuar en consecuencia”, indicó. Bandauski sobre su experiencia de acudir a proveedores de confianza durante la pandemia. “Cuando los recuentos de existencias están atascados o agotados y hay que hacer planes alternativos, hay que trabajar con los hechos”.

En la mayoría de los casos, los proveedores de confianza de Crew Carwash han ido más allá de lo que las condiciones del mercado podrían recompensar para ayudar a la organización de TI a evitar las crisis, según Bandauski.

Pensar a largo plazo

La confianza debe construirse con el tiempo, especialmente con los proveedores. “A menudo son las pequeñas cosas las que se suman para crear una relación de valor añadido”, mencionó Bandauski. “Me gusta empezar por lo pequeño, observando cómo un nuevo socio cumple sus compromisos. En realidad, son estos “indicios” los que indican lo bien que va a funcionar un socio a largo plazo”.

Esto no sucede de la noche a la mañana, señaló J.P. van Loggerenberg, CTO de SYSPRO. “La profundidad de una relación evoluciona, empezando por la oferta de servicios antes de pasar a la basada en las necesidades, la basada en la relación y, finalmente, la basada en la confianza”, dice van Loggerenberg. “Para construir esa relación, tu asesor necesita mostrar credibilidad, consistencia, competencia y compatibilidad”.

Tome la iniciativa

Es importante sacar tiempo de forma proactiva para conectar y compartir con un asesor de confianza. “Aquellos asesores de confianza con los que me conecto con una cadencia regular son los más útiles”, dijo Hamm, de Kalypso. “No sólo tener la puerta abierta, sino mantenerse activamente conectado es lo que más ayuda. Aunque a veces espero a consultar a un asesor de confianza hasta que surge un problema específico, después siempre he deseado haberles contratado antes”.

Los líderes de TI que quieren construir estas relaciones no esperan a que sus posibles socios les presenten su sabiduría; vienen con una perspectiva y preguntas. “Un poco de preparación hace que merezca la pena para ambos”, expuso Hamm, que consulta a sus asesores de confianza para asegurarse de que va por el buen camino.

Recurrir a ellos pronto, y a menudo

Aunque los asesores de confianza pueden ser útiles durante las crisis, son aún más valiosos cuando pueden ayudarte a evitar una. “Un asesor de confianza puede ahorrar innumerables horas de investigación y trabajo a los equipos de CIO que podrían llegar a una conclusión que, por muy bien intencionada que sea, no está basada en múltiples escenarios y/o no ha sido “probada y errada” de manera significativa”, dijo Ron White, CIO de Avanade. “Un asesor de confianza puede proporcionar un atajo de perspectivas que puede agilizar la toma de decisiones y añadir legitimidad al posicionamiento estratégico”.

Shivkumar Gopalan, CIO de Unit4, recurrió a asesores de confianza para conocer lo que ocurre fuera de su organización. “Sus aportaciones nos resultan más útiles cuando hacemos algo nuevo, por ejemplo, introducir un nuevo proceso empresarial, tecnología o proveedor”, reconoció aquel analista, que recurrió a los asesores cuando decidió subcontratar las operaciones de TI durante el cierre inicial de la pandemia. “No estábamos seguros de esa decisión. Las conversaciones con nuestros socios nos dieron una visión y un conocimiento de lo que necesitábamos para reforzar nuestras operaciones de TI internas”, prosiguió.

Garantizar la reciprocidad

Para prosperar, las relaciones con los asesores de confianza no pueden ser sólo de toma y daca, dijo Ringman, de TELUS International. “Estas relaciones deben alimentarse, hay que dedicarles tiempo y deben ser un camino de ida y vuelta”, afirmó. “He encontrado grandes relaciones con asesores de confianza en mi equipo, en toda mi organización, así como con compañeros del sector. Hemos podido ayudarnos mutuamente, compartir las mejores prácticas y celebrar las historias de éxito de las TI de cada uno”.

Sea claro

Para sacar el máximo provecho de los asesores de los proveedores, es importante proporcionar claridad, como así cree los CIO.

“Las empresas deben ser transparentes en cuanto a los plazos previstos y asegurarse de que gestionan las expectativas para lograr el delicado equilibrio entre recursos, capacidad y financiación”, afirmó van Loggerenberg, de SYSPRO. “Los CIO tienen que asegurarse de que siempre entienden de qué son capaces sus asesores de confianza, qué pueden ofrecer y cómo se aprovechan sus capacidades para obtener el máximo valor”.

Bandauski, de Crew Carwash, argumentó que sus socios le agradecen su franqueza. “La mayoría de las veces la gente busca realmente ayudar. Las respuestas ambiguas conducen a una pérdida de tiempo, a la confusión y, en última instancia, a la frustración de ambas partes”, dijo. “Si algo no encaja, dígalo. Si no lo entiendes, haz preguntas. He comprobado que esto ayuda a fomentar una relación más rápido que cualquier otra cosa”.

Y no tenga miedo de los posibles conflictos. “Tómese el tiempo para tener las conversaciones desafiantes para que usted, sus compañeros y sus equipos estén alineados”, consideró Penélope Prett, CIO de Accenture. “Esas son siempre las discusiones más difíciles de tener, pero a veces son las que más valen la pena”.

-Stephanie Overby, CIO.com