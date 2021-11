Ocho consejos para optimizar la TI heredada

Ya sea por motivos de estabilidad o para respaldar procesos comerciales vitales, la mayoría de los CIO aún tienen que conservar las aplicaciones y la infraestructura heredadas. Pero eso no tiene por qué ser una “dolencia”.

A pesar de la aceleración de las hojas de ruta digitales y el impulso continuo para modernizar, muchos CIO todavía tienen aplicaciones e infraestructura antiguas en sus pilas de TI.

Las organizaciones tienen algunas razones clave para aferrarse a las tecnologías heredadas: son estables e inherentemente eficientes, como afirma Abhi Bhatnagar, socio de la firma de consultoría de gestión McKinsey & Co.

Bhatnagar, quien trabajó con una empresa que había optado por mantener un mainframe masivo, señaló que este equipo “estaba bien administrado, altamente homogeneizado y enormemente personalizado, aunque, eso sí, completamente depreciado”.

Esta opinión coincide con la de muchos CIO quienes creen que reemplazar algunas tecnologías heredadas no producirá retornos lo suficientemente altos como para hacer que la “modernización” sea una prioridad.

“Hay un amplio espectro de que todo debe trasladarse a la nube o SaaS. Pero la realidad es que no es necesario modernizar toda su cartera, especialmente si es estable y eficiente como está”, añade Bhatnagar.

Cualquiera que sea la razón, muchos CIO aún conservan aplicaciones e infraestructura heredadas.

De modo que uno de sus principales desafíos es optimizar esas tecnologías heredadas, hacer que funcionen al máximo rendimiento, para brindar beneficios óptimos a los costos más bajos y con los riesgos más bajos. Aquí hay ocho consejos para hacerlo.

Añadiendo automatización

Automatizar piezas dentro de un entorno heredado es una forma de lograr eficiencias al reducir los esfuerzos manuales, limitar o eliminar errores, mejorar la calidad, aumentar la coherencia de los datos y aumentar la productividad.

“Ya sea Unix, Linux, mainframe o [arquitectura] de tres niveles, hay espacio para la automatización”, señala Juan Orlandini, arquitecto jefe de Insight Enterprises, una firma de servicios de TI.

Como él explica, muchos de los procesos de negocios soportados por sistemas heredados contienen segmentos que son tareas repetitivas y altamente estructuradas. De manera similar, hay partes del trabajo de TI en sí, las tareas de bloqueo y abordaje, como el aprovisionamiento de almacenamiento y la copia de seguridad, que presentan la misma repetitividad.

Orlandini dice que es importante evaluar los procesos destinados a la automatización y optimizarlos antes de automatizarlos; argumenta que la automatización de malos procesos no traerá los beneficios esperados.

También advierte a los líderes de TI sobre las expectativas, diciendo que la automatización traerá velocidad a los sistemas heredados y los procesos que respaldan, pero no es una panacea ni un reemplazo para la modernización a gran escala.

Tomar prestados los principios de los entornos en la nube

Orlandini dice que la experiencia le ha enseñado que el simple hecho de trasladar los sistemas heredados a la nube (el enfoque de “levantar y cambiar”) no suele dar sus frutos.

“Puede ser una opción, hay ocasiones en las que es apropiado, pero nuestros datos y experiencia muestran que normalmente es más caro [que dejarlo en su lugar]”, dice. “Entonces, si lo que está tratando de hacer es optimizar su infraestructura, es mejor hacer otro trabajo para obtener un buen retorno de sus esfuerzos”.

Una de esas opciones es tomar algunos de los principios de la gestión de la nube y aplicarlos a la gestión del legado. Tomemos el aprovisionamiento de almacenamiento, por ejemplo. Cloud tiene asignaciones predefinidas para agilizar el proceso; los administradores pueden hacer lo mismo cuando trabajan con recursos locales.

“A primera vista, parece que podría ser un desperdicio de recursos [de almacenamiento]. Sí, podría desperdiciar espacio de almacenamiento. Pero al final, le ahorra mucho tiempo humano porque está eliminando parte de ese procesamiento de la ecuación. Y el almacenamiento hoy en día es más barato que los recursos humanos, por lo que realmente se gana”, asegura Orlandini .

Implementar un enfoque orientado al producto

De manera similar, los CIO podrían tomar prestado de las técnicas de administración modernas y adoptar un enfoque orientado al producto para la tecnología heredada, dice Bhatnagar.

Esto ayuda a que TI y el negocio se mantengan enfocados en los resultados comerciales, ya sea en velocidad, eficiencia, mejor capacidad de respuesta o innovación. Con ese enfoque, TI puede concentrarse en cómo estructurar y optimizar las tecnologías heredadas para esos resultados, explica.

Un enfoque orientado al producto o de cartera también brinda a los tecnólogos que respaldan las tecnologías heredadas una mejor visibilidad de los problemas que afectan los resultados deseados.

“Tienen un buen sentido del medio ambiente, cuáles son los riesgos, ya sea un riesgo de cumplimiento o velocidad, así como el valor comercial que impulsa la plataforma”, opina Bhatnagar.

En consecuencia, los equipos de TI pueden identificar y promover las mejores formas de agregar las capacidades necesarias para lograr los resultados deseados.

“Ahí es donde surge la mentalidad de la gestión de productos”, añade Bhatnagar.

Además, este enfoque ayuda a TI y la empresa a trabajar juntos para articular el valor que ofrecerá la modernización, cuando llegue el momento de ese cambio.

Pelar las piezas

Las organizaciones que aún dependen de tecnologías heredadas a menudo lo hacen porque manejan muchos procesos comerciales centrales, lo que hace que la modernización sea compleja y arriesgada.

Pero esas organizaciones aún pueden mejorar el rendimiento de TI despegando piezas, señala Balaji Raghavan, consultor principal de banca, servicios financieros y seguros en Tata Consultancy Services.

“Todo esto se puede hacer en un marco de tiempo táctico”, agrega.

Por ejemplo, una empresa con un sistema financiero heredado que admite múltiples funciones puede mantenerlo en su lugar para ejecutar aquellas piezas que son muy estables, como la contabilidad. Pero puede eliminar los precios y la facturación, los cuales pueden cambiar rápidamente debido a la dinámica del mercado y del cliente.

Este enfoque, dice Raghavan, hace que las empresas avancen más en sus viajes de modernización y, al mismo tiempo, reduce la complejidad dentro del legado que queda.

Kathy Kay, CIO de Principal Financial Group, adoptó un enfoque similar en torno a los procesos de soporte de sistemas en la división de seguros de vida de su empresa. Ella dice que consolidarlos en un único sistema moderno no generaría un retorno que justificara los costos, pero aún así veía áreas para mejorar los sistemas. Por lo tanto, se centró en esos componentes orientados al usuario, utilizando API para conectar esas nuevas capacidades al sistema heredado.

“Donde podíamos automatizar, automatizamos y redujimos los procesos en papel, pero en el fondo todavía existe ese legado. Permanecerán en su vida útil y, a medida que esos negocios disminuyan, simplemente dejaremos de usar esos sistemas”, agrega Kay.

Tener una estrategia de talento

En abril de 2020, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, hizo un llamamiento a los tecnólogos que conocían a COBOL para que trabajaran en el sistema de desempleo heredado del estado que estaba sobrecargado a medida que la pandemia y las pérdidas de empleos resultantes se afianzaron.

No se burle: Nueva Jersey no es de ninguna manera la única entidad que depende del lenguaje de programación de 60 años. COBOL es omnipresente, con más de 200 mil millones de líneas de código todavía en uso, y que no irán a ninguna parte.

Micro Focus, una empresa de software y TI, encontró en su Encuesta COBOL 2020 que “el 70% de las empresas favorecen la modernización como un enfoque para implementar cambios estratégicos en comparación con el reemplazo / retiro de aplicaciones COBOL clave, ya que continúa ofreciendo un bajo riesgo y medios efectivos de transformar la TI para respaldar las iniciativas empresariales digitales”.

Con COBOL y otras tecnologías heredadas, los CIO deben tener personas en su equipo con las habilidades necesarias para mantenerlos trabajando y en plena forma, afirma Orlandini.

“Lo que estamos viendo es cada vez más que la tecnología más antigua, que sigue siendo muy importante para el negocio, está sufriendo una fuga de cerebros porque el personal quiere hacer cosas nuevas y divertidas y los nuevos trabajadores no conocen las viejas habilidades. Pero es importante alentar a algunos miembros de su personal a mantener sus habilidades en [tecnologías heredadas]. Así que no hagas que eso parezca algo malo o un suicidio profesional”, agrega. “Necesitas a alguien que sepa cómo mantenerlo vibrante, una persona bien entrenada que sepa cómo mantenerlo bien engrasado y que pueda arreglarlo cuando se rompa”.

Aplicar enfoques modernos a la tecnología antigua.

Al mismo tiempo, sin embargo, Kay dice que los CIOs deben usar metodologías, habilidades y pensamiento contemporáneos para encontrar formas de mejorar la infraestructura y los sistemas heredados.

Kay ha mejorado las habilidades de sus empleados que trabajan en tecnología heredada para que no se queden atrás, ya que todos, incluido su propio departamento de TI, eventualmente se trasladan a entornos de TI más modernos. Pero luego, como una ventaja para la empresa, estos trabajadores que ahora están capacitados tanto en tecnologías heredadas como modernas pueden ver opciones para optimizar la TI más antigua en las que no habían pensado antes.

“Cuando hay personas que se han incorporado a la tecnología heredada, conocen bien el negocio. Y cuando mejoran sus habilidades, pueden ver las cosas de manera diferente y pueden pensar rápidamente en diferentes formas de hacer las cosas ”, dice.

La compañía de Kay adquirió recientemente otro negocio, una medida que requirió que el equipo de Kay migrara los datos de los clientes de la compañía adquirida a su propio sistema heredado. Sus ingenieros se apoyaron en sus nuevas habilidades para diseñar capacidades de integración más modernas que demostraron ser mucho más efectivas, eficientes y escalables que los diseños que han utilizado en el pasado.

Mueva los datos

Como la mayoría de los CIO, Kay está trabajando con sus colegas ejecutivos en estrategias para mejorar la experiencia del cliente. Eso requiere la capacidad de acceder y analizar los datos correctos en el momento adecuado, de modo que la empresa pueda ofrecer experiencias más personalizadas y hacer recomendaciones de servicios en función de las necesidades de cada cliente.

Pero algunos de los datos necesarios se encuentran en los sistemas centrales. Kay dice que planea modernizar esos sistemas, pero es un viaje de varios años.

Mientras tanto, la empresa extrae los datos necesarios de su sistema heredado central y luego los traslada a la nube, donde es más fácil acceder a ellos para usarlos en las capacidades analíticas modernas que respaldan las iniciativas de experiencia del cliente.

“Eso reduce nuestra dependencia del sistema antiguo y facilita la eliminación de ese sistema heredado cuando llega el momento”, añade Kay.

Apáguelo

Johna Till Johnson, CEO y fundadora de la firma de asesoría de investigación Nemertes, ha visto cómo las empresas se aferran a las aplicaciones y tecnologías heredadas porque respaldan un proceso comercial; pero cuando las empresas examinan la situación, a menudo encuentran que el proceso de negocio permanece sólo porque la tecnología está en su lugar.

“Los CIO todavía están demasiado cerca de la tecnología para decir: ‘Es el proceso empresarial el que debe repensarse aquí’. Pero cuando lo hacen, 99 de cada 100 veces hay un proceso comercial que solo existe gracias a la tecnología”, asegura Johnson.

Ella cita un ejemplo simple pero ilustrativo de una empresa que conserva una flota de impresoras para respaldar su requisito de firmas físicas en los documentos. Es posible que los líderes de la función empresarial no vean una necesidad inmediata de cambio en ese caso. Pero un CIO que intenta mejorar las operaciones de TI tiene un gran incentivo para optimizar esas impresoras heredadas, incluso si no están en la lista de prioridades de modernización.

“Hoy en día existen formas de obtener el mismo beneficio de las firmas húmedas sin necesidad de impresoras. Así que los CIO también podrían darle un pequeño empujón al negocio y deshacerse de ellos más temprano que tarde”, agrega.

Señala que es un ejemplo simple, pero “uno que todos pueden ver, donde no se optimiza la tecnología heredada, se optimiza el proceso”.

“La simple recomendación que tengo es simplemente desconectar. No pierda más tiempo y energía en estas tecnologías heredadas [que respaldan los procesos heredados]. Si está tan abajo en la lista de prioridades que no vale la pena modernizarlo, apáguelo y vea si alguien se da cuenta”, asevera.

Mary K. Pratt, CIO.com