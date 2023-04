Opciones para repensar la “fuente de talento de TI”

La brecha de habilidades en curso requiere un enfoque más creativo y continuo para nutrir y atraer talento mientras éste se obtiene en grupos de candidatos no tradicionales.

Amanda Merola no tenía antecedentes técnicos cuando llegó a The Hartford en 2015, a pesar de su interés natural por las computadoras y una proclividad para la resolución de problemas. Después de períodos como representante de un centro de llamadas y ajustador de reclamaciones, Merola se enteró de HartCode Academy, un programa interno diseñado para ayudar a los empleados no técnicos a dar el salto al desarrollo de software.

Merola fue aceptada en la clase inaugural de HartCode Academy, pasó meses en campamentos de entrenamiento y capacitación autodirigida antes de obtener un puesto como programadora junior. Con un avance rápido de sólo cinco años, Merola ahora es ingeniera de software sénior, escribe código, promueve prácticas ágiles y trabaja con socios comerciales para avanzar en la agenda digital de The Hartford.

“La Academia HartCode cambió mi vida y mi trayectoria profesional por completo”, sostiene Merola. “Nunca pensé que podría tener una carrera en algo que me interesara fuera de mi trabajo diario en ese momento”.

AMANDA MEROLA, INGENIERA SÉNIOR DE SOFTWARE EN THE HARTFORD.

La Academia HartCode es sólo una de varias iniciativas que The Hartford ha puesto en marcha para recargar su fuente de talento en TI. En todas las industrias, las empresas están experimentando con estrategias más creativas de retención y adquisición de talento, incluido el desarrollo de una cartera de profesionales de TI que tienen antecedentes no convencionales o provienen de grupos de candidatos no tradicionales.

A pesar de una serie de despidos recientes en la industria de alta tecnología y algunos remilgos sobre la economía, la escasez de talento de TI sigue siendo un problema continuo sin un final real a la vista. El ritmo frenético del cambio tecnológico, junto con la escasez constante de graduados en STEM, significa que existe una escasez persistente de candidatos calificados y capacitados para ocupar los puestos disponibles. Gartner espera que la demanda de talento tecnológico continúe superando la oferta hasta 2026 según sus previsiones de gasto en TI. Además, en una encuesta reciente de Gartner, el 86% de los CIO dijeron que se enfrentaban a una competencia más dura por candidatos tecnológicos calificados, mientras que el 73% confirmó que les preocupaba el desgaste del talento de TI.

En el informe Estado del CIO de 2023, los líderes de TI dijeron que estaban más preocupados por encontrar expertos calificados en áreas avanzadas como ciberseguridad, blockchain y ciencia y análisis de datos. Las competencias básicas como la integración/implementación de tecnología, la arquitectura de nube de TI y la gestión de riesgos/seguridad fueron las más demandadas por los encuestados.

“La diferencia fundamental en esta guerra de talentos es que anteriormente ha sido cíclica y esta es estructural”, refiere Tom Connolly, CHRO de la firma mundial de búsqueda de ejecutivos Kingsley Gate Partners. “Solías poder contratar personas o confiar en el sistema educativo para ayudarlas, por lo que había un suministro listo de personas técnicas capacitadas. Hoy, esas dos estrategias ya no son suficientes. Ahora se trata de gestionar a las personas por lo que pueden ser mañana, no por lo que son hoy”.

Curar una canalización continua

Con el mandato digital aún al frente y al centro, las empresas están bajo presión no sólo para expandir los grupos de contratación, sino para intensificar las iniciativas de curar el talento existente mediante estrategias novedosas de actualización y mejora de las habilidades. Eso es exactamente lo que está haciendo The Hartford, después de haber tomado la decisión consciente hace tres años de invertir en programas de desarrollo para enriquecer a su propia gente, así como para posicionar a la compañía de seguros como un empleador de destino para atraer a los candidatos potenciales atraídos por los entornos de TI modernos, según a Deepa Soni, CIO de The Hartford.

Además del programa HartCode, The Hartford instituyó un bootcamp de 19 semanas para capacitar a los recién graduados para que se convirtieran en desarrolladores full-stack y otro programa de 12 semanas para construir una canalización para su codiciado rol de ingeniería de datos. Hay un plan de estudios de capacitación basado en personas para mejorar las habilidades del personal en prácticas modernas de TI orientadas a la ingeniería y un mandato para que todos los gerentes obtengan la certificación en la nube.

DEEPA SONI, CIO EN THE HARTFORD.

Los “viernes fructíferos” crean tiempo para que los empleados participen en entrenamientos y ejercicios ágiles de velocidad, mientras que los hackatones regulares (los ganadores se destacan en las reuniones del ayuntamiento) crean un énfasis en la innovación y la creatividad. El objetivo es que el personal complete 40 horas de capacitación al año, y alrededor del 70% al 80% del personal de TI lo ha cumplido, afirma Soni. Desde 2020, los empleados de tecnología registraron más de 326,000 horas de capacitación y obtuvieron más de 2,200 certificaciones.

La empresa también estableció una jerarquía que permite a los colaboradores individuales ascender a los niveles más altos de la organización de TI sin tener que optar por una ruta gerencial, algo que antes no era posible, dice Soni.

“Hemos trabajado muy duro para crear una cultura de innovación y colaboración… y para reinventar cada parte de nuestra estrategia de adquisición de talento, desde la retención hasta la etapa inicial de la carrera y la sucesión a nivel ejecutivo”, dice Soni. “El talento interno es oro, y nos estamos asegurando de que nuestros empleados actuales encuentren lugares para crecer y modernizar sus conjuntos de habilidades”.

Dado que la tasa de desempleo tecnológico sigue siendo notablemente baja (se redujo al 1.5 % en enero según el análisis de las estadísticas de la Oficina de Trabajo de Estados Unidos realizada por CompTIA ), encontrar veteranos tecnológicos experimentados para ocupar puestos como desarrolladores completos es casi imposible, según John Hill. , vicepresidente senior y director de información digital de MSC Industrial Supply Co. Bajo la dirección de Hill, MSC se está alejando de una “mentalidad de compra” para reclutar talentos tecnológicos experimentados y, en cambio, está dedicando tiempo y recursos a cultivar un flujo constante de trabajadores incipientes que madurará en puestos clave con el tiempo.

JOHN HILL, VICEPRESIDENTE SÉNIOR Y CDIO EN MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO.

Como parte de esta estrategia, MSC ha ampliado la cantidad de pasantes que trae cada verano y permite que los pasantes trabajen de forma remota durante el año escolar para fomentar el compromiso. A la mayoría de los pasantes se les ofrece un puesto de tiempo completo después de graduarse, trabajando como parte de una cohorte, donde grupos de 15 colaboran y aprenden las mismas habilidades y procesos comerciales durante los siguientes dos o tres años. “Esto nos brinda un embudo futuro a medida que crecemos y las personas se jubilan o se mudan”, explica Hill. “Pienso en ello como una pirámide invertida donde estamos desarrollando personas que estarán listas dentro de cinco años”.

MSC también está considerando a la comunidad de veteranos como un recurso poco aprovechado. La compañía se asoció con Hiring Our Heroes para ofrecer a los veteranos calificados pasantías corporativas de 12 semanas en las que desarrollan experiencia práctica y obtienen capacitación profesional y en red. A muchos se les han ofrecido trabajos al completar la beca, dice Hill. “Los veteranos tienen habilidades técnicas excepcionales de su tiempo en el ejército, lo que se presta para la seguridad cibernética o varios trabajos de infraestructura”, agrega.

Para Novant Health, los estudiantes se han convertido en un recurso activo, aunque no tradicional, para manejar ciertas responsabilidades de TI. El programa Student Team Member de la empresa permite a cualquier estudiante mayor de 16 años de tiempo parcial o completo ponerse el sombrero en el cuadrilátero para asignaciones basadas en conciertos basadas en sus habilidades y áreas de interés.

Los candidatos pueden estar en la escuela secundaria, la universidad o incluso en la mediana edad, tomando clases para establecer el rumbo en una carrera profesional diferente. Actualmente, los miembros del equipo de estudiantes han trabajado alrededor de 19,000 horas para el proveedor de atención médica, en una variedad de competencias, y el programa ha servido como un grupo de alimentación para contrataciones de tiempo completo, según Angela Yochem, vicepresidenta ejecutiva de Novant Health y directora de transformación y oficial digital.

ANGELA YOCHEM, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA Y DIRECTORA DE TRANSFORMACIÓN Y DIGITAL DE NOVANT HEALTH.

Piense en el equipo de ingeniería de redes, que podría necesitar recorrer físicamente y verificar la configuración del equipo en varias clínicas remotas. “Esto es algo que no requiere mucho entrenamiento, principalmente conducir y poner los ojos en un armario de equipos”, explica Yochem. “Es posible que tenga a alguien en las clases de STEM que tenga interés en la ingeniería de redes y quiera cierta visibilidad de las operaciones de la red. No tiene sentido pagarle a un ingeniero de redes para que haga ese trabajo”.

Estrategias de contratación innovadoras

Las organizaciones de TI buscan principalmente el mismo talento, por lo que es importante desviarse del libro de jugadas estándar de salarios más altos, bonificaciones más frecuentes o dependencia de reclutadores de alto perfil.

Neal Sample, CIO desde hace mucho tiempo, aconseja a sus compañeros que abandonen las estrategias de contratación de suma cero en favor de enfoques novedosos diseñados para descubrir nuevas fuentes de talento. “La uniformidad del enfoque es su propio problema”, explica Sample, ahora miembro de la junta directiva de varias empresas y veterano CxO. “La vieja forma de pensar es que la gente de tecnología es desechable, como las bombillas: si se queman, simplemente las reemplazas. Pero ese comportamiento genera muchos problemas, especialmente con el conocimiento institucional que se tiene en la cabeza de las personas”.

NEAL SAMPLE, EX CIO.

En 2016, Sample, entonces CIO en Express Scripts, enfrentó un gran desafío: tenía sistemas heredados que requerían programadores COBOL, pero gran parte de su equipo estaba a punto de jubilarse sin un banco de respaldo previsible, ya que los recién llegados no estaban interesados ​​en trabajar en ellos. lo que consideraban tecnología obsoleta. La organización de TI de Sample se asoció con LaunchCode para crear un camino de aprendizaje para que los tecnólogos de segunda carrera aprendan habilidades de programación COBOL.

El programa fue todo un éxito y llamó la atención de la administración Obama , que lo citó como un ejemplo novedoso de desarrollo y reciclaje de la fuerza laboral de alta tecnología. Sample dice que la iniciativa le enseñó la importancia de la “voluntad sobre la habilidad” cuando se trata de contratación de tecnología. “Si simplemente gana una parte más grande del pastel o roba personas de la competencia, en última instancia se quedará sin talento”, añade.

Posicionar a la empresa como un excelente lugar para trabajar y mantenerse conectado con la comunidad en general son temas centrales en la estrategia de contratación de TI de Novant Health, según Yochem. Alienta a su equipo de gestión a involucrarse activamente en la comunidad tecnológica y las universidades en el área de Charlotte, NC, ha establecido un sólido programa de innovación de laboratorios para mantenerse conectado con las nuevas empresas vecinas y participa en alianzas locales para posicionar la región como atractiva para ambos. empleados y posibles nuevos empleadores.

“El lugar donde vivimos y trabajamos es una bendición y una maldición”, afirma ella. “Está repleto de talento, pero hay más competencia”.

Asegurarse de que la experiencia del candidato y el proceso de contratación sean positivos contribuye en gran medida a atraer candidatos de TI sólidos y mantener la línea de producción al día, señala Rashmi Kumar, vicepresidente sénior y CIO global de Medtronic. El fabricante de dispositivos médicos ha puesto mucha energía en agilizar el proceso de solicitud, proporcionando comunicaciones periódicas y utilizando datos y automatización para identificar a los mejores candidatos y realizar un seguimiento de la eficacia de las estrategias de contratación.

RASHMI KUMAR, VICEPRESIDENTA SÉNIOR Y DIRECTORA DE INFORMACIÓN GLOBAL EN MEDTRONIC.

“Los candidatos competitivos quieren respuestas más rápidas, y las viejas formas de trabajar con ellos deben renovarse para brindar una mejor experiencia de contratación”, refiere.

La conclusión única para los CIO, según Connolly de Kingsley Gate Partners, es “deje de pensar en encontrar la clavija redonda para llenar el agujero redondo y, en su lugar, considere la posibilidad de un nuevo perfil que complemente a todos en el equipo”.

Beth Stackpole, CIO.com