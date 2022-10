Oracle Cloud World: Nuevas configuraciones de nube y región para México

Al tener una nube en la región, las empresas podrán experimentar una menor latencia y acatarse a regulaciones locales para el manejo y protección de los datos confidenciales, especialmente para industrias como finanzas o gobierno, permitiéndoles migrar a la nube aplicaciones e información que antes no era posible, ayudándoles a ganar agilidad. Además, podrán ejecutar cargas de trabajo en ubicaciones específicas, en la nube que elijan, con la redundancia requerida.

Con Alloy podrán ofrecer un conjunto de servicios en la nube, adaptándola y agregando su marca a las experiencias, y ofrecer servicios y aplicaciones con valor añadido para satisfacer las necesidades específicas de su vertical. Para clientes con controles y regulaciones estrictas, permite su ejecución de manera independiente en un data center on site, teniendo el control total de sus operaciones, crear sus propios servicios y utilizar su propio hardware.

En el marco del Oracle Cloud World 2022, la compañía presentó una serie de nuevas configuraciones de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en modelos multicloud, al tener sus compatibilidad con otros proveedores como AWS y Azure; con soluciones de nube pública, accesibles en más de 40 regiones; de nube híbrida, logrando la compatibilidad on site y cloud; y nube dedicada, teniendo una nube privada sólo para el cliente.

