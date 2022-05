Para entender mejor qué es Kaisen: una estrategia empresarial enfocada a la mejora

Kaizen ofrece un enfoque más holístico que la mayoría de los marcos de TI, ya que tiene como objetivo mejorar todo en su organización, desde las personas hasta los procesos y los productos.

¿Qué es Kaizen?

Kaizen, término japonés que significa “cambio a mejor”, ha sido adaptado por las organizaciones como una estrategia de negocios encaminada a establecer un ambiente de mejora continua.

El objetivo de Kaizen es mejorar la organización y sus productos, servicios y personas mediante la implementación de cambios a pequeña escala en toda la empresa.

Popular entre las organizaciones centradas en el desarrollo de software, la mejora de los servicios y la TI ajustada, Kaizen no es exclusivo de la industria de la tecnología, ya que la estrategia se ha empleado en industrias como la atención médica, la psicología, el gobierno, el coaching de vida y la banca como una forma de mejorar los procesos. , toma de decisiones y logística.

Mientras que la mayoría de los marcos de TI se centran en la mecánica de una organización, como sus métodos de gestión, procesos o logística de la cadena de suministro, Kaizen es un enfoque holístico que ayuda a las organizaciones a mejorar no sólo los procesos sino también a los empleados, desde la alta dirección ejecutiva hasta los trabajadores de nivel inicial.

¿Cómo se compara Kaizen con otros marcos de TI?

Al igual que la TI ágil y esbelta o Six Sigma, Kaizen está diseñado para reducir el desperdicio y eliminar errores, pero tiene un enfoque diferente. Kaizen se diferencia de otros marcos de servicios o gestión de TI al centrarse en pequeñas mejoras que son fáciles de implementar. Otros marcos de TI generalmente involucran una revisión de procesos, servicios y productos al abordar múltiples problemas a la vez en el alcance de un proyecto específico. Kaizen aborda problemas en toda la organización que no son específicos de un proyecto u objetivo comercial; el único objetivo es la mejora. Se trata menos de “arreglar” problemas y más de crear un entorno en el que los empleados y el liderazgo se sientan cómodos enfrentando sus propios errores y creciendo a partir de la experiencia.

Otra característica definitoria de Kaizen es que se basa en gran medida en los comentarios de los empleados, en lugar de los comentarios de los clientes. La mayoría de las mejoras sugeridas en un entorno Kaizen provienen directamente de los trabajadores de la organización, lo que significa que las empresas también enfrentan menos resistencia al implementar las mejoras y los cambios solicitados. Está destinado a integrarse en la cultura corporativa de su organización como una forma de operar día a día.

Las empresas que implementan Kaizen deben ser pacientes porque los cambios a menudo se implementan en una escala tan pequeña que puede llevar un tiempo obtener los beneficios. Es posible que las empresas ansiosas por demostrar el ROI de los cambios tengan que esperar años para ver las mejoras y es posible que algunas de las mejoras no se puedan medir con los análisis tradicionales. Otros marcos, como ITSM, Lean o Six Sigma, ofrecen una gratificación más instantánea, ya que su objetivo es reducir los errores y los desperdicios para mejorar la productividad y la calidad lo más rápido posible al tiempo que brindan análisis en profundidad.

Principios Kaizen

Kaizen se popularizó en Estados Unidos durante la década de 1980, cuando las empresas estadounidenses se dieron cuenta de que las empresas japonesas las estaban superando después de aplicar la filosofía Kaizen. Todo el propósito de Kaizen es identificar dónde fallan los procesos y de dónde surgen los problemas, encontrando la causa raíz para solucionar el problema donde comenzó. En la filosofía Kaizen, incluso los líderes deben estar preparados para encontrar sus propios errores y abordarlos utilizando los principios Kaizen. Nadie es castigado por estos errores o equivocaciones en un entorno Kaizen; se ven como oportunidades para crecer y aprender.

Hay cinco principios fundamentales en Kaizen:

Conozca a su cliente: averigüe qué quiere su cliente y cómo puede mejorar su experiencia en función de lo que valora.

averigüe qué quiere su cliente y cómo puede mejorar su experiencia en función de lo que valora. Deje que fluya: el desperdicio cero debe ser un objetivo de toda la empresa donde todos en la organización se centren en reducir y eliminar el desperdicio.

el desperdicio cero debe ser un objetivo de toda la empresa donde todos en la organización se centren en reducir y eliminar el desperdicio. Ir a Gemba: Gemba es un término japonés que significa “el lugar real”. Siga la acción y encuentre dónde se crea el valor y vaya allí para aplicar los principios de Kaizen.

Gemba es un término japonés que significa “el lugar real”. Siga la acción y encuentre dónde se crea el valor y vaya allí para aplicar los principios de Kaizen. Capacite a las personas: organice equipos con directivas y objetivos claros, pero asegúrese de equiparlos con las herramientas y los sistemas adecuados que necesitan para tener éxito.

organice equipos con directivas y objetivos claros, pero asegúrese de equiparlos con las herramientas y los sistemas adecuados que necesitan para tener éxito. Sea transparente: use datos para mostrar cómo las mejoras están cambiando la organización para que sean “tangibles y visibles”.

Certificación y formación Kaizen

Puede encontrar varias certificaciones Kaizen que no son específicas de la industria. El Instituto Kaizen, que está a cargo de la marca Kaizen, ofrece tres niveles de certificación que cubren Kaizen en un nivel superior. Acuity Institute también ofrece un programa de certificación Kaizen Leader con dos meses de cursos en línea que ofrecen una perspectiva más amplia de la filosofía desde una perspectiva de liderazgo. Management Strategy Institute (MSI) también ofrece un taller Kaizen con capacitación y certificación que también cubre Kaizen desde una perspectiva más centrada en los negocios.

Debido a que Kaizen está diseñado para usarse de manera integral en la organización, incluso si está dirigido al desarrollo de software o procesos de TI, estas certificaciones aún pueden ofrecer recursos valiosos para aquellos interesados ​​​​en usar Kaizen en TI. Pero también puedes encontrar certificaciones IT Kaizen más específicas como la certificación Lean IT Kaizen de Exin o la certificación Kaizen de Lean Six Sigma Company.

Sarah K. White, CIO.com