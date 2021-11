¿Podrá el metaverso cambiar la realidad de Internet?

El director ejecutivo de Meta – Facebook hasta hace escasas semanas-, Mark Zuckerberg, está convencido de que el futuro de Internet pasa por su idea de metaverso. Está tan comprometido con este nuevo mundo de realidad virtual e interacción de usuarios en forma de avatares que contratará a 10.000 técnicos en Europa para trabajar en él. Incluso, como ya se ha hecho patente, ha cambiado el nombre de su empresa.

¿Qué es el metaverso?

El autor Neal Stephenson acuñó la palabra metaverso en 1992 para su novela de ciencia ficción Snow Crash. En su relato, el metaverso es una versión de realidad virtual de Internet donde existe un universo alternativo en un espacio compartido en el que se utilizan conceptos del mundo real como carreteras, edificios, habitaciones y objetos cotidianos. Las personas se mueven en él como avatares, que son representaciones en 3D que pueden interactuar con otras personas y con entidades, que en realidad son agentes de software.

El metaverso ha sido un elemento básico de la ficción ‘cyberpunk’ desde la década de 1980, desde Burning Chrome y Neuromancer de Willam Gibson hasta Ready Player One de Ernest Cline pasando por la popular saga de Matrix. Este concepto literario y cinematográfico es distópico y representa a una suerte de capitalismo totalitario en el que las personas se ven obligadas a vivir gran parte de su vida en un mundo falso propiedad de una gran corporación. En este sentido, el metaverso es malo. Entonces, ¿por qué Zuckerberg cree que el suyo es bueno?

Por qué Zuckerberg quiere su propio metaverso

Primero, comencemos por lo básico: si hay un metaverso no será el de Zuckerberg. Y si este construye un universo virtual, no será el metaverso. En otras palabras, la única forma posible pero poco probable de terminar con un único espacio virtual global y universal es si Internet evoluciona todas sus partes y permite a los usuarios interactuar con todos los servicios web y entre ellos en 3D. Es poco probable porque las plataformas patentadas y exclusivas, con su escasez artificial, atraerán más inversiones.

En realidad, la idea del dirigente de Meta debería llamarse ‘Zuckerverso’, ya que es el sueño de un introvertido inteligente, pero igual no es lo que quiere la ciudadanía y no es el futuro de Internet. Lo cierto es que tendremos muchos espacios, mundos y plataformas virtuales en línea, miles de ellos. Estos no serán solo para jugar, sino para el trabajo, la educación y las redes sociales, en especial. El metaverso del magnate será un jardín amurallado para una minoría de personas, no el único para todas las personas. Una plataforma abierta no está en el ADN de Facebook.

Sin embargo, Zuckerberg apuesta por convertirse en el líder de la idea de un mundo virtual compartido que ha existido y se ha estado trabajando en miles de empresas y universidades. Además, entiende que para hacer evolucionar las redes sociales y la interacción en el ámbito virtual tiene que hacer pivotar su empresa. Y, por otra parte, sabe que las redes sociales, tal y como existen hoy en día, serán eventualmente reemplazado, ya que es lo que le ha pasado a gigantes como MySpace, AOL o CompuServ, entre otras. Por último, tiene sentido soñar a lo grande en los espacios virtuales para ahuyentar el interés de inversión de otras grandes compañías que pueden anhelar lo mismo.

Por qué el ‘Appleverso’ supera al ‘Zuckergverso’

Cientos de empresas están trabajando duro para construir los espacios virtuales del futuro desarrollando auriculares y gagas, gráficos avanzados, herramientas de modelado y de red, entre otras. Pero Apple, que también está comprometida en este espacio, quiere sumar lo virtual al universo real, a diferencia de Meta, que quiere construir un universo virtual alternativo.

El CEO de Apple, Tim Cook, ha dicho públicamente que la realidad aumentada (RA) es la “próxima gran novedad, superior a la realidad virtual (RV)”. Ve la aplicación de esta tecnología “en educación, consumidores, entretenimiento, deportes… En todos los negocios”. Ambas compañías están apostando fuerte por visiones opuestas, pero: ¿Dominará la RV o la RA?

Apple tiene cientos de patentes y está invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de plataformas hardware y software para los espacios del futuro. La compañía ha diseñado y creado múltiples prototipos, algunos con especificaciones asombrosas, como pantallas duales de 8K, una gran cantidad de cámaras y sensores biométricos.

El hecho interesante y único de Apple es que tiene la intención de usar inicialmente gafas de RV para aplicaciones de RA. El usuario verá un vídeo en tiempo real con objetos virtuales insertados. Según los informes, también está trabajando en anteojos de RA que se parecen a los normales y se pueden usar durante todo el día. Esta iniciativa de patentes integra hardware y software para tener reuniones con otras personas en un contexto virtual. Específicamente, las personas se representan como avatares que transmiten las expresiones faciales, la inclinación de la cabeza y otros estos en tiempo real, pero con una interacción racional. La diferencia es la identificación biométrica, que puede llegar incluso a las emociones. Esta tecnología está lista para reemplazar a redes sociales, videoconferencias, viajes de negocios y conferencias profesionales.

Es probable que las reuniones futuras se lleven a cabo sustancialmente a través de avatares con una experiencia fluida, sin fricciones, segura y de alta calidad. Por el contrario, y en otras palabras, la visión de Zuckerberg se acerca más a esa pesadilla distópica.

Cómo impactarán las plataformas virtuales en las empresas

Los espacios virtuales irán mucho más allá de las salas de reuniones. Incluirán salas de exposición, centros comerciales, estadios e incluso fábricas virtuales. Nvidia Omniverse es uno de los primeros esfuerzos, dirigido a simular los entornos del mundo real para la colaboración y la optimización. BMW ha utilizado Omniverse para crear réplicas exactas de todas sus fábricas, donde pueden probar cambios en todos los aspectos de la operación en una simulación interactiva.

Nvidia muestra el camino hacia el futuro de una nueva RV empresarial. Pero miles de empresas están construyendo todas las partes constitutivas de la RV. Se utilizará para publicidad y márketing experimental. Su futuro es asombroso, pero a pesar de la visión de Zuckerberg, nadie se quedará en la RV todo el día, excepto una minoría de jugadores adictos. La RA es el lugar en el que viviremos, reemplazará a los teléfonos inteligentes como la plataforma del día a día. Después de todo, ¿por qué crear un metaverso cuando ya vivimos en un universo perfectamente bueno?