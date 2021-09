¿Por qué las organizaciones están moviendo a la videovigilancia en la nube?

Pasar a la nube significa que las organizaciones no tienen que comprar, mantener o retirar los equipos cuando llegan al final de su vida útil. Además de reducir los costos, esto también ahorra tiempo a los estrechos equipos de TI.

Una solución de gestión de video (VMS) basada en la nube reduce los costos iníciales y totales de propiedad del VMS y también proporciona escalabilidad a largo plazo. A diferencia de las soluciones VMS locales, un verdadero VMS basado en la nube -que no utiliza servidores de grabación- protege las instalaciones y procesos sin necesidad de una planificación precisa ni de invertir en una infraestructura costosa. También proporciona capacidades de supervisión central cuando el video se conecta a la central de la empresa.

La realidad es que la actualización de la infraestructura existente en los corporativos puede resultar prohibitivamente costosa. Los costos pueden incluir el fin de la vida útil del hardware existente, las modificaciones estructurales in situ, la compra de nuevos sistemas, la asignación de espacio adicional para los servidores y la mano de obra para cada fase de una actualización.

Durante décadas, las organizaciones han utilizado soluciones heredadas para improvisar sus sistemas de seguridad física. Este enfoque aislado de la seguridad no puede estar a la altura de las necesidades cambiantes de los clientes ni de la evolución del panorama de amenazas a las que se enfrentan hoy en día. Estos sistemas suponen ahora un serio reto, ya que las empresas trabajan para protegerse de las crecientes ciberamenazas y buscan utilizar la analítica para mejorar las operaciones.

Continue Reading