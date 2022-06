¿Por qué los CIO deben invertir en analistas de negocios?

Exploramos las oportunidades que brindan los analistas de negocios en la consecución exitosa de resultados. Se estima que el 39 % de los fracasos de los proyectos se debe a un análisis empresarial deficiente.

Según el informe Pulse of the Profession del PMI, la inexactitud de los requisitos como resultado de procesos de análisis empresarial deficientes o inexistentes es la segunda causa principal de fracaso de los proyectos (39%), siendo la primera razón los cambios en las prioridades de la organización (41%). No cabe duda de que la calidad de los requisitos determina en gran medida la calidad del producto final. Las organizaciones de hoy en día reconocen más que nunca el valor del análisis de negocio, asegurándose de que se realizan suficientes análisis previos al proyecto para alinear las inversiones en proyectos, programas y carteras con la estrategia, las metas y los objetivos de la organización.

Demanda de BA digitales en auge

A pesar de la pandemia, la demanda de BA no tiene fin. ¿Por qué? Para lograr una faceta industrial altamente competitiva, las organizaciones deben enfrentarse a la realidad y revisar su estrategia de BA. Así, con el fin de establecer una presencia en la era de la web 3.0, las compañías deben centrarse en mejorar sus recursos en las últimas tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial o la realidad virtual. Múltiples estudios de investigación han demostrado que la mayoría de los fallos en los proyectos y los defectos de los productos ocurren debido a un análisis comercial inadecuado. Las organizaciones sufren significativamente al elegir proyectos y soluciones incorrectos debido a un análisis empresarial deficiente.

Análisis empresarial

Las organizaciones progresistas son muy conscientes de la necesidad de invertir en analistas de negocios y el valor que aportan. Actualmente, más de 30.000 analistas de negocios y 600 organizaciones son miembros del IIBA, un instituto internacional dedicado a promover el análisis de negocios. El desarrollo de la capacidad de análisis empresarial requiere una cuidadosa planificación y un gran liderazgo. El sector está creciendo a un ritmo del 7,3% y podría alcanzar los 103.650 millones de dólares en 2026. Esto supone una muestra del rápido cambio del panorama tecnológico para los profesionales más inteligentes.

Para las empresas es aconsejable colaborar con una entidad de formación corporativa con competencias en análisis empresarial y materias afines. Por ejemplo, Adaptive US ofrece una amplia gama de cursos para múltiples programas de certificación en análisis empresarial. Ayudan a las organizaciones a crear sus programas de formación interna y han estado proporcionando formación exclusiva a los profesionales según su interés, calibre y experiencia en la materia.

Áreas clave para el CIO

Hay 3 áreas clave en las que todo CIO debe centrarse para desarrollar capacidades de análisis empresarial en su organización: las personas, los procesos y las herramientas. En lo que a las capacidades de las personas respecta, estas ponen el foco en mejorar las habilidades de negocio de sus analistas. Cualquier iniciativa de análisis empresarial cuenta con aspectos tecnológicos y humanos. Los analistas de negocio capaces ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos de manera eficiente y a mantenerse a la vanguardia, por lo que tiene mucho sentido formar a sus analistas de negocio en el análisis de la estrategia, la planificación y el seguimiento del análisis de negocio, la obtención, la gestión de los requisitos, el análisis de los requisitos y la mejora del rendimiento de la solución. También es fundamental formarlos en las prácticas de análisis de negocio recomendadas y en las herramientas de análisis de negocio.

Por otra parte, las capacidades de procesos pretenden establecer y mejorar continuamente sus prácticas de análisis empresarial. Un proceso bien definido permite a todos los analistas de negocio de su organización realizar el análisis de negocio de forma coherente, predecible y eficiente. También es fundamental que su proceso de análisis empresarial se compare con el Business Analysis Body of Knowledge (BABOK), una norma mundial sobre prácticas de análisis empresarial.

Por último, las capacidades de las herramientas nos lleva a echar la vista atrás. Hace una década, había muy pocas herramientas de análisis empresarial y la mayoría de ellas eran totalmente caras. Afortunadamente, en los últimos años se ha introducido en el mercado un gran número de herramientas de alta calidad y rentables. Algunas de las citadas herramientas de análisis de negocio más populares en el mercado son Jira de Atlassian, Balsamiq, MS Visio, ScopeMaster (herramienta de análisis de requisitos) y BizAgi Business Process Modeler.

Construye tu experiencia

Las organizaciones con procesos de análisis de negocio de alta madurez también experimentan una mejor alineación estratégica con los objetivos y un mayor rendimiento. Esto hace que la búsqueda de asistencia de expertos sea muy importante. Como CIO, puede parecer abrumador mejorar las capacidades de BA en poco tiempo; sin embargo, la buena noticia es que hay organizaciones de consultoría que pueden ayudarle a establecer las capacidades de análisis empresarial.

-Yash Mehta, cio.com