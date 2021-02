¿Por qué medir CO₂ y otros valores en las escuelas?

“Hoy sabemos que una proporción excesivamente alta de CO₂ en el aire puede tener consecuencias desastrosas para la concentración y que los niveles se vuelven críticos mucho antes de lo que se sospecha instintivamente, dependiendo de cuántas personas haya en una habitación, qué edad tengan y qué tan grande sea su capacidad pulmonar, entre otros factores”, dijo David Montoya, director regional de Paessler América.

Agregó: “si eres como yo, probablemente recuerdes el olor del edificio de tu antigua escuela. Mientras escribo estas líneas, tengo el aroma distintivo de las colchonetas de gimnasia de mi escuela en mi nariz, tan claramente como si ahora mismo estuviera enfrentando la terrible tarea de realizar un estúpido ejercicio gimnástico. Lo mismo ocurre con mi anterior salón de clases: de alguna manera estaba mohoso, rancio, lleno de vapor. Y había una razón para eso: el aire era increíblemente malo”.

Una calidad del aire ya degradada comienza en 1,000 a aproximadamente 1,400 ppm de CO₂; en el aire interior sabemos que este valor a menudo se excede muchas veces en las aulas, incluso valores de 2,000 a 5,000 ppm pueden ocurrir. Esto representa un riesgo, en el invierno de la pandemia de SARS-CoV-2, así como durante el funcionamiento normal de la escuela.

El invierno de 2020/21

Es evidente por qué debemos mantener bajos los niveles de CO₂ en el aire del aula este invierno (que en México termina el 20 de marzo 2021). Dado que los seres humanos exhalamos CO₂ en cada respiración (un ser humano adulto inhala y exhala aproximadamente 0.5 litros de aire con respiración normal), es un indicador ideal para reconocer qué tan “usado” ya está el aire en el aula. Las noticias desde enero indican que la situación es importante por la transmisión por aerosol, junto con las infecciones por frotis y gotitas, las tres vías de transmisión del SARS-CoV-2.

La Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (REHVA) recomienda en su documento Guidance for Schoolsun un valor de 800 ppm de CO₂ en el aire interior antes de que deban tomarse medidas, es decir, el niño más impopular de la clase tiene que abrir rápidamente todas las ventanas. Los aerosoles se esparcen por todas partes en una habitación cerrada en dos o tres minutos. Esto significa que, en cualquier aula, una sola persona infectada es suficiente para infectar a todos en esa habitación, con o sin cubrebocas, con o sin distancia. La mascarilla, tan efectiva como es en la vida cotidiana, casi no tiene un efecto positivo en el escenario de un aula cerrada.

Actualmente, los virólogos solo pueden adivinar cuántos aerosoles contaminados con el nuevo coronavirus debe inhalar para infectarse. Sin embargo, con base en los virus de la influenza, se debería proporcionar ventilación durante varios minutos al menos después de cada hora lectiva, con las ventanas y puertas abiertas. No hay exacto un valor generalizado, el marco de tiempo se define individualmente de acuerdo con el tamaño de la sala, el número de escolares, su edad, las actividades en el aula (en las lecciones de música, el canto provoca emisiones de aerosoles significativamente más altas) y otros factores.

Montoya afirmó: “la calidad del aire no solo debe medirse en términos de niveles de CO₂, ya que sabemos que otros factores también son decisivos en el invierno pandémico: temperaturas muy altas de más de 30° C inactivan los virus corona, por lo que tuvimos una caída comparativamente pronunciada en números de casos en todo el mundo en los meses de verano. Lamentablemente, esta no es una opción real para habitaciones con calefacción”.

Por otro lado, se ha demostrado que la humedad baja y las temperaturas muy bajas permiten un tiempo de supervivencia prolongado del SARS-CoV-2 en superficies y en el aire. Este también es el caso a temperaturas medias superiores a 20° C.

Temperaturas superiores a 20°C, alta humedad y niveles bajos de ppm de CO₂ serían las condiciones ideales para las clases escolares en este invierno pandémico. Desafortunadamente, no puede “sentir” esos valores de manera instintiva y la ventilación regular en invierno reduce tanto la temperatura interior como la humedad interior.

Aquí es donde entra en juego el monitoreo de CO₂: no tenemos que adivinar, no tenemos que seguir una regla general, podemos confiar en datos que reflejan claramente la realidad. Y eso significa que a partir de 800 ppm de CO₂, el niño más impopular de la clase debe abrir rápidamente todas las ventanas. Al menos este invierno.

Literalmente todos los inviernos

¿Cómo terminará finalmente esta pesadilla? Montoya respondió: O el SARS-CoV-2 pierde su horror, lo que probablemente no sucederá, o –y esta será la solución más probable–, hemos logrado vacunar a una parte sustancial de la población. ¿Podemos entonces volver a la adorada práctica de la vieja escuela y cocinar a nuestros hijos a doble cara en habitaciones con 2,000 a 5,000 ppm de CO₂? No deberíamos.

Estudios más recientes que comenzaron en 2017 muestran que la mala calidad del aire en las aulas (> 2,000 ppm de CO₂ promedio en el aula) ya podría reducir la concentración a corto plazo en los niños en edad escolar. Además, es claramente evidente que tanto la concentración a largo plazo como la precisión en situaciones de examen disminuyen en un grado significativo.

Lo que también podemos tener en cuenta –detalla el directivo–, son otros datos que podemos obtener del aire interior, a veces incluso con sensores muy comunes y de bajo costo. Los materiales de vivienda en escuelas a veces antiguas (así como oficinas gubernamentales, instituciones públicas y otros edificios) ya no son de última generación y son potencialmente dañinos para la salud. El asbesto es solo uno de los ejemplos más flagrantes. Hay muchas otras sustancias que no son tan temidas, pero que también son potencialmente dañinas a largo plazo. La palabra clave es, obviamente, la evaluación de la calidad del aire interior utilizando la suma de compuestos orgánicos volátiles (valor TVOC).

Los sensores pueden revelar el valor de TVOC y proporcionar buenos argumentos para invertir en el futuro de los edificios, utilizando materiales de construcción saludables. Se trata de materiales que no contienen contaminantes capaces de desencadenar enfermedades o alergias por evaporación. Por lo tanto, una inversión realizada en la medición de CO₂ durante la actual pandemia de invierno no es una “pérdida de dinero”.

Montoya informó que el monitoreo de CO₂ forma parte de nuestra solución PRTG para monitorear el estado de los edificios, que ya hemos puesto en práctica. Creemos que, en la pandemia actual, el sector tecnológico es necesario para desarrollar al menos soluciones parciales.

Añadió que su fundador Dirk Paessler se sintió comprometido con este objetivo idealista ya en primavera, cuando lanzó CovidCare, una herramienta en línea para estimar mejor la utilización de hospitales con pacientes con SARS-CoV-2, tanto en salas normales como en la unidad de cuidados intensivos.

“Esperamos tener un impacto positivo durante la segunda ola pandémica, que está afectando a Europa en este momento. Recientemente implementamos las medidas de CO₂ y otros valores en la Escuela Montessori Herzogenaurach en Alemania, que puede verse como un proyecto piloto para implementaciones idénticas o similares en otras instituciones educativas”, informó Montoya.