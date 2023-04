Por qué no se puede confiar en las encuestas de TI para tomar decisiones estratégicas

Independientemente de lo que esté investigando, usted tienes que decidir: ¿quiere pruebas o sólo estadísticas? Porque las encuestas de TI ofrecen información que arroja poca luz.

La información, según la teoría matemática que lleva su nombre, reduce la incertidumbre. Si, por ejemplo, le digo que lancé una moneda dos veces, sabrá que hubo cuatro resultados igualmente probables. Pero si luego le digo que en el primer lanzamiento salió cruz, el número de resultados posibles se reduce a la mitad: cruz/cara o cruz/cruz.

De esta forma, la información que le he dado ha reducido su incertidumbre a la mitad. Todo lo que hacemos en TI comienza aquí, con la definición de un “bit”.

Y, sin embargo, cuando se trata de nuestra industria, con frecuencia no se logra reducir la incertidumbre sobre un tema de manera útil.

¿Por qué digo eso? Una de las razones es que las encuestas dominan la investigación sobre las prácticas de TI, y sus resultados generalmente siguen la plantilla trillada: el X por ciento de Y hace o planea hacer Z .

Es decir, las encuestas sólo reducen nuestra incertidumbre sobre cuántas personas u organizaciones están haciendo algo que nos importa (o se supone que debemos hacer). E incluso eso se ve empañado por nuestra falta de certeza en cuanto a la veracidad de los encuestados.

No puedes confiar en las respuestas

Tomemos un ejemplo aleatorio en el que la respuesta de la encuesta de un CIO indica que planea racionalizar su cartera de aplicaciones. Eso no significa que obtendrán el presupuesto para racionalizarlo. A menudo, su respuesta “sí” a una pregunta es un anhelo melancólico, algo que les gustaría hacer, si tan sólo pudieran.

O, como están siendo encuestados por una prestigiosa firma de analistas, no quieren admitir que no tienen idea de lo que significa la pregunta. O, si lo hacen, se avergüenzan de admitir que aunque los analistas les digan que si no siguen esta última tendencia de la industria perderán el negocio, y seguirla simplemente no está en las cartas de este año.

En su mayor parte, el valor de la encuesta se reduce a esto: creer que su empresa debería estar haciendo algo. Una columna grande dentro de una gráfica parece importante. Aunque en realidad, usar una encuesta para justificar un curso de acción es poco más que jugar a seguir al líder.

A quién mides importa más que lo que digan

Las encuestas tampoco logran reducir nuestra incertidumbre cuando no van acompañadas de un relato de quién respondió, no solo qué empresas o tipos de empresas, sino también el cargo o cargos específicos. Después de todo, pregúntele a un CIO en qué planea gastar el próximo año y compárelo con la tecnología de la información que planea pagar el CEO o el director de marketing y está lejos de garantizar que sus respuestas se sincronicen.

Las barras de error ofrecen poco más que una precisión falsa

Sí, los autores de encuestas están mejorando en cuanto a informarnos el tamaño de la muestra de su encuesta. Pero, ¿alguien tiene el tiempo y la energía para usar esta información para calcular los porcentajes de error?

Incluso si lo hiciera, lo que pasa con las barras de error es que, hablando de incertidumbre y su reducción, las barras de error tienen una propiedad interesante: reducen nuestra incertidumbre sobre cómo son ciertos resultados de la encuesta.

Las barras de error son un remedio útil para la cantidad de topógrafos que se entregan al pecado de la falsa precisión. Es decir, podrían “informar” a su audiencia de que el 53.7 % de los encuestados dicen que están haciendo una cosa u otra. Esto es un poco como los árbitros en un partido de fútbol que desmontan la pila de jugadores que intentan empujar el balón en una dirección favorable, colocan el balón en lo que parece ser un buen lugar, luego sacan las cadenas y miden, con precisión micrométrica, si el equipo en ataque obtuvo un primer intento.

Quienes encuestan sesgan los resultados

Lo que me lleva a un tema final: aquí, en el mundo de TI, muchas de las empresas más destacadas que realizan encuestas e informan sobre los resultados también se enorgullecen de ser líderes intelectuales de la industria, ajenas a la circularidad lógica de su marca.

Podría pensar que esta crítica es menos que justa para la comunidad de investigadores de las prácticas de gestión de TI. Después de todo, obtener un valor decente de n para su encuesta ya es bastante difícil.

Y es. Pero.

El objetivo de una encuesta típica es informar a su audiencia que algo, ya sea un producto específico, una clase de tecnología, una práctica de gestión, una preferencia laboral o lo que sea, es lo suficientemente importante como para prestarle atención.

Las encuestas pueden lograr esto, si su definición de “importante” es mucha , como en “mucha gente lo dice”.

Pero la historia del mundo está llena de ejemplos en los que la opinión de la mayoría está equivocada. Muchos lectores recordarán, con diversos grados de cariño, el desafortunado sistema operativo OS/2 de IBM, cuyo éxito estaba, según las encuestas de la época, asegurado.

Un posible antídoto

Estoy violando el principio de que nadie debe identificar un problema sin proponer una solución. De manera que si las encuestas no son tan útiles como pretenden ser para ayudar a decidir qué nuevas tecnologías es probable que importen; en qué servicios de TI debería invertir la empresa; qué prácticas de gestión de TI deberían cambiar y cómo deberían cambiar; la pregunta es, ¿qué sería más útil para tomar una decisión?

Mi mejor respuesta no es particularmente empírica. Algunas preguntas que puede usted formularse son:

¿Qué problema u oportunidad estamos tratando de abordar? ¿Es lo suficientemente importante como para necesitar una dirección? ¿De qué manere la solución que estamos investigando trata de abordar el problema o la oportunidad? ¿Es plausible la solución? ¿Cuál es el plan para superar todas las formas de inercia que tendrá que superar la solución? Imagina que un editor extraño quiere que escriba una obra de ficción que cuente la historia del éxito de la solución. ¿Se imagina escribir un cuento o una novela cuya puntuación promedio en Amazon supere las 3 estrellas y cuya reseña típica no contenga la frase “Incluso para la ficción, esto es demasiado estúpido para perder el tiempo leyendo”?

No, no es un enfoque basado en la evidencia. Pero hay algo divertido sobre el futuro: simplemente no hay datos sobre él.

Todavía.

Bob Lewis, CIO.com