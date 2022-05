Por qué podría preocupar a las empresas la posible compra de VMware por Broadcom

Si el fabricante de chips Broadcom compra el proveedor de virtualización y multinube VMware como se rumorea, los clientes empresariales deberían estar atentos a si el acuerdo obstaculiza la innovación del proveedor de software, según dicen los expertos.

Otros afirman que la compra —valorada en unos 60.000 millones de dólares por The Wall Street Journal— podría ayudar significativamente a Broadcom en los esfuerzos que está realizando desde hace años en la adquisición de tecnología empresarial.

Según el Journal, las empresas podrían anunciar el acuerdo el 26 de mayo, la fecha en la que VMware tiene previsto anunciar los resultados del primer trimestre del año fiscal 2023. Pero ninguna de las dos empresas ha respondido a los rumores.

Los analistas de Wells Fargo han señalado (después de que Bloomberg News informara de la posible compra) que “se consideraría que una adquisición de VMware tiene sentido estratégico; es coherente con el enfoque de Broadcom en la construcción de una estrategia de software de infraestructura empresarial cada vez más profunda”.

Broadcom ha estado comprando tecnologías empresariales durante años, lo que incluye al fabricante de conmutación de redes Brocade en noviembre de 2016 por casi 6.000 millones de dólares, la firma de desarrollo de software CA Technologies en noviembre de 2018 por 19.000 millones de dólares y la división de seguridad empresarial de Symantec en agosto de 2019 por más de 10.000 millones de dólares.

Para comprar VMware, Broadcom podría tener que ofrecer una prima sustancial sobre el precio actual de las acciones de VMware, según un análisis de Bloomberg, ya que pueden surgir otros compradores potenciales ahora que se ha corrido la voz de que la empresa podría estar en venta. Dell Technologies fue propietaria de VMware hasta que se independizó en 2021, y Michael Dell aún posee el 40% de las acciones de VMware.

Los expertos han sugerido que Cisco, IBM y Red Hat, Intel u otro proveedor de redes que busque ampliar su papel de software podrían optar a la compra de VMware, pero ninguno de ellos ha dado un paso adelante todavía.

El ex director general de VMware, Pat Gelsinger, ahora director general de lntel, apuntó el lunes a la CNBC que le “entusiasma que VMware sea un socio innovador para el futuro y cualquier posible transacción para ellos”.

Intel y VMware integran su hardware y software para crear lo que Intel llama un tejido de red en la nube, y, según Gelsinger, si el acuerdo se lleva a cabo, espera que el objetivo sea promover la innovación. “Si es un acuerdo económico solo para enrutar los dólares y centavos, entonces no es una buena respuesta… [Si no refuerza la innovación, digo que no; si permite un ciclo vibrante de innovación, tal vez”.

La operación puede ser financieramente sólida para Broadcom, aunque hasta ahora la empresa no ha tenido un efecto positivo en materia de innovación en los proveedores de software que ya ha adquirido, según Keith Townsend, director de The CTO Advisor.

“Es una inversión sólida para Broadcom. Consiguen cumplir mejor los objetivos financieros”, en palabras de Townsend. “Sin embargo, la innovación y la integración de software no son el núcleo de las capacidades de Broadcom. Creo que lo han demostrado con el currículo posterior a la adquisición tanto de CA como de Symantec”. Por ejemplo, con Symantec se habló de poner el cifrado y la protección de datos directamente en los chips de Broadcom. “No hemos visto ni oído nada desde la adquisición”.

Daniel Newman, socio fundador y analista principal de Futurum Research, escribió en su blog que “el acuerdo, desde el punto de vista de los clientes y de la tecnología, ha sido recibido con cierta preocupación, ya que Broadcom ha sido quizás subestimado en su estrategia posterior a la adquisición con sus anteriores grandes apuestas de software”.

Dada la importancia de VMware en las redes empresariales, los CIO podrían estar preocupados por lo que pueda pasar con los productos de virtualización y multinube de la compañía bajo el paraguas de Broadcom. “Es algo que estoy escuchando mucho, pero personalmente no me parece una preocupación tan grande como la de algunos”, declaró Newman. “Broadcom tiene un enfoque con las adquisiciones que no siempre satisfará a los innovadores, pero la estrategia hasta ahora ha funcionado, especialmente para los accionistas”.

Las respuestas en las redes sociales al posible acuerdo lo califican tanto de lo peor como de lo mejor que podría hacer VMware. Sus nuevos desarrollos tecnológicos estarían en ciernes, pero se desconoce en cuánto tiempo podrían hacerse realidad.

“Existe la esperanza de que Broadcom más VMware conduzcan a alguna integración de sistemas en un chip del tipo M1 de Apple para usos de edge“, según Townsend. “No veo que eso vaya a dar sus frutos a corto plazo, dado que Apple ha necesitado años de desarrollo y miles de millones de ventas de iPhone para perfeccionar su diseño de sistema en un chip. No veo la adquisición como algo positivo para los clientes. No hay ningún beneficio material que pueda prever“.

–Michael Cooney, cio.com