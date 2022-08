Por qué todo líder de TI debe evitar las “mejores prácticas”

“Lo mejor” puede ser enemigo de lo bueno. Pero en TI, las “mejores prácticas” son enemigas del sentido común. Los CIO harían bien en saber que no existen mejores prácticas, solo prácticas que se adaptan mejor.

Las ideas erróneas se hallaban escondidas en una diapositiva de PowerPoint: “Nosotros les ayudaremos a instituir las mejores prácticas en su organización, seguidas de un programa de mejora continua”, decía la viñeta infractora.

Y es que la idea de las “mejores prácticas” es profundamente errónea por las siguientes razones: (1) es un argumento basado en afirmaciones, no en pruebas y lógica; (2) “mejor” es contextual, no absoluto; y (3) fomenta que no fluya la innovación.

Argumento por afirmación

Cuando lee o le dicen que una forma particular de hacer las cosas es la mejor práctica, ¿acaso usted pregunta cuáles son los criterios para otorgarle el estatus de “mejor práctica”? O, para el caso, ¿quién es el órgano rector que está autorizado para otorgar tal calificación?

En los raros casos en los que haya un órgano rector (ITIL es un ejemplo), las mejores prácticas no son lo que ofrecen. Más bien lo que los órganos rectores proporcionan con mayor frecuencia son “marcos”, es decir, listas de prácticas, no asistencia práctica real.

Si usted se ha preguntado, probablemente ya descubrió que no existe tal grupo. Lo que hay es una autoridad autoproclamada. Así es como funciona:

Imagine que una situación en la cual no se trata de administrar un asunto de TI o algún negocio sino de curar una intenso dolor abdominal, para lo cual “la extirpación quirúrgica del apéndice vermiforme es –le dicen mientras está acostado en su cama de dolor– la mejor práctica”. Un consultor de la industria se lo dice y respalda su argumento al presentar tres estudios de casos en los cuales la extracción del apéndice eliminó con éxito la molestia abdominal. “¡Es la mejor práctica!”, le insisten.

Sin embargo, no lo es, porque, lamentablemente, perdieron algunos pacientes en el camino. Resulta que hay muchos tipos diferentes de dolor abdominal intenso, la mayoría de los cuales no están relacionados con el apéndice. De una forma u otra, estos no fueron escritos como estudios de casos.

Lo mejor es contextual

Como se ha señalado anteriormente en este espacio, los procesos y las prácticas tienen seis dimensiones de posible optimización , y debido a que se compensan, solo puede optimizar en no más de tres de ellas.

En cualquier práctica, diferentes organizaciones necesitan optimizar diferentes combinaciones de estas dimensiones. Si en un proceso o práctica los objetivos de optimización son, por ejemplo, el tiempo de ciclo y la calidad, entonces se diseñará de manera muy diferente a uno diseñado para optimizar el costo unitario y la excelencia.

Por lo tanto, diseñar cualquier proceso o práctica que sea mejor en todas las situaciones no es más posible que diseñar cualquier otra cosa que sea mejor en todas las situaciones (si le parece confuso este párrafo, vuélvalo a leer y encontrará la lógica).

Cuando la innovación no fluye

Como líder y como gerente, lo último que usted debe hacer es alentar la actitud de que la forma en que hace las cosas, o la forma en que usted y su equipo harán las cosas una vez que se haya instalado una nueva práctica, es que no hay lugar para el pensamiento innovador.

Pero eso es lo que les dice la frase.

Así que no la use.

¿Hacia dónde va?

Cuando usted necesita mejorar las prácticas de su organización, tampoco tiene sentido empezar de cero. Seguramente debe haber una manera de aprender de la experiencia de otras organizaciones.

Seguramente la hay, y probablemente sea obvio para usted si ha leído hasta aquí.

Si está del lado de las propuestas en este tipo, le aconsejo eliminar la frase “mejores prácticas” de su vocabulario. Cuando sienta la tentación de usarla, describa la práctica que propone como una “práctica probada” o “práctica bien probada”, asumiendo que usted y sus equipos tienen suficiente experiencia para justificar la afirmación.

Si usted se encuentra del lado de la compra y alguien lo usa como parte de su intento de persuadirlo para que adoptes su forma de hacer las cosas, métase los dedos en los oídos y cante, ¡La la la la la! ¡No puedo oírlo! ¡La la la la la!

Después de todo, es solo ruido.

Si usted está buscando una mejor manera de hacer las cosas y le gusta la práctica en cuestión tal como se describe y está explicando por qué eligió implementarla, vaya más allá de desterrar la frase.

Reemplácelo con este dictamen: no existen las mejores prácticas, sólo las prácticas que se adaptan mejor.

Y asegúrese de haber evaluado la práctica en cuestión para estar seguro de que se adapta mejor a su organización.

¿Es esa la mejor práctica para mejorar la práctica?

Probablemente no.

Pero es bastante buena para empezar.

