Posible la colaboración remota en cirugías

Desde que Internet comenzó a cobrar vital relevancia en la vida de las personas, el “acceso rápido o instantáneo” a la información a cualquier servicio, es en la actualidad una necesidad que a diario está emergiendo. Para las profesiones de la salud, esto no es diferente y en este sentido, los registros electrónicos de pacientes y las imágenes empresariales realizan archivos de pacientes uniformes y facilitan el intercambio de imágenes en múltiples formatos dentro de una organización.

Estos ejemplos ilustran el acceso instantáneo a la información y a los datos, pero la crisis de Covid-19 demostró que conectarse es hoy por hoy, más importante que nunca. Las personas vienen con algo más que información o datos fácticos: agregan conocimientos, experiencia y un toque humano a los problemas médicos. Como resultado, la telemedicina se ha impulsado de diversas formas, y los hospitales están buscando cada vez más la incursión de tecnologías que les permitan estar conectados con los usuarios y personal de trabajo a pesar de los retos.

Francisco Fandiño, director de Ventas Latín América en Barco, explicó que la “idea del trabajo quirúrgico a distancia estuvo estrechamente relacionada con la cirugía robótica, que ha existido durante varias décadas. El concepto de ‘telecirugía’ describe la posibilidad de realizar cirugías de forma remota, estando el cirujano y el paciente en diferentes lugares. El cirujano controla un robot que está con el paciente en el quirófano, y de esta manera ejecuta el procedimiento a distancia”.

La primera cirugía a distancia del mundo se completó con éxito en 2001, una colecistectomía laparoscópica en un paciente en Francia, realizada a través de un robot por un equipo quirúrgico en Nueva York.

El objetivo es que las cirugías se puedan realizar de esta manera en áreas de difícil acceso, como lugares rurales remotos, zonas de guerra o incluso en astronautas en el espacio. Aun así, existen algunos desafíos para la telecirugía, como un retraso en el tiempo de transferencia (denominado latencia) y la ausencia de retroalimentación háptica. Para ambos, la tecnología está mejorando para acelerar los tiempos de transferencia y simular la retroalimentación táctil.

De acuerdo con Francisco Fandiño aún así, hay más en la cirugía remota que la telecirugía robótica. “La pregunta no siempre es si el cirujano puede llegar al paciente, a veces se trata de que el cirujano esté con el paciente en el quirófano, pero sin acceso a la experiencia que necesita. O los estudiantes no pueden observar una cirugía en el quirófano real, porque está demasiado lejos. En esos casos, el cirujano está físicamente con el paciente, pero podría utilizar el “acceso instantáneo” a las personas que no están allí.”

El trabajo remoto ya está en todas partes, entonces, ¿por qué no podría usarse en cirugía? Las situaciones que se prestan para ello son abundantes:

Los cirujanos pueden consultar a expertos cuando sea necesario.

Los cirujanos novatos pueden obtener orientación remota de colegas más experimentados.

Los estudiantes podrían asistir a más tipos de intervenciones, en mayor número de lo que es posible en el quirófano físico (y cada uno de ellos obteniendo un asiento de primera fila).

Las nuevas tecnologías y el material quirúrgico podrían evaluarse en vivo a medida que se utilizan.

Los representantes de ventas de las empresas de dispositivos médicos pueden realizar demostraciones remotas o prácticamente “fregar” y acompañar al cirujano cuando utilizan material nuevo por primera vez.

Las cirugías importantes se pueden realizar en vivo para una audiencia.

Una solución de presencia virtual para el quirófano elimina algunas de las molestias que conllevan los viajes, la planificación estricta, las restricciones físicas en el quirófano y la necesidad de aprender a utilizar nuevas tecnologías y dispositivos rápidamente.

“En resumen, la colaboración remota durante la cirugía ofrece a los cirujanos un entorno flexible para el apoyo, la consulta y la enseñanza, cuando y donde lo necesiten. Al igual que los trabajadores de oficina mantienen reuniones híbridas con colegas, y los aeropuertos y puertos ofrecen soporte de comunicación para pilotos y capitanes, los cirujanos pueden utilizar soluciones de colaboración para maximizar sus resultados”, finalizó Francisco Fandiño.