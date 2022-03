Preguntas de la entrevista del gerente de proyecto: 5 áreas clave para prepararse

Para conseguir ese trabajo de gestión de proyectos, prepárate para hablar sobre lo que has hecho, hacia dónde vas y cómo piensas.

Buenas noticias: Conseguiste una entrevista para un puesto de gerente de proyecto. Tal vez sea el primer paso en una nueva carrera, o tal vez sea un PM experimentado que busca pastos más verdes. De cualquier manera, ha superado su currículum a través de los aros y ahora tiene la oportunidad de hablar con personas reales sobre sus calificaciones para este trabajo.

Las entrevistas pueden ser un poco estresantes, por lo que tener una idea de antemano de lo que se le preguntará es esencial para causar una buena impresión. Hablamos con una variedad de especialistas y entrenadores de carrera, junto con personas que han supervisado y contratado gerentes de proyectos, para obtener información sobre el tipo de preguntas que puede esperar en una entrevista de trabajo de PM y cómo debe prepararse para responderlas.

1. ¿Qué sabes?

No serán las preguntas más sustanciosas, pero se le pedirá que demuestre un conocimiento básico sobre la gestión de proyectos y el campo de especialidad en el que trabajaría si fuera contratado. “Si está en el espacio de TI, debe estar preparado para responder preguntas sobre el software con el que está familiarizado para la gestión de proyectos”, afirma Sara Hutchison, escritora de currículums ejecutivos con experiencia en el trabajo con profesionales de TI y una certificación CompTIA Project+.

Incluso cuando te enfrentas a preguntas básicas sobre hechos, debes buscar mostrar algo de talento analítico. Por ejemplo, dice Hutchison, cuando se le pregunta sobre el software de gestión de proyectos, “si conoce varios paquetes de software, ¿puede hablar sobre los pros y los contras de cada uno? También debe estar listo para hablar sobre cómo mantenerse al tanto de la última tecnología en estas áreas”.

Dicho esto, este no es un examen sorpresa en el que debas obtener un puntaje de 100; cómo lidias con una pregunta que te arroja puede ser revelador sobre tu carácter y capacidades. Cynthia Davis, cofundadora de la plataforma de reclutamiento Diversifying.io, dice que una cosa que buscaría en una entrevista sería si un candidato es “lo suficientemente abierto como para decir: ‘No sé, pero así es como puedo desarrollarme”. que.'”

2. ¿Qué sabes de la empresa a la que te postulas?

Cuando se trata de su posible nuevo empleador, Davis dice que debe estar lo más actualizado posible. “En una entrevista, el candidato tendría que demostrar que ha entendido el puesto que está solicitando y que se ha tomado el tiempo de investigar la empresa y demostrar que este es el puesto adecuado para él”, señala.

Sin embargo, recuerde que una entrevista es una calle de doble sentido y también una oportunidad para que usted haga preguntas. Si bien debe saber todo lo que pueda sobre la empresa y el puesto que está solicitando, solo podrá aprender algunos de los detalles, y cómo podría encajar exactamente, preguntando sobre ellos durante la entrevista. ; hacerlo demuestra que te tomas en serio el trabajo.

“Es importante descubrir el por qué detrás del puesto”, dice Tushar Gadhia, director de consultoría de Synoptek. “Esto lo ayudará a determinar la mentalidad adecuada para el trabajo en particular. ¿Necesita entrar como agente de cambio y deshacer cosas que el predecesor puso en marcha o no pudo lograr? Por otro lado, si las cosas no fueran problemáticas, la empresa puede estar contratando a un PM para que se incorpore y se sintonice con los procesos que ya tienen implementados. Comprender exactamente lo que la empresa necesita de un PM es fundamental para garantizar que sea la persona adecuada para el puesto y saber qué se espera de usted”.

3. ¿Cuál es su proceso?

Suponiendo que haya pasado por los filtros para obtener una entrevista, sus posibles empleadores probablemente se sientan cómodos porque sabe los datos básicos, el qué , que necesitará para hacer el trabajo. De lo que van a querer escucharte hablar es del cómo: tu proceso como gerente para ayudar a los equipos a llevar a cabo los proyectos y la mentalidad detrás de esto.

Por ejemplo, la forma en que aborda las compensaciones es una parte clave de su filosofía de trabajo. Tim Bailey, vicepresidente de consultoría global de Deltek, preguntaría a los candidatos: “Al administrar un proyecto, ¿cómo determina cuál de las tres restricciones (alcance, cronograma, costo) es la más importante?”

También debe estar preparado para responder preguntas sobre su estilo de liderazgo. Debido a que estará a cargo de un equipo, esta será una de las partes más cruciales de la entrevista. Dave Garrett, director de estrategia y crecimiento del Project Management Institute (PMI), da un ejemplo del tipo de cosas que un gerente de contratación querrá saber:

“¿Cómo lideras e influyes en las personas sin autoridad? Debido a que los proyectos a menudo son multifuncionales, los miembros de su equipo tienen otro ‘jefe’ y su proyecto no siempre es la máxima prioridad para otras partes interesadas”.

“¿Eres un estudiante rápido? Porque los proyectos pueden ser sobre cualquier tema y puede ser más efectivo si puede aprender rápidamente sobre el tema y comprender lo que es importante”.

“¿Cómo se decide qué enfoque utilizar ? Porque los equipos de proyecto pueden aplicar muchos enfoques: predictivo, ágil, pensamiento de diseño y más, según los desafíos que enfrenten”.

También se le puede dar la oportunidad de hablar sobre cómo aborda el trabajo de un PM en un sentido meta. Debra Wheatman, presidenta de Careers Done Write, dice que tales preguntas podrían formularse de esta manera: “¿Ha mejorado los procesos de gestión de proyectos en su empresa? ¿Qué recomendaste o implementaste? ¿Cuáles fueron los resultados?

David Ciccarelli, empresario tecnológico y director ejecutivo de Voices, se vuelve un poco más cerebral cuando entrevista a candidatos a primer ministro. “Trato de comprender a los candidatos a través del proceso u obtener una idea de sus modelos mentales en los que se basan para tomar decisiones más rápidas e inteligentes”, asevera. “Una pregunta podría ser: ‘¿Hay algún marco mental que utilice para acelerar su proceso de toma de decisiones?’ Los modelos mentales son simplemente marcos que identifican patrones y ayudan a una persona a resolver una situación difícil de manera predecible. Saber que un candidato tiene un conjunto de herramientas es una señal de que se pondrá al día rápidamente y comenzará a tener un impacto positivo”.

4. ¿Qué has hecho?

Puede ser difícil predecir qué tipo de preguntas obtendrá en una entrevista PM. Pero hay uno que está casi garantizado: “Cuéntame sobre un proyecto reciente”.

Esta es “una pregunta natural para romper el hielo”, señala Alan Zucker, director fundador de Project Management Essentials. “Prepárate para describir el proyecto, tu rol, las cosas que salieron bien y los desafíos que enfrentaste. Su respuesta inicial debe ser de menos de dos minutos. Práctica. Mantente enfocado y de alto nivel”.

Y prepárate para ser específico en este caso. “Los gerentes de proyecto deben estar preparados para responder preguntas que se centren en experiencias y desafíos reales y cómo los superaron”, dice Garrett de PMI. “Evite respuestas hipotéticas que no prueben cómo reaccionó y manejó sus circunstancias”.

Parte de los detalles que brindes deben ser honestos sobre cuándo las cosas no fueron tan perfectas. Es posible que reciba preguntas específicas sobre esto: “Hábleme de un momento en que se sintió abrumado por su carga de trabajo” y “¿Puede describir una situación en la que no cumplió con una fecha límite?” son dos ejemplos que ofrece Mandy Bennett, directora de desarrollo creativo de Scorpion. Debe usar preguntas como estas como una oportunidad para hablar sobre cómo ha superado la adversidad.

“Un PM que siente en una entrevista o evaluación que todos los proyectos o tareas en los que ha trabajado han ido perfectamente el 100 % del tiempo podría ser una señal de alerta”, señala Hutchison. “Esto no solo es muy poco probable, sino que tampoco permite que el gerente de contratación comprenda cómo se aprende de las experiencias pasadas, se resuelven los problemas y se amplía lo que se hizo para evitar que vuelvan a suceder. Utilice estos ejemplos anteriores como oportunidades para que explique cómo recibió las críticas, se apropió de un problema y documentó las acciones apropiadas”.

5. ¿Qué puedes contarnos sobre ti?

Al final, tenga en cuenta una cosa acerca de una entrevista de trabajo: es la única oportunidad que usted y sus posibles empleadores tienen de evaluarse mutuamente como personas. No sea demasiado personal, pero tampoco sienta que tiene que pasar todo el tiempo en el ámbito de los números y el dominio del software: los entrevistadores querrán saber cómo encajará su personalidad con el resto del equipo. “La clave es demostrar que eres genuino”, asevera Maziar Adl, CTO de Gocious. “Desea poder articular sus logros, no solo recitando una serie de puntos de datos y hechos, sino mostrando cómo estos elementos ayudaron al crecimiento del negocio. Explique cómo trabajó con su equipo y en toda la organización para lograr estas métricas”.

“Los empleadores quieren personas que se preocupen, que tengan carácter, integridad y que encajen bien con la cultura de la empresa”, agrega Bailey de Deltek. “Nos gusta ver cómo los candidatos se alinean con nuestros valores fundamentales. Un par de buenas preguntas para las que estar preparado serían: ‘¿Qué es importante para usted fuera del trabajo?’ y ‘¿Qué valoras?’”

Como ya dijimos, una entrevista es una conversación que va en ambos sentidos, y esta es su oportunidad de plantear preguntas similares a su entrevistador también. “A medida que vemos más y más en la ‘Gran Renuncia’, una de las principales razones por las que las personas dejan sus trabajos es por una cultura o un jefe tóxico”, dice Tracy Podell, socia y entrenadora ejecutiva de Evolution, una empresa de entrenamiento y empresa de desarrollo de liderazgo. “Desea hacer preguntas de comportamiento específicas sobre el equipo con el que trabajará para que pueda tener una mejor idea de si es una cultura adecuada para usted. Por ejemplo, puede preguntar sobre los valores de la empresa y obtener ejemplos de cómo se desarrollan en los procesos de la empresa. Puede pedir un ejemplo de cómo el equipo manejó un conflicto reciente, etc.

En última instancia, lo que desea es un empleador que invierta en su carrera y no lo vea solo como un engranaje reemplazable. “Preguntaría a dónde quiere ir la persona y qué espera del trabajo”, sugiere Lovisa Stenbäcken Stjernlöf, líder de identidad y gobernanza en Advania Suecia. “Quiero una idea de lo que quieres explorar más adelante en tu carrera. Quiero ver alguna aspiración”.

Pero para obtener ese respeto, tienes que ganártelo, y eso significa mostrar respeto durante el proceso de la entrevista. Davis, de Diversifying.io, advierte sobre los errores que se deben evitar: “Decir el nombre incorrecto de la empresa, llamar al entrevistador por el nombre incorrecto y no responder las preguntas. Algunas cosas son específicas de las entrevistas que se realizan en video. No mirar a la cámara te hace parecer desinteresado, lo mismo que revisar tu teléfono o atender una llamada telefónica. Da la apariencia de que no estás presente y concentrado en la entrevista”. Tropezar de esta manera definitivamente le dice a su entrevistador algo sobre usted, y no algo que quiera escuchar.

Josh Fruhlinger, CIO.com