Presencia ejecutiva: la clave para desbloquear su potencial de liderazgo

La presencia ejecutiva es esa combinación única de cualidades que distingue a los líderes y también es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Aquí está cómo hacerlo.

¿Qué cualidades hacen un buen ejecutivo? Equilibrio, consideración, decisión, empatía y simpatía, por nombrar algunas. Pero hay algo que distingue a los ejecutivos de primer nivel que puede ser difícil de definir: esa cualidad intangible que inspira a las personas a seguir su ejemplo: su presencia ejecutiva (o EP, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿qué es exactamente la presencia ejecutiva? Aquí echamos un vistazo a lo que comprende, cómo se puede desarrollar y cómo los sesgos en el lugar de trabajo pueden afectar la forma en que se puede interpretar o transmitir la presencia ejecutiva.

Presencia ejecutiva, una definición

La presencia ejecutiva es la combinación única de cualidades y la auténtica capacidad de conectarse de una manera que inspira y al mismo tiempo se mantiene fiel a quién es usted, explica Sarah Greenberg, entrenadora principal y líder de diseño de programas en la plataforma de entrenamiento móvil BetterUp, así como psicoterapeuta licenciada y autora de libros.

“[Nadie] logra un puesto de alto nivel, ni consigue un trato extraordinario o desarrolla una gran cantidad de seguidores sin esta embriagadora combinación de confianza, aplomo y autenticidad que nos convence al resto de nosotros de que estamos en presencia de alguien que es el verdadero negocio. Es una amalgama de cualidades que transmiten que usted está a cargo o merece estarlo”, escribe Sylvia Ann Hewett en su libro Executive Presence: The Missing Link Between Merit and Success.

Según una investigación del Center for Talent Innovation (CTI), que se asoció con varias empresas para encuestar a casi 4,000 profesionales graduados universitarios en grandes corporaciones para llegar a la esencia de la presencia ejecutiva, EP representa el 26% de lo que necesitan los empleados para obtener su próxima promoción.

“Depende de hacer bien tres cosas: apariencia, comunicación y seriedad, en sí mismas conforman un conjunto de comportamientos. Los hallazgos adicionales de dieciocho grupos focales y unas 50 entrevistas revelaron cómo estos elementos interactúan para generar esa aura de autoridad que distingue a los líderes. Aprendimos que la presencia por sí sola no hará que te asciendan, pero su ausencia impedirá tu progreso, especialmente si eres mujer o una persona afroamericana”, escriben las autoras de la investigación Sylvia Ann Hewett, Lauren Leader-Chivée, Laura Sherbin y Joanne Gordon, con Fabiola Dieudonné.

Sesgo y presencia ejecutiva

La naturaleza intangible y subjetiva de la presencia ejecutiva puede volverse problemática en TI, donde la mayoría de las personas, cuando se les pide que describan cómo es el “liderazgo”, citan a un hombre, dice Greenberg.

“Una gran parte de esto es cambiar las suposiciones inconscientes sobre el liderazgo para que sea inclusivo para todos”, agrega. “Hay comportamientos de asertividad probados y comportamientos que están asociados con el dominio y el liderazgo, pero cuando una mujer hace esas cosas, se la ve negativamente. Eso no significa que no funcionen; significa que debes hacer que funcionen de manera diferente dependiendo de quién seas”.

El enfoque tradicional para construir su presencia ejecutiva es centrarse en tres áreas: cómo actúa, qué dice y cómo se ve, afirma Greenberg. El problema con este enfoque es que excluye a muchas mujeres, personas afroamericanas y personas de la comunidad LGBTQIA que pueden no verse, actuar o hablar de la manera en que lo haría un “líder”, léase: un hombre.

“Puedes estar representando un comportamiento de liderazgo de manera experta de una manera que mueva a las personas a la acción, y alguien no lo verá. Estos comportamientos externos, nadie dice que no importen, pero mucho depende de cómo te ven las personas, y es subjetivo”, afirma Greenberg.

Consejos de presencia ejecutiva

Aún así, dado que la presencia ejecutiva está en el ojo del espectador, hay espacio para que todos la muestren, añade Greenberg, suponiendo que adopte el enfoque correcto. En lugar de centrarse simplemente en lo que dice y cómo se ve, hay pasos concretos que pueden ayudarlo a construir y desarrollar una presencia ejecutiva sin importar su edad, sexo, género, raza o etapa de su carrera.

Greenberg aboga por el uso de sus valores, su autoconciencia y su sentido de propósito para impulsar y desarrollar su propia marca única de presencia ejecutiva. Si bien gran parte de esto implicará trabajo “interno” en lugar de enfoques más enfocados hacia el exterior para desarrollar EP, los efectos serán igual de potentes. Ser capaz de mapear estos comportamientos internos sobre cómo se manifiestan en el mundo externo de su vida profesional es la presencia ejecutiva en acción.

1. Establece tus valores

Identificar los valores que son más importantes para usted en su vida personal y profesional es la base de la presencia ejecutiva. Los valores centrales actúan como una estrella del norte, iluminando las decisiones importantes y guiando cómo priorizar su tiempo y energía, dice Greenberg. Tener claros y encarnar nuestros valores nos permite hacer conexiones más profundas y encontrar objetivos comunes, agrega.

Comience enumerando de diez a quince valores que son importantes para usted: justicia, empatía, respeto, comunidad, familia, servicio, estabilidad, decisión, independencia, comunidad, crecimiento, amistades, valor son todos ejemplos de valores. Ahora, redúzcalos a los tres o cuatro más importantes preguntándose qué valores no son negociables. ¿A cuál debo honrar para sentirme como mi “mejor yo”? ¿Emergen patrones? Por ejemplo, elegir familia, amistades y comunidad podría indicar que uno de sus valores fundamentales son las “relaciones”.

Finalmente, pregúntese si los valores que ha identificado se sienten auténticos, en lugar de representar lo que cree que debería valorar.

2. Desarrollar la autoconciencia

Una vez que haya identificado sus valores, debe evaluar qué tan bien su vida personal y profesional refleja esos valores. Está bien si no lo hacen: una de las claves para la presencia ejecutiva es descubrir y luego desarrollar su ser más auténtico. Greenberg aconseja usar un ejercicio de escritura simple para ayudar a comprender las formas en que sus valores se alinean, o no, con su vida personal y profesional.

“Quieres imaginarte un futuro que te haga sentir lo mejor posible. Imagina que todo ha ido tan bien como era posible. Has trabajado duro y has tenido éxito en lograr todas tus metas de vida. Piense en esto como la realización de todos los sueños de su vida. Escribe sobre lo que imaginaste”, afirma.

“Mientras escribes, no dejes de preocuparte por la ortografía, la gramática o la puntuación. Puedes escribir a mano o escribir o incluso hablar en una grabadora o su teléfono. Puedes escribir, o hablar, tanto como desees durante quince minutos.

“Si se le acaban las cosas sobre las que escribir, simplemente repita lo que ya ha escrito. Usar este ejercicio puede ayudarte no solo a recordarte lo que es importante para ti, sino también a darte una idea de cómo hacer que suceda”, asevera.

3. Actuar con propósito

Finalmente, use los dos ejercicios anteriores para elaborar una declaración de misión para usted, señala Greenberg. Una declaración de misión personal puede motivarte, inspirarte y ayudarte a tomar esas decisiones difíciles rápidamente al poner tus valores en primer plano, dice ella.

Para crear su declaración de misión, identifique, ya sea por escrito o simplemente en su mente, lo que es más importante para usted reflexionando sobre sus valores fundamentales. Luego, extrapola a partir de eso para visualizar el futuro que deseas en función de tu escritura anterior, así como para identificar el impacto que deseas tener en los que te rodean. También puede preguntarse por qué le gustaría ser recordado o cuál desea que sea su legado.

Una vez que haya desarrollado esos pensamientos, elabore una declaración de misión de dos o tres oraciones. Greenberg pone como ejemplo esta afirmación de Oprah Winfrey: “Ser maestro. Y ser conocido por inspirar a mis alumnos a ser más de lo que pensaban que podrían ser”.

Luego, debe compartir su declaración de misión, hacer ajustes en consecuencia y luego volver a visitarla al menos una vez al mes para asegurarse de que está tomando medidas personales y profesionales para cumplir esa misión.

“Todo esto comienza de adentro hacia afuera”, opina Greenberg. “Se trata de hacer el trabajo interior para que brille tu ser auténtico. Un comportamiento asociado con EP es la toma rápida de decisiones. Por lo tanto, tener claros tus valores significa que puedes tomar decisiones más rápidas que se alineen con esos valores. Otro ejemplo es ser visionario, eso está asociado con el liderazgo. Entonces, si tienes la conciencia de ti mismo, puedes visualizar claramente la forma en que las decisiones afectarán el futuro, y así es como esto se arraiga y crece. Así es como usted y su ser auténtico pueden ser vistos como líderes, en lugar de conformarse con una ‘idea’ de cómo es un líder”.