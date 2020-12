¿Qué aportan las PC Always On, Always Connected (ACPC) para las largas jornadas de trabajo actuales?

Dirigidas al uso corporativo, adecuadas para ejecutivos y altos directivos que pasan largas jornadas dentro y fuera de oficinas, los primeros modelos de las PC Always On, Always Connected (mejor conocidas como ACPC) incursionan en el mercado mexicano, basadas en la plataforma Qualcomm Snapdragon.

Para conocer sus principales características y los beneficios que pueden hacer estas computadoras al trabajo de los CIO, Ricardo Anaya, Director de Marketing de Producto de Qualcomm, destacó en entrevista las ventajas tecnológicas, que van más allá de la duración de batería, sin duda una de las aportaciones más apreciadas de estos equipos.

CIO México: Ante un escenario de trabajadores a distancia y móviles promovido por la pandemia, los CIO están enfrentando mayores retos ¿Qué beneficios pueden aportar las PC Always On, Always Connected (ACPC) con tecnología Snapdragon de Qualcomm en este entorno?

Ricardo Anaya: Estos equipos de cómputo tienen el objetivo de beneficiar las operaciones de los corporativos y optimizar las funcionalidades de las empresas, principalmente en entornos donde los usuarios deben estar siempre conectados y que tienen una gran necesidad de portabilidad o de trabajo remoto. Los dispositivos de este estilo cuentan con una plataforma Qualcomm Snapdragon, brindan baterías de larga duración, conectividad de tipo celular y un rendimiento acelerado por Inteligencia Artificial, por lo que los usuarios pueden contar con computadoras que no necesitan de un ventilador, con un diseño delgado y ligero adecuado para la informática moderna.

Ricardo Anaya, Director de Marketing de Producto de Qualcomm.

De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de las mejores experiencias de teléfonos inteligentes junto con el rendimiento de las PCs como LTE y 5G ininterrumpidos y de alta velocidad, modo de espera instantáneo y conectado, y la eficiencia para ofrecer varios días de uso con una sola carga.

También obtienen una conectividad al 100% (independiente de las redes WiFi que se utilicen, ya que su conexión es de tipo celular), una conexión segura de funcionalidad encriptada que protege de datos e información confidencial, y control de dispositivos, accesos y ubicación exacta (Device Management).

Se ha mencionado a la “larga duración de la batería” como una de las principales características que aportan las ACPC, pero ¿qué otras ventajas tecnológicas ofrece esta plataforma?

Estos equipos están diseñados para ejecutar programas de forma rápida y eficiente, y con ello permitir una productividad de alto rendimiento. Además, cuentan con una arquitectura que permite al usuario contar con Audio superior (habilitado por un codec alámbrico o inalámbrico por Bluetooth), cámaras y procesamiento visual y gráfico (Gaze Correction para la creación de avatars dinámicos), mejoras en Inteligencia Artificial y la carga rápida de la batería.

¿Hay algún ejemplo práctico en México donde se haya aplicado el uso de ACPC?

Esta tecnología está apenas llegando a México, por lo que aún no existe una adopción amplia. Sin embargo, nuestro país es un mercado en el que se está explorando la implementación de este tipo de equipos para los corporativos. En el mundo países como China, Australia, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos han comenzado a utilizar estas computadoras con resultados positivos para profesionales de las industrias de bienes raíces, contabilidad, periodismo, empresarial, entre otros.

¿Cuál es la disponibilidad de los equipos ACPC en el mercado mexicano?

Actualmente sólo está disponible la computadora Microsoft Surface Pro X, mediante el programa para empresas de Ingram en México.

¿Qué tipo de usuarios (directivos/empleados) o áreas de una organización pueden beneficiarse con el uso de esta plataforma de cómputo?

Estas computadoras están dirigidas a un uso corporativo, por lo que son adecuadas para ejecutivos y altos directivos que pasan largas jornadas dentro y fuera de oficinas, así como profesionales que trabajan en campo en industrias como ventas, inmobiliario, inversionistas, medios de comunicación e incluso profesores. Los equipos ACPC son ideales para aquellos usuarios que requieren modificar, editar y enviar documentos constantemente y requieren trabajar de forma remota.

La firma de consultoría IDC vislumbra un crecimiento en la utilización de PC convertibles ultradelgadas y desmontables. ¿Qué hay al respecto?

Sin duda alguna la tecnología ha evolucionado para permitir equipos más delgados (y que no cuentan con ventiladores). Esto abre la puerta a la llegada de nuevos tipos de dispositivos (de doble pantalla, plegables, etc.), que son portátiles y facilitan el trabajo del día a día.

Es así como las plataformas de computación móvil Qualcomm Snapdragon brindan lo mejor de los teléfonos inteligentes junto con lo mejor que aportan las PC.