Qué deberían hacer los desarrolladores durante una recesión

Seis pasos para prepararse para el próximo boom tecnológico y, mientras tanto, seguir pagando las facturas. En primer lugar, no te desesperes.

Muchos jóvenes desarrolladores de hoy en día no recuerdan la época la ‘Gran Recesión’, por no hablar de la crisis de las punto com. Antes de cada uno de estos colapsos, los tiempos de vacas gordas parecían no tener fin. Pero los tiempos de vacas gordas siempre dan paso a tiempos de vacas flacas y despidos. Aunque se esté en una posición estable, conviene prepararse para lo inesperado.

Las empresas empezaron a incentivar a sus empleados con bebidas gratis justo antes de la bomba de las puntocom del año 2000. Silicon Valley empezó a servir comida gratis a sus empleados antes de la recesión de 2008. Es cierto que la comida y la bebida gratis son alicientes para quedarse en la oficina, pero en tiempos de vacas flacas… hay despidos. Estas ventajas desaparecen, o te animan a no utilizarlas.

Todo auge tecnológico viene acompañado de un declive. Dependiendo de dónde se encuentre en su carrera, se verá afectado de manera diferente. He aquí algunas cosas que los desarrolladores deberían hacer durante estos tiempos de vacas flacas.

No te desesperes

En primer lugar, las épocas de vacas flacas rara vez duran mucho. Si tienes la mala suerte de quedarte en paro, suele haber trabajo si estás lo suficientemente motivado para encontrarlo. Puede que no sea lo que quieres, pero pagará las facturas.

El trabajo autónomo puede ser más fácil de encontrar que el trabajo a tiempo completo. Sin embargo, recuerda que el trabajo autónomo conlleva gastos administrativos, como la facturación y el control del tiempo. Fija una tarifa que cubra la diferencia. Desconfía de los contratos definidos prorrogables (con proyección de uno indefinido si ambos están de acuerdo) si conllevan una tarifa más baja. A menudo, la contratación nunca llega, y los contratos regulares se convierten en contrataciones de todos modos.

Ponte al día

Sobre todo si has trabajado en una sola empresa durante mucho tiempo, puede que haya llegado el momento de “ponerte al día”. Hay muchas formas de hacerlo. Aunque hay muchos y caros bootcamps, son tiempos de vacas flacas y, francamente, algunos de ellos son depredadores. Considera el autoaprendizaje mediante MOOC como Coursera, Udemy, Saylor y EdX. Ofrecen cursos universitarios gratuitos o de bajo coste.

Si estás al principio de tu carrera, ahora puedes obtener una certificación o incluso una licenciatura en informática completamente en línea. Tanto la Universidad de Londres como BITS Pilani ofrecen programas de licenciatura en Coursera. (Muchas universidades ofrecen programas de másteres). Sin embargo, los MOOC no son lo único que existe. Tu universidad local también está entrando en el juego y puede ofrecer cursos completamente en línea. Habiendo hecho esto recientemente, mi consejo es que no te molestes en obtener un título formal si ya eres un profesional experimentado, a menos que vayas a cambiar de campo.

Las universidades tienen un montón de cursos que te obligan a hacer en los que cumples “requisitos” pero en los que no aprendes nada valioso. La calidad de algunos de los cursos en Coursera supera la calidad de los mismos cursos en mi universidad local, y la plataforma de software de la universidad es inferior. Sin embargo, la universidad local generalmente será más barata si buscas un título completo.

Haz voluntariado para adquirir experiencia

A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de que el proceso de contratación en la mayoría de las empresas es arbitrario y no tiene relativamente nada que ver con demostrar que puedes hacer el trabajo. Se trata simplemente de reducir el número de candidatos. Incluso las pruebas de codificación que emplean algunos sitios no suelen tener sentido. Medir tu currículum en función de palabras clave que hacen referencia a API que puedes aprender en 15 minutos tampoco tiene sentido. Cuando estás al principio de tu carrera, es aún más arbitrario.

Repasa tu currículum e incluye palabras clave no tan comunes. Considera la posibilidad de encargar a un profesional que lo retoque y lo repase con un escáner de palabras clave ATS (sistema de seguimiento de candidatos). Es cierto que tu mejor herramienta para encontrar trabajo es a través de tus contactos, pero nunca está de más tener un currículum que pase la criba.

Es más difícil conseguir que alguien te contrate por dinero. Sin embargo, la gente es menos exigente si trabajas gratis. Hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que no pueden permitirse nuevos programas informáticos o ayuda técnica. Considera la posibilidad de ofrecerte voluntario y hacer un proyecto para una de ellas. Puedes añadirlo a tu currículum y tener muestras de código para demostrarlo.

En el pasado, te habría sugerido que te involucraras en el código abierto. Todavía puede ser una buena idea, pero es difícil encontrar el proyecto adecuado. Lo ideal es trabajar en algo que tu próximo empleador considere útil. Sin embargo, si eres un desarrollador recién salido de la escuela y quieres contribuir en algo como React, puede que no funcione. Cuando te ofrezcas voluntario, busca algo un poco más auxiliar y prepárate para contribuir con pruebas y documentación. Los desarrolladores más experimentados podrían buscar proyectos patrocinados por una empresa en la que les gustaría trabajar.

Siempre haz networking

Cuando se busca trabajo, lo ideal es estar conectado a una red de personas como amigos, familiares y antiguos compañeros que puedan conseguirte entrar. Sin embargo, suele ser demasiado tarde para hacer networking cuando ya necesitas un trabajo. Sólo parecerás alguien que se acerca cuando necesita algo en lugar de una conexión genuina.

Trabaja tu red tanto social como profesionalmente antes de necesitar algo. Piensa en cada persona y en lo que podrías hacer por ellas. Para ello es necesario definir tu red. No son todas las conexiones de LinkedIn o Facebook. Tu red profesional puede no ser la misma que tu red social, pero ambas están formadas por personas que estarán encantadas de atender tu llamada. Asegúrate de que esas personas saben que pueden contar contigo antes de que tú las llame para contar con ellas.

No aceptes la primera oferta

Cuando buscas trabajo en tiempos de vacas flacas, puede que por reflejo quieras aceptar el primer empleo que se te presente. Y, de hecho, si tus facturas están por llegar, puede que te veas obligado a hacerlo. Sin embargo, si tienes un poco de tiempo, plantéate si realmente quieres trabajar allí aunque te quieran. ¿Tienen una estrategia empresarial decente? ¿Crees que te tratarán lo suficientemente bien? ¿Serán muchas horas? ¿Es probable que vuelvas a estar en las mismas circunstancias meses después?

Recuerda que es temporal

Las crisis que provocan despidos han sido breves en el sector tecnológico. Las famosas reducciones de plantilla de los noventa sólo duraron un par de años, al menos en el sector tecnológico. La bomba de las puntocom de 2000 dio paso a la web tal y como la conocemos en unos dos años. La Gran Recesión de 2008-2009 fue incluso más corta para la tecnología. A cada uno de estos periodos le siguió una escasez de desarrolladores y un despilfarro en contrataciones. Empieza tu búsqueda antes de que te despidan manteniendo al día tus aptitudes, una red de contactos útil y un currículum actualizado.

-Andrew C. Oliver, cio.com