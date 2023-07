¿Qué es la gestión del cambio? Una guía para la transformación organizacional

Los nuevos sistemas y estrategias pueden ser muy disruptivos para su negocio. La gestión del cambio organizacional puede ayudar a garantizar que su transición a nuevos procesos se realice sin problemas.

¿Cuál es el objetivo principal de la gestión del cambio?

En la TI moderna, la gestión del cambio tiene muchas formas diferentes. Los gerentes de proyecto ven la gestión de cambios como el proceso utilizado para obtener la aprobación de los cambios en el alcance, el cronograma o el presupuesto de un proyecto. Los profesionales de la infraestructura consideran que la gestión de cambios es el proceso de aprobación, prueba e instalación de un nuevo equipo, una instancia en la nube o una nueva versión de una aplicación. ITIL , ISO20000, PMP , Prince2, así como otras metodologías y estándares, prescriben el proceso para obtener la aprobación y realizar cambios en un proyecto o entorno operativo.

La Asociación de Profesionales de la Gestión del Cambio (ACMP), PROSCI, el Instituto de Gestión de la Innovación y el Cambio Organizacional (IOCMI) y otros ven la gestión del cambio desde una perspectiva organizacional. Si bien cada grupo tiene sus propios enfoques, marcos y lenguaje, todos estos grupos abordan el lado humano del cambio en contextos organizacionales.

El siguiente artículo se centra en la gestión del cambio organizacional (OCM), para distinguirlo de los cambios basados ​​en procesos de ITIL, Prince2, etc. Aquí, la palabra “cambio” se refiere a cualquier evento o programa que emprenda la empresa que cause una interrupción importante en las operaciones diarias, por ejemplo, una nueva instalación de ERP o transformación digital.

¿Cuáles son los beneficios de la gestión del cambio?

La gestión del cambio reduce el riesgo de que la empresa rechace un nuevo sistema u otro cambio. Por sí mismo, OCM no reduce los costos ni aumenta las ventas. En cambio, garantiza que los equipos trabajen juntos de la manera requerida para que la empresa acepte el cambio y opere de manera más eficiente.

¿Dónde se necesita la gestión del cambio organizacional?

La OCM es necesaria dondequiera que la empresa lleve a cabo un programa o evento que interrumpa las operaciones diarias. Tal compromiso tendrá un impacto:

El contenido de trabajo de los puestos individuales. Muchos trabajos requieren que individuos o grupos realicen tareas repetidamente. Un departamento de contabilidad tiene actividades diarias, semanales, mensuales y anuales. Con el tiempo, la mayoría de las personas se sienten cómodas con las herramientas proporcionadas y el ritmo del calendario de trabajo. Incluso los cambios simples pueden interrumpir el flujo de trabajo y desconcertar al personal.

Los roles de los empleados individuales. Muchas personas ven su valor para la organización como un buen arquitecto técnico, programador o especialista en seguridad. Cuando se les pide que asuman un papel diferente, pueden sentirse muy incómodos. Las personas con excelentes habilidades técnicas a menudo tienen dificultades cuando se les pide que se conviertan en gerentes. En lugar de realizar todas las tareas, tienen que aprender a trabajar a través de otras personas y delegar. Una vez que ya no son recompensados ​​por las habilidades que los hicieron exitosos, los empleados pueden cuestionar su propósito.

La propia organización. Los equipos ejecutivos debaten los cambios importantes durante meses antes de tomar decisiones finales, lo que permite a cada miembro obtener una comprensión más profunda de los efectos que tendrá el cambio en la empresa. Incluso si no están de acuerdo con la decisión final, tienen tiempo para determinar si aceptan la nueva dirección o se marchan con gracia. Las personas que están más abajo en la jerarquía rara vez tienen tiempo para procesar cambios importantes. Los ejecutivos no quieren que los empleados se preocupen por eventos que tal vez nunca sucedan hasta que esté claro que el cambio se llevará a cabo. Además, una aplicación más estricta del uso de información privilegiada prohíbe a los ejecutivos compartir información sobre próximas fusiones, adquisiciones o desinversiones. Como tal, las personas que no forman parte del equipo ejecutivo tienen mucho menos tiempo para prepararse para el cambio planificado y pueden decidir irse mientras se lleva a cabo el cambio.

¿Cuáles son los requisitos para un proceso eficaz de gestión del cambio?

Los programas de OCM requieren varios elementos para tener éxito:

El patrocinador ejecutivo adecuado. El patrocinio es fundamental. El patrocinador de la OCM es responsable de desarrollar el caso para el cambio y obtener los recursos necesarios de la OCM. Para ello, el patrocinador necesita el apoyo del CEO para dejar claro que el esfuerzo es importante.

El patrocinador debe comprender el caso del cambio con la suficiente claridad para tener una discusión detallada sobre los desafíos que crearon la necesidad de una forma diferente de operar. Deben tener la confianza suficiente para confrontar a los escépticos y estar lo suficientemente cerca de los detalles para justificar el enfoque seleccionado y las razones por las que se rechazaron las alternativas.

El patrocinador necesita entender el impacto en el personal. Los buenos patrocinadores se preocupan por las personas que se verán afectadas por el cambio. Estos patrocinadores se comunican con honestidad mientras tratan a todos de manera justa y respetuosa. En lugar de simplemente relatar los hechos, se toman el tiempo para escuchar a las personas y empatizar con las personas a las que no les gusta la nueva forma de operar. Si las personas van a ser despedidas o reasignadas, los patrocinadores deben saber cuándo sucederá y cómo se tratará a todos. Explican por qué era necesario el cambio y hacen lo que pueden para suavizar la transición de las personas cuyos trabajos se transforman. Los mejores patrocinadores ayudan a todos los que pierden un trabajo a encontrar su próxima oportunidad.

Voluntad cultural de adaptación y cambio. Todas las organizaciones se resisten al cambio hasta cierto punto, pero las que siguen el lema “si no está roto, no lo arregles” a menudo necesitan una gran llamada de atención para comportarse de manera diferente. Los equipos expertos en gestión del cambio aprovechan la energía emocional de la organización. Utilizan las historias, el lenguaje y el comportamiento de la empresa para enfatizar aquellas partes de la cultura actual que están alineadas con el cambio planificado. Estos equipos celebran los comportamientos que desean fomentar al reconocer públicamente a las personas que exhiben estos comportamientos. Los equipos de gestión del cambio aprovechan todas las oportunidades para reforzar la forma en que el cambio ayuda a la empresa.

Disposición individual al cambio. Las personas deben estar dispuestas a examinar nueva información y adoptar nuevos comportamientos y enfoques. Dado que la mayoría de la gente prefiere el statu quo, esto puede ser difícil. Por lo general, la mayoría de las personas solo acepta los cambios que tienen sentido y mejoran el contenido de su trabajo o su entorno laboral.

Recompensas y consecuencias. Los cambios importantes deben reforzarse con recompensas y consecuencias. Los planes de desempeño individuales con resultados específicos y medibles deben reforzar el estado futuro deseado. Las personas que cumplen sus objetivos deben ser recompensadas adecuadamente y las que no necesitan enfrentar las consecuencias.

¿Por qué es difícil la gestión del cambio?

Se necesita mucho tiempo para cambiar actitudes y comportamientos. Las implementaciones de aplicaciones, incluso las grandes, son más fáciles de planificar y administrar; los gerentes de proyecto saben cuándo se prueba un módulo o se instala un servidor. Los gerentes de cambio tienen muchas más dificultades para medir el progreso. Medir el apoyo puede ser complicado: justo cuando parece que una persona clave apoya el cambio, la persona plantea otra objeción y vuelve a los comportamientos anteriores.

Los ejecutivos a menudo asumen que todos los afectados encontrarán el caso de negocios tan convincente que aceptarán automáticamente la nueva forma de operar. Pero la mayoría de las personas se resisten al cambio o son impredecibles. Esto crea varias dificultades para el equipo de OCM:

La gestión del cambio no es determinista. A diferencia de los programas de computadora, las personas pueden ser impredecibles e ilógicas. Las actividades de OCM efectivas con un grupo pueden no ser efectivas con otro. Los mensajes pueden resonar con algunas personas pero no con otras. La gestión del cambio es un deporte de contacto. El equipo de OCM necesita interactuar uno a uno con las personas que necesitarán cambiar. Los correos electrónicos, videos y otras comunicaciones masivas pueden reforzar un mensaje, pero no hacen que las personas sientan que la empresa se preocupa por sus dificultades. El cambio es personal; a veces, las personas cuyos trabajos se han transformado necesitan que alguien más escuche sus frustraciones antes de aceptar la nueva realidad.

El personal de nivel medio y de primera línea debe estar comprometido. El personal de nivel medio y de primera línea puede hacer o deshacer un programa importante. Dado que comprenden los detalles operativos de los procesos actuales, pueden anticipar problemas potenciales y posibles reacciones de los clientes. Las personas que no son sensibles a la disrupción que puede crear un cambio importante a menudo creen que es más eficiente involucrar a menos personas al principio del proceso. Si bien involucrar a más personas en el proceso de cambio crea trabajo adicional para el equipo de OCM, también genera compromiso. El personal de nivel medio y de primera línea que ve que se aceptan sus sugerencias es más probable que apoye el resultado final.

Las diferencias culturales pueden dificultar la OCM. Las normas culturales son diferentes en todo el mundo. El esfuerzo de OCM debe estar al tanto de las costumbres locales incluso con un sistema global destinado a estandarizar las operaciones empresariales. Se debe tener cuidado de ser sensible a estas y otras normas culturales, ya que violarlas puede causar un gran resentimiento. Los mejores equipos de OCM son muy sensibles a las normas culturales locales, incluso cuando las personas en la sede exigen un lanzamiento de proyecto estándar y un programa de OCM estándar a nivel mundial.

La gestión del cambio puede ser una ocurrencia tardía. Con grandes esfuerzos de TI, el equipo del proyecto a menudo se ve consumido por los cambios en los procesos comerciales, las interfaces con otros sistemas, la limpieza de datos, etc. Si el esfuerzo de OCM no se inicia al mismo tiempo que el resto del programa, solo se puede iniciar cuando el equipo del programa experimente resistencia por parte de los usuarios finales. Incluso las empresas que afirman que OCM es fundamental a veces reducen o eliminan el presupuesto de OCM si el programa general se vuelve demasiado costoso.

La gestión del cambio puede iniciarse demasiado pronto. El esfuerzo de OCM debe estar estrechamente relacionado con el resto del programa de cambio. Esto es particularmente difícil con los principales programas de TI cuando los esfuerzos de OCM comienzan antes de que se hayan finalizado los detalles del nuevo sistema. En ausencia de información tangible sobre el nuevo sistema, el equipo de OCM suena vago o describe lo que esperan que haga el nuevo sistema. Cuando el nuevo sistema no se materializa rápidamente o tiene menos funciones de las previstas, los partidarios a menudo se desilusionan.

Es posible que se desconecten OCM y el programa de cambio. Los casos racionales y emocionales para el cambio deben integrarse estrechamente. Con frecuencia, los ejecutivos comunican un caso racional y lógico para el cambio que carece de atractivo emocional. Las personas responden a los llamados a la acción que les hacen sentir que son parte de algo que es más importante que una sola persona, y se energizan con visiones que capturan sus corazones y sus mentes.

¿Cómo debe estructurarse un equipo de gestión del cambio?

El equipo OCM debe integrarse con el equipo responsable de implementar el cambio. El patrocinador de OCM debe ser un alto ejecutivo, a menudo el director ejecutivo. El patrocinador es el animador que describe por qué el cambio es importante y cómo ayudará a la empresa. Esta persona adquiere los recursos necesarios, establece los objetivos de OCM junto con las consecuencias por no apoyar el cambio.

El patrocinador de OCM cuenta con el apoyo de un gerente de proyecto de OCM que dirige las actividades diarias del equipo de OCM. El gerente de proyecto de OCM trabaja en estrecha colaboración con el gerente general del programa responsable de implementar el cambio. Juntos, el gerente de proyecto de OCM y el gerente general del programa coordinan la capacitación, las comunicaciones y el reconocimiento de los seguidores.

El personal de OCM, conocido como campeones de OCM, son partidarios del cambio que ‘venden’ los beneficios a departamentos, unidades comerciales e individuos específicos. Comienzan a trabajar con su grupo objetivo poco después de que el equipo del programa comience a planificar. Como parte del entrenamiento de cambio, estos campeones explican cómo el cambio ayudará a las personas afectadas.

Después de la implementación, los campeones continúan asegurándose de que el cambio sea apoyado y utilizado por las personas cuyos trabajos han cambiado. Continúan defendiendo los beneficios del cambio y prestan especial atención a cualquiera que tenga dificultades con el cambio. A veces, simplemente escuchan y, en otros casos, obtienen capacitación adicional u ofrecen ayuda a la persona con dificultades.

Los mejores campeones son muy respetados aunque no estén muy arriba en el organigrama. Ejercen el poder informal como líderes de opinión, desempeñando sus funciones de manera competente y con gracia. Muchos han estado en la empresa durante mucho tiempo. Con frecuencia, sirven como entrenadores informales para los nuevos empleados que pueden tener un puesto más alto en la jerarquía. Motivan a otros, inspirándolos a hacer un buen trabajo. Otros empleados los buscan para determinar si las personas que lideran una iniciativa importante serán lo suficientemente persistentes como para hacer que el cambio se mantenga.

Los objetivos del cambio son los grupos e individuos que necesitan cambiar sus comportamientos y sus actitudes. Son los destinatarios de la formación necesaria para implementar el cambio. A medida que se convierten en partidarios del cambio, generalmente se les reconoce por su apoyo.

5 principios fundamentales de la gestión del cambio

Los programas de gestión de cambios de la organización suelen tener menos tareas y mayor complejidad que el programa al que dan soporte. El programa OCM tiene que adaptarse y cambiar sobre la marcha para adaptarse a los caprichos de la naturaleza humana a medida que los partidarios retroceden y los escépticos se convierten en partidarios.

Si bien existen diferentes enfoques para OCM, la mayoría se puede resumir en cinco principios fundamentales:

Planificar. El equipo de OCM identifica todos los departamentos, unidades comerciales y grupos que deberán cambiar junto con las partes interesadas clave en cada uno. Paralelamente, el equipo de OCM analiza cómo las diversas partes del cambio afectarán la forma en que las personas realizan su trabajo. Este análisis permite que el equipo de OCM responda la pregunta más común que se plantea durante un cambio importante: “¿Qué hay para mí?”

A medida que se hace más evidente qué partes interesadas apoyan el cambio, cuáles están indecisas y cuáles no, el equipo de OCM crea un plan de cambio con acciones específicas para cada individuo y grupo. Los miembros individuales de la OCM se asignan para trabajar con las partes interesadas individuales en función de la solidez de la relación entre el miembro del equipo de la OCM y la parte interesada específica.

Durante esta fase, el equipo de OCM comienza a evaluar el grado en que las partes interesadas aceptan el cambio. En este punto, las medidas de aceptación son informales y se basan en impresiones del comportamiento de la reunión, discusiones individuales y otras interacciones.

Involucrar a las partes interesadas. Como parte del compromiso, el equipo de OCM analiza el cambio que se avecina con posibles partidarios para determinar su voluntad de apoyar el cambio y crear un sentido de urgencia para implementar el cambio. El equipo de OCM también identifica posibles escépticos e intenta determinar sus preocupaciones. En muchos casos, el equipo encargará una evaluación formal de preparación para el cambio para obtener una comprensión más precisa de la voluntad de cambio de la empresa.

Despliegue y comunicación. Durante la implementación, el equipo de OCM se comunica con personas de todos los niveles de la empresa para obtener su apoyo para el cambio. Las comunicaciones generalmente comienzan con un anuncio formal del CEO, respaldado por videos, correos electrónicos, anuncios de inicio de sesión en la estación de trabajo y reuniones públicas. El equipo de OCM espera empoderar a los seguidores y ayudar a las personas o grupos a tener éxito rápidamente. El grupo OCM identifica y celebra los éxitos públicamente y premia a las personas responsables de cada éxito.

A medida que continúa la implementación, se emplean con frecuencia encuestas de actitud para medir mejor la aceptación y el compromiso de los empleados con el cambio. Se crean y utilizan intervenciones especiales para individuos y grupos que parecen reacios a aceptar el cambio.

Formación y refuerzo. Debido a que las personas rara vez se comportan como a los demás les gustaría que se comportaran, el equipo de OCM revisa y actualiza periódicamente los objetivos, las recompensas, las comunicaciones y las consecuencias de los cambios. La experiencia es el mejor maestro. Las interacciones repetidas con las partes interesadas individuales generalmente revelan su grado de aceptación, lo que permite que el equipo de OCM ajuste su enfoque según sea necesario. Se puede ofrecer apoyo y capacitación adicionales a los empleados para garantizar que todos estén en sintonía y preparados para adoptar los nuevos cambios.

Midiendo el éxito. Las tareas, proyectos y comportamientos que apoyen el cambio deben ser parte de los planes de desempeño individual. Los elementos del plan de desempeño deben ser claros, medibles y alcanzables. Además, estos elementos deben sopesarse adecuadamente frente a los demás objetivos del plan de desempeño. Es importante establecer métricas claras para realizar un seguimiento del éxito de los cambios generales y para identificar los ajustes que deben realizarse.

La gestión del cambio rara vez es sencilla. El plan OCM se puede representar como un diagrama de Gantt utilizando las mismas herramientas que el plan del proyecto de TI. Sin embargo, en la práctica, las actividades de la OCM rara vez tienen tareas, precedentes y duraciones claras. La mayoría de los equipos de OCM recorren los cinco pasos anteriores varias veces durante cualquier esfuerzo de OCM. Las lecciones aprendidas en cualquier punto se incorporan a la visión y las comunicaciones de la OCM. El trabajo de OCM no está completo hasta que el cambio sea completamente implementado y adoptado por las personas afectadas.

¿Quién ofrece la certificación de gestión del cambio organizacional?

Una amplia variedad de universidades y asociaciones ofrecen certificados y certificaciones de gestión del cambio. Éstas incluyen:

Para obtener más información sobre oportunidades adicionales de certificación de gestión de cambios, consulte ” 11 certificaciones de gestión de cambios para impulsar su carrera de TI “.