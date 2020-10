¿Qué es la Remotopia?

El trabajo remoto a pesar que se ha visto como una solución a corto plazo para el distanciamiento social, poco a poco se ha convertido en un nuevo medio de trabajo y una necesidad para un gran número de empleados que nunca antes lo habían hecho.

De acuerdo con Noé A. Gutiérrez, director general Cognizant México y Centroamérica, Remotopia es el lugar donde trasladamos lo laboral hacia otros entornos, habilitados gracias a redes y plataformas, con el objetivo de conectar, crear y realizar alguna actividad. El término se basa en la raíz latina Remoto que significa “eliminado o distante” y la palabra griega Topos que significa “lugar”.

Asimismo, agregó qué “COVID-19 ha ayudado a definir el futuro del trabajo, en el 2015 había 3.9 millones de trabajadores de forma remota tan solo en Estados Unidos y ese número alcanzó los 4.7 millones a principios del 2020”.

El informe “Bienvenido a Remotopia”, fue realizado a través de Center for the Future of WorkTM, división de Cognizant donde se analizaron cinco temas principales como: costos, talento, productividad, toque humano y desafíos.

Reducción de costos: Tanto para los trabajadores remotos como para las compañías puede representar una disminución de gastos en el lugar de trabajo hasta de $11,000 USD al año por empleado, el poder reducir costos en vestimenta, transporte y cuidado de niños representa un ahorro hasta de $7,000 USD anuales.

Atracción y retención de talento: Las empresas declararon que el ofrecer acuerdos de trabajo a distancia redujo las tasas de deserción hasta un 50%. De lado de los trabajadores, el 80% declaró que rechazarían una oferta laboral que no ofreciera este beneficio.



Productividad: La supervisión reducida permite que los trabajadores remotos sean 13% más productivos que sus contrapartes en la oficina; también se observó que toman menos días de descanso a causa de enfermedad. Quienes trabajan vía remota laboran 1.4 días más al mes que los que se encuentran en la oficina, lo que se traduce en casi 17 días laborales adicionales al año. Los trabajadores de oficina son improductivos durante un promedio de 37 minutos al día, sin incluir el almuerzo o los descansos, mientras que los están de manera remota son improductivos durante solo 27 minuto

Toque humano: Los datos muestran convincentemente que las personas que trabajan desde casa son más felices y productivas, sin embargo, de acuerdo a las declaraciones surgen otras variables como el aislamiento y la soledad que vale la pena analizar. Los beneficios mencionados fueron el horario flexible en un 32%, seguido por la locación flexible en un 26%, por otro lado, se mencionan las principales dificultades a las que más se enfrentan como: la colaboración, comunicación y soledad en un 20%, seguido de dificultades para desconectarse a tiempo en un 18%. Aún así, el 75% declaró que preferiría seguir trabajando desde casa al menos la mitad del tiempo si tuviera la opción, una vez que la pandemia desaparezca.

Resistencia: La resistencia es más intensa en el comercio minorista, ya que solo el 29% de los conocedores creen que su industria podría prosperar con el trabajo remoto. El optimismo es más fuerte en industrias de software, finanzas y medios, el 75% de las personas respalda la idea de que el trabajo remoto y las operaciones efectivas van de la mano.

Desafíos: Uno de los desafíos que enfrentarán las compañías será la seguridad, ya que el 71% de este grupo de encuestados comentó que sus lugares de trabajo siguen descuidando el uso de estas herramientas.

Por último, Noé A. Gutiérrez, mencionó: “Remotopia llegó para quedarse: el trabajo remoto es una realidad con la que tendremos que convivir a largo plazo, aún cuando la pandemia termine. Como en todos los cambios de paradigma de esta magnitud tendremos que aprender a perfeccionar el toque humano, realizando actividades que permitan la resolución colaborativa de problemas al fomentar la comunicación, creando y reforzando la confianza entre los trabajadores remotos, sus equipos y sus líderes. Esta nueva realidad requerirá de herramientas digitales intuitivas y seguras para automatizar procesos que nos permitan estar preparados para cualquier otro evento inesperado”, finalizó.