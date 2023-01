¿Qué es la subcontratación? Definiciones, beneficios, retos, procesos, consejos

La subcontratación puede traer grandes beneficios, pero abundan los riesgos y desafíos al negociar y administrar las relaciones de subcontratación. Esto es lo que necesita saber para asegurarse de que sus iniciativas de subcontratación de TI tengan éxito.

Definición de subcontratación

La subcontratación es una práctica comercial en la que los servicios o funciones laborales se contratan a un tercero por contrato o en forma continua. En TI, una iniciativa de subcontratación con un proveedor de tecnología puede involucrar una variedad de operaciones, desde la totalidad de la función de TI hasta componentes discretos y fáciles de definir, como recuperación ante desastres, servicios de red, desarrollo de software o pruebas de control de calidad.

Las empresas pueden optar por subcontratar servicios onshore (dentro de su propio país), nearshore (a un país vecino o uno en la misma zona horaria) o offshore (a un país más lejano). Tradicionalmente, se ha buscado la subcontratación nearshore y offshore para ahorrar costos.

Servicios de externalización

La subcontratación de procesos comerciales (BPO) es un término general para la subcontratación de una tarea de proceso comercial específica, como la nómina. BPO a menudo se divide en dos categorías: BPO de back-office, que incluye funciones comerciales internas como facturación o compras, y BPO de front-office, que incluye servicios relacionados con el cliente, como marketing o soporte técnico.

La subcontratación de TI es un subconjunto de la subcontratación de procesos comerciales y tradicionalmente se clasifica en una de dos categorías: subcontratación de infraestructura y subcontratación de aplicaciones. La subcontratación de infraestructura puede incluir capacidades de mesa de servicio, subcontratación de centros de datos, servicios de red, operaciones de seguridad administradas o administración de infraestructura general. La subcontratación de aplicaciones puede incluir el desarrollo de nuevas aplicaciones, el mantenimiento de sistemas heredados, los servicios de prueba y control de calidad, y la implementación y administración de software empaquetado.

Hoy, sin embargo, la subcontratación de TI también puede incluir relaciones con proveedores de software, infraestructura y plataformas como servicio. Estos servicios en la nube son ofrecidos cada vez más no solo por proveedores tradicionales de subcontratación, sino también por proveedores de software globales y de nicho o incluso empresas industriales que ofrecen servicios basados ​​en tecnología.

Pros y contras de la externalización

El caso comercial para la subcontratación varía según la situación, pero los beneficios y riesgos de la subcontratación a menudo incluyen lo siguiente:

BENEFICIOS DE LA EXTERNALIZACIÓN RIESGOS DE EXTERNALIZACIÓN * Costos más bajos (debido a economías de escala o tarifas laborales más bajas)

* Eficiencia incrementada

* Capacidad variable

* Mayor enfoque en la estrategia/competencias básicas

* Acceso a habilidades o recursos

* Mayor flexibilidad para cumplir con las cambiantes condiciones comerciales y de negocios

* Tiempo de comercialización acelerado

* Menor inversión continua en infraestructura interna

* Acceso a la innovación, la propiedad intelectual y el liderazgo intelectual

* Posible entrada de efectivo resultante de la transferencia de activos al nuevo proveedor * Tiempo de respuesta más lento

* Falta de conocimiento del negocio o del dominio

* Barreras idiomáticas y culturales

* Diferencias de zona horaria

* Falta de control

Precios y modelos de subcontratación de TI

El modelo apropiado para un servicio de TI está determinado por el servicio prestado. La mayoría de los contratos de subcontratación se han facturado por tiempo y materiales o por precio fijo. Pero a medida que los servicios de externalización han madurado para incluir iniciativas estratégicas de transformación e innovación , los enfoques contractuales han evolucionado para incluir servicios gestionados y acuerdos basados ​​en resultados.

Las formas más comunes de estructurar un compromiso de subcontratación incluyen:

MODELO DE PRECIOS DETALLES DE COMPROMISO Tiempo y materiales El cliente paga al proveedor en función del tiempo y los materiales utilizados para completar el trabajo. Históricamente, esto se ha utilizado en contratos de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones a largo plazo. Puede ser apropiado cuando el alcance y las especificaciones son difíciles de estimar o las necesidades evolucionan rápidamente. Precios unitarios/bajo demanda El proveedor determina una tarifa fija para un nivel particular de servicio y el cliente paga en función del uso que haga de ese servicio. Los precios de pago por uso pueden brindar ganancias de productividad desde el primer día y facilitan el análisis y los ajustes de los costos de los componentes. Pero requiere una estimación precisa del volumen de demanda y un compromiso de volúmenes mínimos de transacciones. Precios fijos Aquí, el precio se determina al principio. Esto puede funcionar bien cuando hay requisitos, objetivos y alcance estables. Los precios fijos hacen que los costos sean predecibles, pero cuando los precios del mercado bajan con el tiempo, el precio fijo permanece fijo. También es difícil para el proveedor, que debe cumplir con los niveles de servicio a un precio determinado sin importar cuántos recursos requieran esos servicios. Precios variables El cliente paga un precio fijo en el extremo inferior del servicio proporcionado por un proveedor, pero este método permite una variación en el precio basada en la prestación de niveles más altos de servicios. Mayor costo El cliente paga al proveedor por sus costos, más un porcentaje predeterminado de ganancias. Dichos planes no permiten la flexibilidad a medida que cambian los objetivos o las tecnologías, y brindan pocos incentivos para que un proveedor se desempeñe de manera efectiva. Precios basados ​​en el rendimiento Aquí, los incentivos financieros alientan al proveedor a desempeñarse de manera óptima. Este tipo de plan de precios también requiere que los proveedores paguen una multa por niveles de servicio insatisfactorios. Este modelo a menudo se usa junto con un método de fijación de precios tradicional, como el tiempo y los materiales, y puede ser beneficioso cuando los clientes pueden identificar inversiones específicas que el proveedor podría realizar para brindar un mayor nivel de rendimiento. Participación en las ganancias El precio se basa en el valor entregado por el proveedor más allá de sus responsabilidades típicas. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede pagarle a un proveedor de servicios en función de la cantidad de automóviles que produce. Con este tipo de arreglo, el cliente y el proveedor tienen cada uno la piel en el juego, y cada uno puede ganar un porcentaje de las ganancias si el desempeño del proveedor es óptimo y cumple con los objetivos del comprador. Riesgo/recompensa compartidos El proveedor y el cliente financian conjuntamente el desarrollo de nuevos productos, soluciones y servicios y el proveedor comparte las recompensas durante un período de tiempo definido. Este modelo anima al proveedor a aportar ideas para mejorar el negocio y reparte el riesgo financiero entre ambas partes. Pero requiere un mayor nivel de gobernanza para hacerlo bien.

Subcontratación versus deslocalización

El término subcontratación a menudo se usa indistintamente, e incorrectamente, con deslocalización, generalmente por aquellos en un acalorado debate. Pero la deslocalización es un subconjunto de la subcontratación en el que una empresa subcontrata servicios a un tercero en un país distinto al de la empresa cliente, generalmente para aprovechar los costos laborales más bajos. Este tema continúa siendo cargado políticamente porque es más probable que la subcontratación en el extranjero resulte en despidos.

Externalización de puestos de trabajo

Las estimaciones de puestos de trabajo desplazados o puestos de trabajo creados debido a la deslocalización tienden a variar mucho debido a la falta de datos fiables. En algunos casos, las empresas globales establecen sus propios centros de servicios de TI cautivos en el extranjero para reducir costos o acceder a habilidades. Algunas funciones típicamente deslocalizadas incluyen desarrollo de software, soporte y administración de aplicaciones, mantenimiento, pruebas, mesa de ayuda/soporte técnico, desarrollo o administración de bases de datos y soporte de infraestructura.

En los últimos años, los proveedores de servicios de TI aumentaron sus inversiones en centros de entrega de TI en EE. UU., según un informe de Everest Group. Los proveedores de subcontratación en el exterior también han aumentado la contratación de profesionales de TI de EE. UU. para protegerse contra posibles restricciones más altas en las visas H-1B que utilizan para traer trabajadores del extranjero a los EE. UU. para trabajar en los sitios de los clientes.

Algunos expertos de la industria señalan que una mayor automatización y capacidades robóticas en realidad pueden eliminar más trabajos de TI que la subcontratación en el exterior.

Riesgos y desafíos de la subcontratación

La tasa de fracaso de las relaciones de externalización sigue siendo alta, oscilando entre el 40 % y el 70 %. En el centro del problema está el conflicto de intereses inherente a cualquier acuerdo de subcontratación. El cliente busca un mejor servicio, a menudo a costos más bajos, de lo que obtendría haciendo el trabajo por sí mismo. El vendedor, sin embargo, quiere obtener una ganancia. Esa tensión debe manejarse de cerca para garantizar un resultado exitoso tanto para el cliente como para el proveedor. Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es una palanca para navegar este conflicto, cuando se implementa correctamente. Un SLA es un contrato entre un proveedor de servicios de TI y un cliente que especifica, generalmente en términos medibles, qué servicios proporcionará el proveedor. Los niveles de servicio se determinan al comienzo de cualquier relación de subcontratación y se utilizan para medir y monitorear el desempeño de un proveedor.

Otra causa del fracaso de la subcontratación es la prisa por subcontratar como una maniobra de reducción de costos de “solución rápida” en lugar de una inversión diseñada para mejorar las capacidades, expandirse globalmente, aumentar la agilidad y la rentabilidad, o reforzar la ventaja competitiva.

En términos generales, los riesgos aumentan a medida que se desdibujan los límites entre las responsabilidades del cliente y del proveedor y se amplía el alcance de las responsabilidades. Cualquiera que sea el tipo de subcontratación, la relación solo tendrá éxito si tanto el proveedor como el cliente logran los beneficios esperados.

Tipos de subcontratación

Hace muchos años, el mega acuerdo de miles de millones de dólares para un proveedor alcanzó un máximo histórico, pero la subcontratación mayorista resultó difícil de administrar para muchas empresas. Actualmente, los CIO han adoptado el enfoque de múltiples proveedores , incorporando servicios de varios de los mejores proveedores.

Sin embargo, el suministro múltiple no está exento de desafíos. El cliente debe contar con prácticas maduras de gobierno y gestión de proveedores . En las negociaciones de contratos, los CIO deben aclarar que los proveedores deben cooperar o correr el riesgo de perder el trabajo. Los CIO necesitan encontrar personal calificado con habilidades financieras y técnicas para ayudar a administrar una oficina de gestión de proyectos o algún otro organismo que pueda administrar la cartera de subcontratación.

El auge de la transformación digital ha iniciado un alejamiento de los servicios de TI aislados. A medida que las empresas adoptan nuevas metodologías de desarrollo y opciones de infraestructura, muchas áreas de servicios de TI independientes ya no tienen sentido. Algunos proveedores de servicios de TI buscan convertirse en ventanillas únicas para los clientes a través de servicios de corretaje o acuerdos de asociación, ofreciendo a los clientes una gama completa de servicios de los mejores proveedores de su clase.

Cómo seleccionar un proveedor de servicios

Seleccionar un proveedor de servicios es una decisión difícil, y ningún subcontratista se ajustará exactamente a sus necesidades. Las compensaciones serán necesarias.

Para tomar una decisión informada, articule lo que quiere de la relación de subcontratación para extraer los criterios más importantes que busca. Es importante resolver esto antes de solicitar a los subcontratistas, ya que vendrán con sus propias ideas de lo que es mejor para su organización, basándose en gran medida en sus propias capacidades y fortalezas.

Algunos ejemplos de las preguntas que deberá considerar incluyen:

¿Qué es más importante para usted: la cantidad total de ahorros que un subcontratista puede proporcionarle o la rapidez con la que pueden reducir sus costos?

¿Desea amplias capacidades o experiencia en un área específica?

¿Quiere costos fijos bajos o más opciones de precio variable?

Una vez que defina y priorice sus necesidades, podrá decidir mejor qué compensaciones vale la pena hacer.

Asesores de subcontratación

Muchas organizaciones contratan a un consultor de abastecimiento para ayudar a establecer requisitos y prioridades. La experiencia de terceros puede ayudar, pero es importante investigar bien al asesor . Algunos consultores pueden tener un interés personal en hacer que busques la subcontratación en lugar de ayudarte a determinar si la subcontratación es una buena opción para tu negocio. Un buen asesor puede ayudar a un comprador sin experiencia a través del proceso de selección de proveedores, ayudándolo en pasos como realizar la diligencia debida, elegir proveedores para participar en el proceso de RFP, crear un modelo o sistema de puntuación para evaluar las respuestas y tomar la decisión final.

Negociar el mejor acuerdo de subcontratación

Equilibrar los riesgos y beneficios para ambas partes es el objetivo del proceso de negociación , que puede volverse emotivo e incluso polémico. Pero los compradores inteligentes tomarán la iniciativa en las negociaciones , dando prioridad a los temas que son importantes para ellos, en lugar de dejarse guiar por el subcontratista.

Crear un cronograma y una fecha de finalización para las negociaciones ayudará a controlar el proceso. Sin uno, las discusiones podrían durar para siempre. Pero si un problema necesita tiempo, no seas esclavo de la fecha.

Finalmente, no dé ningún paso hacia la transición del trabajo al subcontratista durante las negociaciones. Un contrato de subcontratación nunca es un trato cerrado hasta que firma en la línea punteada, y si comienza a transferir el trabajo al subcontratista, también le estará entregando más poder sobre el proceso de negociación.

Los costes ocultos de la externalización

Dependiendo de lo que se subcontrate ya quién, los estudios muestran que una organización terminará gastando al menos un 10 % por encima de la cifra acordada para gestionar el trato a largo plazo. Entre los gastos adicionales más significativos asociados a la externalización se encuentran:

El costo de la evaluación comparativa y el análisis para determinar si la subcontratación es la opción correcta

El costo de investigar y seleccionar un proveedor

El costo de la transición del trabajo y el conocimiento al subcontratista

Costos resultantes de posibles despidos y sus problemas de recursos humanos asociados

Costos de la dotación de personal y la gestión de la relación de subcontratación

Es importante tener en cuenta estos costos ocultos al hacer un caso comercial para la subcontratación.

La transición de la externalización

Vantage Partners una vez llamó al período de transición de la subcontratación, durante el cual el equipo de entrega del proveedor se pone al día con su negocio, las capacidades y los procesos existentes, las expectativas y la cultura organizacional, el “valle de la desesperación”. Durante este período, el nuevo equipo está tratando de integrar a los empleados y activos transferidos, comenzar el proceso de eliminar costos e ineficiencias, mientras mantiene las luces encendidas. A lo largo de este período, que puede ir desde varios meses hasta un par de años, la productividad muy a menudo cae en picada.

El problema es que este es también el momento en que los ejecutivos del lado del cliente buscan con mayor avidez las ganancias prometidas del acuerdo; los jefes de unidad de negocios y los gerentes de línea se preguntan por qué los niveles de servicio de TI no mejoran; y los trabajadores de TI se preguntan cuál es su lugar en este nuevo entorno de fuentes mixtas. El mejor consejo es anticipar que el período de transición será difícil, intentar gestionar las expectativas del lado empresarial y establecer planes de gestión y herramientas de gobierno para que la organización supere el bache.

Gobernanza de externalización

Una relación de gran colaboración basada en la confianza y la gestión eficaz de los contratos puede añadir valor a una relación de subcontratación. Una relación enconada, sin embargo, puede restarle valor significativamente al acuerdo, degradando los aspectos positivos por la mayor necesidad de monitoreo y auditoría. En ese entorno, los conflictos suelen escalar y los proyectos no se realizan.

La subcontratación exitosa tiene que ver tanto con las relaciones como con los servicios o transacciones de TI reales. Como resultado, la gobernanza de la subcontratación es el factor más importante para determinar el éxito de un acuerdo de subcontratación. Sin él, los derechos cuidadosamente negociados y documentados en un contrato de subcontratación corren el riesgo de no hacerse cumplir, y la relación que se desarrolla puede no parecerse en nada a lo que imaginó.

Repatriación de TI

Siempre es una opción repatriar o subcontratar el trabajo de TI (traer un servicio subcontratado internamente ) cuando un acuerdo de subcontratación no funciona, ya sea porque no había un buen caso comercial para ello o porque el entorno comercial cambió. Sin embargo, no siempre es fácil librarse de una relación de externalización y, por ese motivo, muchos clientes insatisfechos con los resultados de la externalización renegocian y reorganizan sus contratos y relaciones en lugar de intentar volver al estado anterior a la externalización. Pero, en algunos casos, la mejor opción es volver a poner la TI en casa y, en esos casos, debe manejarse con cuidado .