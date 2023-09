¿Qué es SAFe? Un marco para escalar la agilidad empresarial

Scaled Agile Framework (SAFe) proporciona un conjunto de pautas para ayudar a las grandes organizaciones a escalar sus prácticas ágiles mientras promueve la alineación, la colaboración y mejores resultados comerciales.

El Scaled Agile Framework (Marco Ágil Escalado) abarca un conjunto de principios, procesos y mejores prácticas que ayudan a las organizaciones más grandes a adoptar metodologías ágiles, como Lean, Kanban y Scrum, para ofrecer productos y servicios de alta calidad más rápido. SAFe es particularmente adecuado para proyectos complejos que involucran múltiples equipos grandes a nivel de proyecto, programa y cartera.

SAFe proporciona a las organizaciones más grandes una forma de aprovechar los beneficios de Scrum y Kanban de una manera más escalable. Permite a las organizaciones más grandes gestionar proyectos con un mayor grado de agilidad, ofreciendo una manera para que las partes interesadas de múltiples grupos obtengan comentarios más rápido. Este ciclo de retroalimentación acelerado conduce a mayores niveles de compromiso, mayor productividad y satisfacción laboral, y una mejor calidad del trabajo, así como entregables que llegan al mercado más rápido.

Elementos clave de SAFe: flujos de valor y trenes de lanzamiento ágiles

En el centro de cualquier implementación exitosa de SAFe se encuentran los flujos de valor y los trenes de lanzamiento ágiles (ART). Los flujos de valor se refieren al conjunto de procesos mediante los cuales una organización crea valor para sus clientes, que pueden ser usuarios internos o consumidores o clientes externos. Estos flujos de procesos se dividen en secuencias de actividades necesarias para transformar un concepto de negocio en una solución digital valiosa. Un ART es un equipo compuesto por equipos ágiles que, junto con las partes interesadas, desarrollan una o más soluciones en un flujo de valor.

Scaled Agile Framework opera en cuatro niveles, según el tamaño de la organización y la madurez de SAFe. A nivel de equipo, una organización puede tener varios equipos trabajando de manera ágil hacia un objetivo o solución en particular. A nivel de programa, una organización habrá implementado un ART, que generalmente comprende de 50 a 125 miembros del equipo divididos en subequipos que trabajan de manera sincronizada para entregar valor.

El tercer nivel, Nivel de solución grande, involucra dos o más ART coordinados como un tren de soluciones. En el nivel más alto, también conocido como nivel de cartera, toda la empresa opera utilizando metodologías ágiles para gobernar su cartera de soluciones, incluida la forma en que elabora estrategias e invierte en sus operaciones.

Principios de seguridad

SAFe se basa en 10 principios clave derivados de los principios ágiles y Lean existentes:

Adopte una visión económica para permitir un tiempo de entrega óptimo y al mismo tiempo brindar la mejor calidad y valor. Aplicar el pensamiento sistémico en todas las facetas del desarrollo. Asumir la variabilidad técnica y del mercado preservando las opciones y fomentando la innovación. Construya de forma incremental con ciclos de aprendizaje rápidos e integrados que faciliten la retroalimentación de los clientes y reduzcan los riesgos. Basar los hitos en la estimación y evaluación objetiva de los sistemas de trabajo para garantizar que exista un beneficio económico. Haga que el valor fluya sin interrupciones limitando la cantidad de trabajo en progreso, disminuyendo el tamaño de los lotes y administrando la longitud de las colas para permitir un flujo continuo. Aplique cadencia (timing), sincronice con la formación entre dominios para reconocer oportunidades comerciales y permitir acciones correctivas según sea necesario. Liberar la motivación intrínseca de los trabajadores del conocimiento para alcanzar su potencial invisible. Descentralizar la toma de decisiones para ser más ágil y eficaz. Organizar en torno al valor para garantizar que el desarrollo responda a las necesidades de los clientes, proporcionándoles soluciones nuevas e innovadoras.

Competencias básicas de SAFe

El Scaled Agile Framework se basa en siete competencias básicas. Juntas, estas competencias ofrecen el conocimiento y las habilidades para permitir que las grandes organizaciones alcancen la agilidad empresarial.

Agilidad técnica y de equipo: los equipos multifuncionales de alto rendimiento que comparten el objetivo común de crear soluciones bien diseñadas y de alta calidad son vitales para el éxito de SAFe.

los equipos multifuncionales de alto rendimiento que comparten el objetivo común de crear soluciones bien diseñadas y de alta calidad son vitales para el éxito de SAFe. Entrega ágil de productos: las organizaciones SAFe deben adoptar un enfoque centrado en el cliente para ofrecer productos y servicios valiosos a los usuarios finales. Aquí, el pensamiento de diseño y el compromiso con la entrega continua y el lanzamiento bajo demanda son esenciales.

las organizaciones SAFe deben adoptar un enfoque centrado en el cliente para ofrecer productos y servicios valiosos a los usuarios finales. Aquí, el pensamiento de diseño y el compromiso con la entrega continua y el lanzamiento bajo demanda son esenciales. Entrega de soluciones empresariales: al desarrollar soluciones para grandes empresas, las organizaciones SAFe aplican prácticas ágiles Lean y tratan las soluciones como “sistemas vivos” que se desarrollan continuamente a lo largo del tiempo. Para ello se requiere una coordinación sofisticada de las ART y los flujos de valor.

al desarrollar soluciones para grandes empresas, las organizaciones SAFe aplican prácticas ágiles Lean y tratan las soluciones como “sistemas vivos” que se desarrollan continuamente a lo largo del tiempo. Para ello se requiere una coordinación sofisticada de las ART y los flujos de valor. Gestión eficiente de la cartera: al aplicar el pensamiento Lean y de sistemas, las organizaciones SAFe garantizan que toda su cartera esté alineada y financiada para ofrecer valor estratégico. Esto requiere una fuerte coordinación de las actividades descentralizadas, así como una gobernanza en torno al gasto, el cumplimiento y las métricas.

al aplicar el pensamiento Lean y de sistemas, las organizaciones SAFe garantizan que toda su cartera esté alineada y financiada para ofrecer valor estratégico. Esto requiere una fuerte coordinación de las actividades descentralizadas, así como una gobernanza en torno al gasto, el cumplimiento y las métricas. Agilidad organizacional: los miembros del equipo de las organizaciones SAFe también aplican los principios Lean a las operaciones comerciales, como un medio para mejorar continuamente la forma en que desarrollan soluciones valiosas para sus clientes.

los miembros del equipo de las organizaciones SAFe también aplican los principios Lean a las operaciones comerciales, como un medio para mejorar continuamente la forma en que desarrollan soluciones valiosas para sus clientes. Cultura de aprendizaje continuo: las organizaciones SAFe alientan continuamente a los miembros del equipo a aumentar su conocimiento y competencia con el objetivo de establecer una organización con mentalidad innovadora e impulsada hacia una mejora incesante.

las organizaciones SAFe alientan continuamente a los miembros del equipo a aumentar su conocimiento y competencia con el objetivo de establecer una organización con mentalidad innovadora e impulsada hacia una mejora incesante. Liderazgo ágil y ágil: el liderazgo de la organización SAFe lidera con el ejemplo y crea un entorno preparado para la transformación continua.

SAFe frente a Scrum

SAFe y Scrum son metodologías ágiles para el desarrollo de soluciones. Mientras que Scrum es un marco para equipos individuales, SAFe tiene como objetivo escalar principios ágiles en grandes organizaciones. De hecho, SAFe incorpora gran parte de Scrum en su marco, sólo a escala.

Por ejemplo, mientras que Scrum enfatiza las reuniones diarias y los sprints de desarrollo incrementales, SAFe va un paso más allá al implementar también incrementos de programa, que Scaled Agile, el proveedor del marco SAFe, define como “un período de tiempo durante el cual un tren de lanzamiento ágil (ART) entrega mejoras incrementales”. valor en forma de software y sistemas probados y funcionales”. Además, las funciones principales de Scrum de propietario de producto, Scrum Master y miembro del equipo de desarrollo se amplían bajo SAFe para incluir funciones como ingeniero de tren de lanzamiento e ingeniero de tren de solución, entre otros.

En general, si bien Scrum es más adecuado para equipos individuales o una pequeña cantidad de equipos relacionados, SAFe está diseñado para grandes empresas, que abarcan múltiples equipos y proyectos, al tiempo que brinda un alcance más amplio para impulsar la agilidad a escala.

SAFe frente a DAD frente a LeSS

Si bien SAFe se centra en la alineación, el trabajo en equipo y el aprovisionamiento en una gran cantidad de equipos ágiles, existen otros marcos populares para escalar la metodología ágil en organizaciones más grandes, incluidos Large-Scale Scrum (LeSS) y Disciplined Agile Delivery (DAD). Es importante comprender cada uno de estos marcos para que su organización pueda seleccionar la mejor opción para sus proyectos.

SAFe: Los profesionales crearon el Scaled Agile Framework invirtiendo en tres cuerpos principales de conocimiento: desarrollo de sistemas de software ágiles, pensamiento sistémico y desarrollo de productos Lean. Ha sido un enfoque bien reconocido para ampliar las prácticas ágiles.

Entrega ágil disciplinada (DAD): DAD se centra en el ciclo de vida de los productos de un extremo a otro, desde el inicio hasta la entrega. Está impulsado por siete principios: deleitar a los clientes, ser increíble, pragmatismo, el contexto cuenta, elegir es bueno, optimizar el flujo y conciencia empresarial.

Scrum a gran escala (LeSS): LeSS se centra en lograr que todos los equipos vean el producto completo en lugar de verlo desde la perspectiva de “mi parte”.

Para obtener una comparación más profunda de estos y otros marcos ágiles de escalamiento, consulte ” SAFe vs. LeSS vs. DAD vs. LeadingAgile: Comparación de marcos ágiles de escalamiento “.

Haciendo el cambio a SAFe

Hay 12 procesos generales que las organizaciones deben seguir para implementar SAFe, aunque es importante tener en cuenta que cada paso debe modificarse según sea necesario para adaptarse a las necesidades de su organización.

Reconocer y comunicar la necesidad de cambio: muchos factores pueden impulsar la necesidad de un cambio organizacional, incluidos cambios en la legislación de la industria, las mejores prácticas o los objetivos deseados. El liderazgo de la empresa debe identificar y comunicar las razones comerciales para el cambio a SAFe y luego asesorar y motivar a las partes interesadas para garantizar que todas las actividades estén alineadas con la visión del cambio. Identificar y capacitar agentes de cambio: el liderazgo debe identificar personas en toda la organización que puedan ser agentes de cambio y facilitar su capacitación como Consultores Certificados del Programa SAFe. Estos agentes de cambio serán responsables de capacitar a los líderes empresariales y otras partes interesadas en prácticas y procesos SAFe. Involucrar a ejecutivos y gerentes: los ejecutivos también deben estar capacitados para que puedan modelar comportamientos en torno a los mismos puntos de vista y prácticas ágiles de Lean. Crear un centro de excelencia Lean ágil: la creación de un centro de excelencia (CoE) ayudará a garantizar un rendimiento optimizado en toda la empresa en lugar de simplemente practicar la gestión ágil de proyectos dentro de dominios específicos. Identificar flujos de valor y ART: los flujos de valor se refieren al valor que una empresa proporciona a sus clientes, mientras que los ART son los equipos ágiles que desarrollan soluciones que crean valor. Es esta combinación de personas, procesos internos y tecnología la que brindará valor a sus clientes. Priorizar y hoja de ruta: se deben priorizar los objetivos y establecer una hoja de ruta para lograr la visión de su transformación SAFe. La implementación implica seleccionar el primer flujo de valor, luego seleccionar el primer ART y repetir este proceso. Defina parámetros para cada lanzamiento de ART: defina el ART, establezca plazos, reúna equipos ágiles, capacite al personal y realice evaluaciones de preparación. También es importante emprender la preparación del programa atrasado. Capacite a los equipos y asegúrese de que todos comprendan su función: las personas que trabajan en equipo para desarrollar los sistemas comerciales son esenciales para el éxito de cada ART. Todos deben comprender plenamente su papel y poseer las habilidades para realizar su trabajo con éxito. Ejecute su ART: la ejecución adecuada depende de sobresalir en la planificación de iteraciones, el refinamiento del trabajo pendiente, las reuniones diarias, las revisiones de iteraciones y la demostración del sistema, y ​​las retrospectivas de iteraciones, así como en Scrum-of-Scrums, PO Sync y ART Sync. Lanzar más ART y flujos de valor: Las ART posteriores y priorizadas deben lanzarse como se indicó anteriormente, capacitando a los equipos, entrenando la ejecución de las ART y dando a cada ART el tiempo y el esfuerzo necesarios para tener éxito sin saltarse pasos ni diligencia. Ampliar al nivel de cartera para liderar la transformación empresarial: ahora es el momento de aplicar todos los pasos anteriores a nivel de cartera para establecer la cultura general, mejorar el desempeño de toda la empresa y aumentar el logro de objetivos. Mantener y mejorar la eficacia operativa en toda la empresa: el éxito continuo depende de buscar formas de aprovechar nuevas oportunidades y encontrar mejoras. Los líderes empresariales también deberían operar con una mentalidad ágil y Lean continua.

Certificación segura

Las certificaciones SAFe se están volviendo valiosas a la hora de contratar personas con habilidades y conocimientos demostrables. Scaled Agile Academy ofrece una variedad de certificaciones SAFe según el rol:

Certified SAFe Agilist

Certified SAFe Product Owner/Product Manager

Certified SAFe Scrum Master

Certified SAFe Lean Portfolio Manager

Certified SAFe Practitioner

Certified SAFe Release Train Engineer

Certified SAFe Advanced Scrum Master

Certified SAFe DevOps Practitioner

Certified SAFe Architect

Certified SAFe Agile Product Manager

SAFe Practice Consultant

Una formación segura

Hay muchas opciones para la capacitación SAFe, especialmente en línea, como podcasts gratuitos de PM Podcast, Scaled Agile, Learning Tree, Simplilearn, Agilest y LinkedIn. Existen muchas opciones, por lo que es importante hacer su debida diligencia antes de seleccionar el entrenador SAFe Agile adecuado. Observe de cerca cada entrenador y entrenamiento para asegurarse de que cumpla con sus objetivos.

Moira Alexander, CIO.com