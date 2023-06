¿Qué es ‘serverless’? Explicación de la computación sin servidor

Las funciones simples aisladas facilitan el desarrollo, mientras que la ejecución basada en eventos abarata las operaciones.

Los desarrolladores pasan incontables horas resolviendo problemas comerciales con código. Luego es el turno del equipo de operaciones de pasar incontables horas, primero averiguando cómo obtener el código que los desarrolladores escriben y ejecutar en cualquier computadora disponible, y segundo asegurándose de que esas computadoras funcionen sin problemas. La segunda parte es realmente una tarea interminable. ¿Por qué no dejar esa parte a otra persona?

Gran parte de la innovación en TI durante las últimas dos décadas (máquinas virtuales, computación en la nube, contenedores) se ha centrado en asegurarse de que no tenga que pensar mucho en la máquina física subyacente en la que se ejecuta su código. La computación serverless es un paradigma cada vez más popular que lleva este deseo a su conclusión lógica: con la computación sin servidor, no tiene que saber nada sobre el hardware o el sistema operativo en el que se ejecuta su código, ya que un proveedor de servicios se encarga de todo. .

¿Qué es la computación sin servidor?

La computación sin servidor es un modelo de ejecución para la nube en el que un proveedor de la nube asigna dinámicamente, y luego le cobra al usuario, solo los recursos informáticos y el almacenamiento necesarios para ejecutar una pieza de código en particular. Naturalmente, todavía hay servidores involucrados, pero el proveedor se encarga completamente de su aprovisionamiento y mantenimiento. Chris Munns, defensor de Amazon para serverless, aseguró alguna ocasión que, desde la perspectiva del equipo que escribe e implementa el código, “no hay servidores para administrar o aprovisionar en absoluto. Esto no incluye nada que sea puro metal, nada que sea virtual, nada que sea un contenedor; todo lo que implique la administración de un host, la aplicación de parches en un host o el manejo de cualquier cosa a nivel del sistema operativo, no es algo que deba hacer en el mundo sin servidor.”

Como explica el desarrollador Mike Roberts, el término se usó una vez para los llamados escenarios de back-end como servicio , donde una aplicación móvil se conectaría a un servidor de back-end alojado completamente en la nube. Pero hoy en día, cuando la gente habla de computación sin servidor o arquitectura sin servidor, se refiere a ofertas de función como servicio , en las que un cliente escribe código que solo aborda la lógica comercial y lo carga a un proveedor. Ese proveedor se encarga de todo el aprovisionamiento de hardware, la administración de máquinas virtuales y contenedores, e incluso tareas como subprocesos múltiples que a menudo están integrados en el código de la aplicación.

Las funciones serverless están impulsadas por eventos, lo que significa que el código se invoca solo cuando lo activa una solicitud. El proveedor cobra solo por el tiempo de cómputo utilizado por esa ejecución, en lugar de una tarifa mensual fija por mantener un servidor físico o virtual. Estas funciones se pueden conectar entre sí para crear una canalización de procesamiento, o pueden servir como componentes de una aplicación más grande, interactuando con otro código que se ejecuta en contenedores o en servidores convencionales.

Ventajas y desventajas de la computación serverless

A partir de esa descripción, deben quedar claros dos de los mayores beneficios de la computación sin servidor: los desarrolladores pueden concentrarse en los objetivos comerciales del código que escriben, en lugar de cuestiones de infraestructura; y las organizaciones solo pagan por los recursos informáticos que realmente usan de manera muy granular, en lugar de comprar hardware físico o alquilar instancias de nube que en su mayoría permanecen inactivas.

Como señala Bernard Golden, este último punto es de particular beneficio para las aplicaciones basadas en eventos. Por ejemplo, es posible que tenga una aplicación que esté inactiva la mayor parte del tiempo pero, bajo ciertas condiciones, deba manejar muchas solicitudes de eventos a la vez. O puede tener una aplicación que procese datos enviados desde dispositivos IoT con conectividad a Internet limitada o intermitente. En ambos casos, el enfoque tradicional requeriría el aprovisionamiento de un servidor robusto que pudiera manejar las capacidades máximas de trabajo, pero ese servidor estaría infrautilizado la mayor parte del tiempo. Con una arquitectura sin servidor, sólo pagaría por los recursos del servidor que realmente usa. La computación serverless también sería buena para tipos específicos de procesamiento por lotes.

Quizás la desventaja más obvia de las funciones serverless es que son intencionalmente efímeras y, como dice AlexSoft , “no adecuadas para tareas a largo plazo”. La mayoría de los proveedores serverless no permitirán que su código se ejecute durante más de unos minutos, y cuando activa una función, no retiene ningún dato con estado de las instancias ejecutadas anteriormente. Un problema relacionado es que el código sin servidor puede tardar varios segundos en activarse; no es un problema para muchos casos de uso, pero si su aplicación requiere baja latencia, tenga cuidado.

Muchas de las otras desventajas, como señalaron Rohit Akiwatkar y Gary Arora , tienen que ver con el bloqueo del proveedor. Aunque hay opciones de código abierto disponibles, el mercado serverless está dominado por los grandes proveedores comerciales de la nube, como veremos en un momento. Eso significa que los desarrolladores a menudo terminan usando las herramientas de sus proveedores, lo que dificulta el cambio si no están satisfechos. Y debido a que gran parte de la computación sin servidor tiene lugar, por definición, en la infraestructura del proveedor, puede ser difícil integrar el código serverless en las canalizaciones internas de desarrollo y prueba.

Proveedores serverless: AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions

La era moderna de la computación sin servidor comenzó con el lanzamiento de AWS Lambda , una plataforma basada en el servicio en la nube de Amazon, en 2014. Microsoft hizo lo mismo con Azure Functions en 2016. Google Cloud Functions, que había estado en versión beta desde 2017, finalmente alcanzó el estado de producción. en julio de 2018. Los tres servicios tienen limitaciones, ventajas, idiomas admitidos y formas de hacer las cosas ligeramente diferentes. Rohit Akiwatkar tiene un resumen bueno y detallado de las distinciones entre los tres . También se está ejecutando IBM Cloud Functions , que se basa en la plataforma de código abierto Apache OpenWhisk .

Entre todas las plataformas serverless, AWS Lambda es la más destacada y, obviamente, ha tenido más tiempo para evolucionar y madurar. InfoWorld tiene cobertura de actualizaciones y nuevas funciones agregadas a AWS Lambda durante el último año .

Pilas sin servidor

Como es el caso en muchos dominios de software, el mundo sin servidor ha visto la evolución de pilas de software, que reúnen diferentes componentes necesarios para construir una aplicación serverless. Cada pila consta de un lenguaje de programación en el que va a escribir el código, un marco de aplicación que proporciona una estructura para su código y un conjunto de disparadores que la plataforma entenderá y usará para iniciar la ejecución del código.

Si bien puede mezclar y combinar diferentes ofertas específicas en cada una de estas categorías, existen limitaciones según el proveedor que utilice, con cierta superposición. Por ejemplo, para los idiomas, puede usar Node.js, Java, Go, C# y Python en AWS Lambda, pero sólo JavaScript, C# y F# funcionan de forma nativa en las funciones de Azure. Cuando se trata de disparadores, AWS Lambda tiene la lista más larga, pero muchos de ellos son específicos de la plataforma de AWS, como Amazon Simple Email Service y AWS CodeCommit; Mientras tanto, Google Cloud Functions puede activarse mediante solicitudes HTTP genéricas. Paul Jaworski analiza en profundidad las pilas de cada una de las tres grandes ofertas .

Marcos sin servidor

Vale la pena detenerse un poco en la parte del marco de la ecuación, ya que eso definirá mucho sobre cómo terminará construyendo su aplicación. Amazon tiene su propia oferta nativa, el Modelo de aplicación serverless (SAM) de código abierto , pero también hay otros , la mayoría de los cuales son multiplataforma y también de código abierto. Uno de los más populares se llama, de manera bastante genérica, Serverless , y enfatiza que brinda la misma experiencia en cada plataforma compatible, es decir, AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions e IBM OpenWhisk. Otra oferta popular es Apex , que puede ayudar a incorporar algunos idiomas que de otro modo no estarían disponibles en ciertos proveedores.

Bases de datos sin servidor

Como señalamos anteriormente, una peculiaridad de trabajar con código serverless es que no tiene un estado persistente, lo que significa que los valores de las variables locales no persisten entre las instancias. Todos los datos persistentes a los que su código necesita acceder deben almacenarse en otro lugar, y los activadores disponibles en las pilas para los principales proveedores incluyen bases de datos con las que sus funciones pueden interactuar.

Algunas de estas bases de datos se denominan sin servidor. Esto significa que se comportan de manera muy similar a otras funciones sin servidor que hemos discutido en este artículo, con la excepción obvia de que los datos se almacenan indefinidamente. Pero gran parte de los gastos generales de administración relacionados con el aprovisionamiento y el mantenimiento de una base de datos se dejan de lado. Como dice el desarrollador Jeremy Daly : “Todo lo que necesita hacer es configurar un clúster y luego todo el mantenimiento, la aplicación de parches, las copias de seguridad, la replicación y el escalado se manejan automáticamente”. Al igual que con las ofertas de función como servicio, solo paga por el tiempo de cómputo que realmente usa, y los recursos aumentan y disminuyen según sea necesario para satisfacer la demanda.

Cada uno de los tres grandes proveedores serverless ofrece sus propias bases de datos sin servidor: Amazon tiene Aurora Serverless y DynamoDB , Microsoft tiene Azure Cosmos DB y Google tiene Cloud Firestore . Sin embargo, estas no son las únicas bases de datos disponibles. Nemanja Novkovic tiene información sobre más ofertas .

Computación serverless y Kubernetes

Los contenedores ayudan a potenciar la tecnología sin servidor bajo el capó, pero el proveedor se encarga de la sobrecarga de administrarlos y, por lo tanto, es invisible para el usuario. Muchos ven la computación sin servidor como una forma de obtener muchas de las ventajas de los microservicios en contenedores sin tener que lidiar con su complejidad , e incluso están comenzando a hablar sobre un mundo posterior al contenedor .

En verdad, los contenedores y la computación sin servidor coexistirán casi con certeza durante muchos años y, de hecho, las funciones serverless pueden existir en la misma aplicación que los microservicios en contenedores. Kubernetes, la plataforma de orquestación de contenedores más popular, también puede administrar la infraestructura sin servidor. De hecho, con Kubernetes, puede integrar diferentes tipos de servicios en un solo clúster .

Sin servidor fuera de línea

Es posible que la perspectiva de comenzar con la computación serverless le parezca un poco intimidante, ya que parece que necesitaría registrarse con un proveedor para jugar y ver cómo funciona. Pero no tema: hay formas de ejecutar código sin servidor sin conexión en su propio hardware local. Por ejemplo, AWS SAM proporciona una característica local que le permite probar el código Lambda sin conexión. Y si está utilizando el marco de aplicación sin servidor, consulte serverless-offline , un complemento que le permite ejecutar código localmente. ¡Feliz experimentación!

Josh Fruhlinger, CIO.com