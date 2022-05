¿Qué es Six Sigma? Racionalización de la gestión de la calidad

Six Sigma agiliza el control de calidad en un esfuerzo por mejorar los procesos, productos o servicios actuales. Aquí están las metodologías, roles y certificaciones centrales de esta metodología de gestión de calidad.

¿Qué es Six Sigma?

Six Sigma es una metodología de gestión de calidad utilizada para ayudar a las empresas a mejorar los procesos, productos o servicios actuales mediante el descubrimiento y la eliminación de defectos. El objetivo es agilizar el control de calidad en los procesos comerciales o de fabricación para que haya poca o ninguna variación en todo momento.

Six Sigma fue una marca registrada de Motorola en 1993, pero hace referencia a la letra griega sigma, que es un símbolo estadístico que representa una desviación estándar. Motorola utilizó el término porque se espera que un proceso Six Sigma esté libre de defectos el 99,99966 por ciento del tiempo, lo que permite 3.4 funciones defectuosas por cada millón de oportunidades. Inicialmente, Motorola estableció este objetivo para sus propias operaciones de fabricación, pero rápidamente se convirtió en una palabra de moda y en un estándar ampliamente adoptado.

Six Sigma está específicamente diseñado para ayudar a las grandes organizaciones con la gestión de la calidad. En 1998, Jack Welch, CEO de GE, ayudó a impulsar a Six Sigma en el centro de atención mundial al donar más de 1 millón de dólares como agradecimiento a la compañía, reconociendo cómo Six Sigma impactó positivamente las operaciones de GE y promoviendo el proceso para grandes organizaciones. Después de eso, las compañías Fortune 500 siguieron su ejemplo y Six Sigma ha sido popular entre las grandes organizaciones desde entonces.

Principios seis sigma

El objetivo de cualquier proyecto Six Sigma es identificar y eliminar cualquier defecto que cause variaciones en la calidad definiendo una secuencia de pasos en torno a un objetivo determinado. Los ejemplos más comunes que encontrará utilizan los objetivos “más pequeño es mejor, más grande es mejor o nominal es mejor”.

Más pequeño es mejor crea un “límite de especificación superior”, como tener un objetivo de cero para defectos o piezas rechazadas.

crea un “límite de especificación superior”, como tener un objetivo de cero para defectos o piezas rechazadas. Más grande es mejor implica un “límite de especificación inferior”, como los puntajes de las pruebas, donde el objetivo es el 100 por ciento.

implica un “límite de especificación inferior”, como los puntajes de las pruebas, donde el objetivo es el 100 por ciento. Nominal is Best busca el término medio: un representante de servicio al cliente necesita pasar suficiente tiempo en el teléfono para solucionar un problema, pero no tanto como para perder productividad.

El proceso tiene como objetivo traer datos y estadísticas a la malla para ayudar a identificar de manera objetiva los errores y defectos que afectarán la calidad. Está diseñado para adaptarse a una variedad de objetivos comerciales, lo que permite a las organizaciones definir objetivos en torno a las necesidades específicas de la industria.

Metodologías Six Sigma

En la práctica, Six Sigma sigue una de dos sub-metodologías: DMAIC y DMADV:

Six Sigma DMAIC

La metodología del proyecto Six Sigma DMAIC incluye cinco fases, cada una representada como una letra en el acrónimo DMAIC. Éstos incluyen:

Defin a el problema, el cliente, los requisitos del proyecto y los objetivos y expectativas finales del cliente.

a el problema, el cliente, los requisitos del proyecto y los objetivos y expectativas finales del cliente. Mida el rendimiento del proceso actual estableciendo un plan de recopilación de datos para determinar defectos y recopilar métricas.

el rendimiento del proceso actual estableciendo un plan de recopilación de datos para determinar defectos y recopilar métricas. Analice el proceso para establecer la causa raíz de las variaciones y defectos para identificar problemas con la estrategia actual que se interponen en el camino hacia el objetivo final.

el proceso para establecer la causa raíz de las variaciones y defectos para identificar problemas con la estrategia actual que se interponen en el camino hacia el objetivo final. Mejore el proceso eliminando las causas raíz de los defectos a través de soluciones innovadoras.

el proceso eliminando las causas raíz de los defectos a través de soluciones innovadoras. Controle el nuevo proceso para evitar caer en viejos hábitos y asegurarse de que se mantenga en el buen camino.

Six Sigma DMADV

El Six Sigma DMADV, también conocido como Design For Six Sigma (DFSS), incluye cinco etapas:

Definir metas realistas que se ajusten a los requerimientos del cliente oa la estrategia de negocio.

metas realistas que se ajusten a los requerimientos del cliente oa la estrategia de negocio. Mida e identifique los requisitos críticos para la calidad (CTQ) del cliente y tradúzcalos en objetivos claros del proyecto.

e identifique los requisitos críticos para la calidad (CTQ) del cliente y tradúzcalos en objetivos claros del proyecto. Analizar múltiples opciones y alternativas para el cliente junto con el ciclo de vida total estimado del proyecto.

múltiples opciones y alternativas para el cliente junto con el ciclo de vida total estimado del proyecto. Diseñe el proceso a un alto nivel antes de pasar a una versión más detallada que se convertirá en el prototipo para identificar errores y realizar modificaciones.

el proceso a un alto nivel antes de pasar a una versión más detallada que se convertirá en el prototipo para identificar errores y realizar modificaciones. Verifique que la iteración final del producto o proceso sea aprobada por todos los clientes y clientes, ya sean internos o externos.

DMAIC frente a DMADV

Las metodologías DMAIC y DMADV parecen similares, pero tienen diferentes casos de uso. La metodología DMAIC está diseñada para procesos o productos existentes que no satisfacen las necesidades de los clientes o no cumplen con los estándares. Cuando una empresa necesita desarrollar un producto o un proceso que aún no existe o cuando un producto ha sido optimizado pero todavía se queda corto, entonces es cuando desea utilizar DMADV.

Determinación de un proyecto Six Sigma

Para encontrar proyectos en su organización que se beneficiarían de Six Sigma, deben cumplir algunos criterios:

Cada proyecto necesita tener un proceso claro de entradas y salidas.

No ingrese al proyecto con una solución predeterminada, eso significa que ya conoce la solución.

Concéntrese en reducir la “variación de operación” para que sea más fácil para los operadores no capacitados.

El proyecto debe abordarse con conocimiento de las variaciones en las entradas del proceso y cómo controlar y eliminar defectos.

SixSigma ofrece el ejemplo de un “tiempo de ciclo lento en la Estación 30” debido a piezas defectuosas provenientes de la “Estación 20”. Una “solución que no sea Six Sigma” intentaría reequilibrar la línea de montaje, rehaciendo el trabajo, manteniendo el tiempo de ciclo bajo y sin gastar en mano de obra. Una solución Six Sigma sería “investigar y controlar las entradas clave que contribuyen” a las piezas defectuosas provenientes de la estación 20 para evitar que vuelva a suceder en el futuro. En este caso, el enfoque Six Sigma busca eliminar proactivamente el defecto, mientras que un enfoque que no es Six Sigma simplemente reacciona al problema sin identificar la causa.

Roles de implementación de Six Sigma

Un concepto clave en Six Sigma es la idea de establecer roles de liderazgo claros y una jerarquía para la gestión de la calidad. Los roles clave para la implementación de Six Sigma incluyen:

Liderazgo ejecutivo: esto incluye al director ejecutivo y otros gerentes ejecutivos que están a cargo de desarrollar la visión para la implementación de Six Sigma. Los líderes también deben ser responsables de fomentar nuevas ideas y proporcionar los recursos para actuar en la innovación.

esto incluye al director ejecutivo y otros gerentes ejecutivos que están a cargo de desarrollar la visión para la implementación de Six Sigma. Los líderes también deben ser responsables de fomentar nuevas ideas y proporcionar los recursos para actuar en la innovación. Campeones: Normalmente se encuentran en la alta dirección, los Campeones son las personas responsables de actuar según la visión del liderazgo ejecutivo y de actuar como mentores de los cinturones negros.

Normalmente se encuentran en la alta dirección, los Campeones son las personas responsables de actuar según la visión del liderazgo ejecutivo y de actuar como mentores de los cinturones negros. Master Black Belts: estos trabajadores dedican todo su tiempo a la metodología Six Sigma, ya sea guiando a Black Belts o Green Belts o ayudando a Champions. Los campeones los eligen y tienen la tarea de garantizar la coherencia en la estrategia Six Sigma.

estos trabajadores dedican todo su tiempo a la metodología Six Sigma, ya sea guiando a Black Belts o Green Belts o ayudando a Champions. Los campeones los eligen y tienen la tarea de garantizar la coherencia en la estrategia Six Sigma. Black Belts: Trabajando por debajo de los Master Black Belts, los Black Belts son responsables de ejecutar la estrategia Six Sigma y, por lo general, actúan como líderes para tareas específicas.

Trabajando por debajo de los Master Black Belts, los Black Belts son responsables de ejecutar la estrategia Six Sigma y, por lo general, actúan como líderes para tareas específicas. Green Belts: Guiados por Black Belts, los Green Belts son nuevos en la metodología Six Sigma y comienzan a aprenderla mientras mantienen sus otras responsabilidades laborales.

Puede encontrar otros cinturones, como blanco, amarillo y naranja. Estos son adoptados por las organizaciones para representar a los empleados con alguna formación en Six Sigma, pero no están involucrados en el proyecto general.

Certificación y capacitación Six Sigma

La certificación y la capacitación son ofrecidas directamente por las empresas, con GE y Motorola allanando el camino al ser los primeros en desarrollar programas de certificación Six Sigma para verificar la competencia en la metodología Six Sigma. Después de eso, grandes empresas y universidades siguieron su ejemplo, ofreciendo su propia versión de un programa de certificación Six Sigma.

Sin embargo, no hay mucha supervisión sobre lo que califica como certificación Six Sigma y los criterios para la certificación Green Belt y Black Belt pueden variar. Los programas de certificación se ofrecen a través de empresas, universidades, asociaciones profesionales y organizaciones de capacitación con fines de lucro.

Algunas organizaciones ofrecen acreditación Six Sigma: el IASSC ofrece acreditación Lean Six Sigma y proveedores de capacitación acreditados. El Consejo para la Certificación Six Sigma también ofrece una lista de proveedores Six Sigma acreditados. En última instancia, al elegir una certificación Six Sigma o un programa de capacitación, es importante investigar para asegurarse de que la organización, la universidad o el proveedor externo ofrezca la capacitación adecuada para sus necesidades y tenga las calificaciones adecuadas.

Críticas a Six Sigma

Six Sigma es popular entre las grandes organizaciones, pero no es tan realista para las empresas con menos de 500 empleados. Si bien ciertos aspectos de la metodología pueden aplicarse a las pequeñas empresas, no es tan relevante. También hay advertencias en torno a una industria en crecimiento que atiende a las certificaciones y capacitación Six Sigma.

Otras advertencias apuntan al enfoque de Six Sigma en mejorar lo que ya existe, mientras que gran parte del mundo de los negocios gira hacia la innovación en torno a nuevas tecnologías. Por lo tanto, si bien podría ayudar a mantener los sistemas heredados y los productos actuales, no deja mucho espacio para interrumpir una industria o desarrollar nuevos productos y servicios. Aunque, i SixSigma contradice esta afirmación, señalando que puede ayudar a llevar la eficiencia al proceso, reduciendo el desperdicio y el costo, lo que permite a las empresas encontrar los fondos para la innovación.

Sarah K. White, CIO.com