¿Qué es Techorating y cómo ayuda en la transformación de su negocio?

La transformación digital pasó de ser un lujo a ser una necesidad en nuestra vida diaria, especialmente en los negocios, la tecnología avanza cada vez más rápido y el capital humano no puede quedarse atrás, debe de ir de la mano junto con esta para así lograr el éxito en conjunto. Una de las principales fortalezas es su capacidad para reinventar la actividad principal de su negocio gracias a que su tecnología les permite moverse más rápido con mayor alcance al de sus competidores y esto hace que la adaptación a los nuevos retos sea exponencial.

Las empresas hoy en día buscan innovar de una manera óptima para poder sorprender a sus clientes, cada necesidad de un cliente es una oportunidad de innovar, esto no sólo significa decirlo sino llevarlo a cabo, pero muy pocas empresas cuentan con la tecnología suficiente para cubrir cada una de las nuevas necesidades. La innovación no consiste en invertir grandes sumas en uno u otro campo; se trata de un proceso que se posibilita y construye gracias a un esfuerzo continuo en el empoderamiento de equipos tecnológicos.

¿Qué pasaría si cambiamos la manera de hacer negocios?

Bienvenido al mundo del Techorating.

Cambiar la manera de hacer negocios ahora es posible gracias a la incorporación y aplicación de nuevos conceptos, “techorating”, este concepto combina el mundo de la tecnología con el diseño de interiores, integrando tecnologías de visualización y paredes de video como base para contenido digital lo cual logra una experiencia inmersiva. Techorating es la forma de crear sensaciones memorables en los clientes, generar sorpresa y entusiasmo.

De acuerdo con Manuel Navarrete, sales manager para Barco en Colombia, comenzar a operar de manera tecnológica es la clave hoy en día y aunque dar paso en esta dirección no es tarea fácil, con una buena toma de decisiones y un buen liderazgo se puede lograr el éxito. Para él, Techorating “tiene que ver con el compromiso y la creación de una impresión instantánea. Se trata de una experiencia visual que se logra gracias a las tecnologías, para lograr establecer lazos de fidelidad con clientes y equipo de trabajo”. Es decir, es la combinación de tecnologías de visualización modernas con el arte de decorar un espacio para garantizar que el diseño y la electrónica se adapten al estilo y la función del espacio.

¿Cómo pueden crear nuevas experiencias las empresas?

Aunque no hay una receta secreta, lo ideal es que empiece a promocionar invitando a sus clientes y empleados a experiencias digitales creativas, para que se conecten e interactúen con su marca. Es un caso de mostrar, no de contar. Un caso de sentir, no de informar. Sus instalaciones se convierten en el portavoz de la marca definitivo, convirtiendo a los visitantes inspirados en clientes reales.

Según el experto de Barco, lo anterior podría ser a través de un ‘lobby de marca’ para crear una experiencia inspiradora que refleje los altos estándares de su marca, o un ‘lobby del ayuntamiento’ que sirva como el corazón de la empresa, con la función de descubrir, presentar y colaborar. De cualquier manera, una pantalla LCD en mosaico o una pared de video LED de vista directa suelen ser las mejores opciones.

“Las nuevas tendencias de visualización para su empresa deben adaptarse a los cambios, el enfoque se está alejando de la resolución, los tonos de píxel a píxel y los niveles de brillo para tener una solución total. La experiencia de visualización de alta calidad es esencial, pero debe ser confiable, fácil de instalar, operar y mantener, todos los cuales son ingredientes clave para asegurar un retorno de la inversión”, señaló Manuel Navarrete.

El cambio es hoy, ninguna empresa debe quedarse atrás en esta transformación tecnológica, se está produciendo un cambio radical gracias a las nuevas tecnologías que permiten interacciones personalizadas con el fin de lograr vínculos especiales con los clientes, por la tanto, la verdadera intención del techorating es fortalecer los lazos con los clientes. Las paredes de video se moverán más allá de la información y se usarán para crear o ser un elemento de toma de decisiones, pero también para la generación de experiencias en las personas.