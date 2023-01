¿Qué es un SLA? Mejores prácticas para Acuerdos de Nivel de Servicio

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) define el nivel de servicio que espera de un proveedor y establece las métricas por las que se mide el servicio, así como las soluciones o sanciones en caso de que no se alcancen los niveles acordados. Es un componente crítico de cualquier contrato de proveedor de tecnología.

Los SLA son un componente crítico de cualquier contrato de proveedor de tecnología y subcontratación. Más allá de enumerar las expectativas del tipo y la calidad del servicio, un SLA brinda soluciones cuando no se cumplen los requisitos.

A continuación se encuentran respuestas a preguntas comunes sobre SLA y consejos sobre cómo su organización puede elaborar SLA efectivos con sus proveedores y socios.

¿Qué es un SLA?

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) define el nivel de servicio que espera un cliente de un proveedor, establece las métricas por las cuales se mide ese servicio y los remedios o penalizaciones, si las hubiere, en caso de que no se alcancen los niveles de servicio acordados. Por lo general, los SLA son entre empresas y proveedores externos, pero también pueden ser entre dos departamentos dentro de una empresa.

El SLA de una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, puede prometer una disponibilidad de la red del 99.999 por ciento (para los que no están dispuestos matemáticamente, eso equivale a unos cinco minutos y cuarto de tiempo de inactividad al año, que, créalo o no, aún puede ser demasiado largo para algunos), y permitir que el cliente reduzca su pago en un porcentaje dado si eso no se logra, generalmente en una escala móvil basada en la magnitud de la infracción.

¿Por qué necesito un SLA?

Los SLA son una parte integral de un contrato de proveedor de TI. Un SLA reúne información sobre todos los servicios contratados y su confiabilidad esperada acordada en un solo documento. En estos acuerdos se establecen claramente las métricas, las responsabilidades y las expectativas para que, en caso de problemas con el servicio, ninguna de las partes pueda alegar ignorancia. Garantizan que ambas partes tengan la misma comprensión de los requisitos.

Cualquier contrato significativo sin un SLA asociado (revisado por un asesor legal) está abierto a malas interpretaciones deliberadas o inadvertidas. El SLA protege a ambas partes en el acuerdo.

Idealmente, los SLA deben estar alineados con la tecnología o los objetivos comerciales del compromiso. La desalineación puede tener un impacto negativo en los precios de las ofertas, la calidad de la prestación del servicio y la experiencia del cliente.

¿Quién proporciona el SLA?

La mayoría de los proveedores de servicios tienen SLA estándar, a veces varios, que reflejan varios niveles de servicio a diferentes precios, que pueden ser un buen punto de partida para la negociación. Sin embargo, estos deben ser revisados ​​y modificados por el cliente y el asesor legal, ya que generalmente se inclinan a favor del proveedor.

Al enviar una RFP, el cliente debe incluir los niveles de servicio esperados como parte de la solicitud; esto afectará las ofertas y los precios del proveedor e incluso puede influir en la decisión del proveedor de responder. Por ejemplo, si exige una disponibilidad del 99,999 % para un sistema y el proveedor no puede adaptarse a este requisito con su diseño específico, puede proponer una solución diferente y más robusta.

Para obtener más información, consulte “ 9 banderas rojas de respuesta a RFP de subcontratación de TI ”.

¿Qué hay en un SLA?

El SLA debe incluir no solo una descripción de los servicios que se brindarán y sus niveles de servicio esperados, sino también métricas por las cuales se miden los servicios, los deberes y responsabilidades de cada parte, los remedios o sanciones por incumplimiento y un protocolo para agregar y eliminando métricas.

Las métricas deben diseñarse de manera que el mal comportamiento de cualquiera de las partes no sea recompensado. Por ejemplo, si se incumple un nivel de servicio porque el cliente no brindó información de manera oportuna, el proveedor no debe ser penalizado.

¿Cuáles son los componentes clave de un SLA?

El SLA debe incluir componentes en dos áreas: servicios y gestión.

Los elementos del servicio incluyen detalles específicos de los servicios prestados (y lo que se excluye, si hay lugar a dudas), condiciones de disponibilidad del servicio, estándares como la ventana de tiempo para cada nivel de servicio (el horario de máxima audiencia y el horario de menor audiencia pueden tener diferentes niveles de servicio, por ejemplo ), responsabilidades de cada parte, procedimientos de escalamiento y compensaciones de costo/servicio.

Los elementos de gestión deben incluir definiciones de estándares y métodos de medición, procesos, contenidos y frecuencia de informes, un proceso de resolución de disputas, una cláusula de indemnización que proteja al cliente de litigios de terceros resultantes de incumplimientos del nivel de servicio (esto ya debería estar cubierto en el contrato, sin embargo). ), y un mecanismo para actualizar el acuerdo según sea necesario.

Este último elemento es crítico; los requisitos de servicio y las capacidades del proveedor cambian, por lo que debe haber una manera de asegurarse de que el SLA se mantenga actualizado.

Para obtener más información, consulte ” 10 cosas que hacer y no hacer para crear un SLA más efectivo “.

¿Qué es una cláusula de indemnización?

Una cláusula de indemnización es una disposición importante en la que el proveedor de servicios acuerda indemnizar a la empresa cliente por cualquier incumplimiento de sus garantías. Indemnización significa que el proveedor tendrá que pagar al cliente cualquier costo de litigio de terceros que resulte del incumplimiento de las garantías. Si utiliza un SLA estándar proporcionado por el proveedor de servicios, es probable que esta disposición esté ausente; pídale a su abogado interno que redacte una disposición simple para incluirlo, aunque es posible que el proveedor de servicios desee una mayor negociación de este punto.

¿Es un SLA transferible?

En caso de que el proveedor de servicios sea adquirido por otra empresa o se fusione con ella, el cliente puede esperar que su SLA continúe en vigor, pero puede que no sea así. El acuerdo puede tener que ser renegociado. No haga suposiciones; sin embargo, tenga en cuenta que el nuevo propietario no querrá enajenar a los clientes existentes, por lo que puede decidir cumplir con los SLA existentes.

¿Cómo puedo verificar los niveles de servicio?

La mayoría de los proveedores de servicios ponen a disposición estadísticas, a menudo a través de un portal en línea. Allí, los clientes pueden verificar si se cumplen los SLA y si tienen derecho a créditos de servicio u otras penalizaciones según lo establecido en el SLA.

Por lo general, estos procesos y metodologías se dejan en manos de la empresa de subcontratación para que los identifique, lo que garantiza que dichos procesos y metodologías puedan respaldar el acuerdo de SLA. Sin embargo, se recomienda que el cliente y la empresa de subcontratación trabajen juntos durante la negociación del contrato SLA para eliminar cualquier malentendido sobre el proceso y el método de soporte, así como los métodos de gestión e informes.

Sin embargo, para los servicios críticos, los clientes deben invertir en herramientas de terceros para capturar automáticamente los datos de rendimiento de SLA, que proporcionan una medida objetiva del rendimiento.

¿Qué tipo de métricas deben ser monitoreadas?

Los tipos de métricas de SLA requeridas dependerán de los servicios que se brinden. Muchos elementos se pueden monitorear como parte de un SLA, pero el esquema debe mantenerse lo más simple posible para evitar confusiones y costos excesivos en ambos lados. Al elegir las métricas, examine su operación y decida qué es lo más importante. Cuanto más complejo sea el esquema de monitoreo (y el remedio asociado), es menos probable que sea efectivo, ya que nadie tendrá tiempo para analizar adecuadamente los datos. En caso de duda, opte por la facilidad de recopilación de datos métricos; los sistemas automatizados son los mejores, ya que es poco probable que la costosa recopilación manual de métricas sea confiable.

Dependiendo del servicio, los tipos de métricas a monitorear pueden incluir:

Disponibilidad del servicio: la cantidad de tiempo que el servicio está disponible para su uso. Esto se puede medir por intervalo de tiempo, con, por ejemplo, una disponibilidad requerida del 99.5 por ciento entre las 8 am y las 6 pm, y más o menos disponibilidad especificada durante otros horarios. Las operaciones de comercio electrónico suelen tener SLA extremadamente agresivos en todo momento; El tiempo de actividad del 99.999 por ciento es un requisito común para un sitio que genera millones de dólares por hora.

la cantidad de tiempo que el servicio está disponible para su uso. Esto se puede medir por intervalo de tiempo, con, por ejemplo, una disponibilidad requerida del 99.5 por ciento entre las 8 am y las 6 pm, y más o menos disponibilidad especificada durante otros horarios. Las operaciones de comercio electrónico suelen tener SLA extremadamente agresivos en todo momento; El tiempo de actividad del 99.999 por ciento es un requisito común para un sitio que genera millones de dólares por hora. Tasas de defectos: Recuentos o porcentajes de errores en los principales entregables. Las fallas de producción, como copias de seguridad y restauraciones incompletas, errores de codificación/reelaboración y plazos incumplidos, pueden incluirse en esta categoría.

Recuentos o porcentajes de errores en los principales entregables. Las fallas de producción, como copias de seguridad y restauraciones incompletas, errores de codificación/reelaboración y plazos incumplidos, pueden incluirse en esta categoría. Calidad técnica: en el desarrollo de aplicaciones subcontratadas, medición de la calidad técnica mediante herramientas de análisis comerciales que examinan factores como el tamaño del programa y los defectos de codificación.

en el desarrollo de aplicaciones subcontratadas, medición de la calidad técnica mediante herramientas de análisis comerciales que examinan factores como el tamaño del programa y los defectos de codificación. Seguridad: en estos tiempos hiperregulados, las violaciones de seguridad de aplicaciones y redes pueden ser costosas. Medir las medidas de seguridad controlables, como las actualizaciones de antivirus y los parches, es clave para demostrar que se tomaron todas las medidas preventivas razonables en caso de un incidente.

en estos tiempos hiperregulados, las violaciones de seguridad de aplicaciones y redes pueden ser costosas. Medir las medidas de seguridad controlables, como las actualizaciones de antivirus y los parches, es clave para demostrar que se tomaron todas las medidas preventivas razonables en caso de un incidente. Resultados comerciales : cada vez más, a los clientes de TI les gustaría incorporar métricas de procesos comerciales en sus SLA. El uso de indicadores clave de rendimiento existentes suele ser el mejor enfoque siempre que se pueda calcular la contribución del proveedor a esos KPI.

¿Qué debo considerar al seleccionar métricas para mi SLA?

El objetivo debe ser una incorporación equitativa de las mejores prácticas y requisitos que mantendrán el desempeño del servicio y evitarán costos adicionales.

Elija medidas que motiven el comportamiento correcto. El primer objetivo de cualquier métrica es motivar el comportamiento adecuado en nombre del cliente y del proveedor de servicios. Cada lado de la relación intentará optimizar sus acciones para cumplir con los objetivos de desempeño definidos por las métricas. Primero, concéntrese en el comportamiento que desea motivar. Luego, prueba tus métricas poniéndote en el lugar del otro lado. ¿Cómo optimizaría su rendimiento? ¿Esa optimización respalda los resultados originalmente deseados?

El primer objetivo de cualquier métrica es motivar el comportamiento adecuado en nombre del cliente y del proveedor de servicios. Cada lado de la relación intentará optimizar sus acciones para cumplir con los objetivos de desempeño definidos por las métricas. Primero, concéntrese en el comportamiento que desea motivar. Luego, prueba tus métricas poniéndote en el lugar del otro lado. ¿Cómo optimizaría su rendimiento? ¿Esa optimización respalda los resultados originalmente deseados? Asegúrese de que las métricas reflejen factores dentro del control del proveedor de servicios. Para motivar el comportamiento correcto, las métricas de SLA deben reflejar factores dentro del control del subcontratista. Un error típico es penalizar al proveedor del servicio por los retrasos causados ​​por la falta de rendimiento del cliente. Por ejemplo, si el cliente proporciona las especificaciones de cambio para el código de la aplicación con varias semanas de retraso, es injusto y desmotivador obligar al proveedor de servicios a cumplir una fecha de entrega preestablecida. Hacer que el SLA sea de dos caras midiendo el desempeño del cliente en acciones mutuamente dependientes es una buena manera de enfocarse en los resultados esperados.

Para motivar el comportamiento correcto, las métricas de SLA deben reflejar factores dentro del control del subcontratista. Un error típico es penalizar al proveedor del servicio por los retrasos causados ​​por la falta de rendimiento del cliente. Por ejemplo, si el cliente proporciona las especificaciones de cambio para el código de la aplicación con varias semanas de retraso, es injusto y desmotivador obligar al proveedor de servicios a cumplir una fecha de entrega preestablecida. Hacer que el SLA sea de dos caras midiendo el desempeño del cliente en acciones mutuamente dependientes es una buena manera de enfocarse en los resultados esperados. Elija medidas que sean fáciles de recopilar. Equilibre el poder de una métrica deseada contra su facilidad de recopilación. Idealmente, las métricas de SLA se capturarán automáticamente, en segundo plano, con una sobrecarga mínima, pero es posible que este objetivo no sea posible para todas las métricas deseadas. En caso de duda, comprométase a favor de una recogida fácil; nadie va a invertir el esfuerzo de recopilar métricas manualmente.

Equilibre el poder de una métrica deseada contra su facilidad de recopilación. Idealmente, las métricas de SLA se capturarán automáticamente, en segundo plano, con una sobrecarga mínima, pero es posible que este objetivo no sea posible para todas las métricas deseadas. En caso de duda, comprométase a favor de una recogida fácil; nadie va a invertir el esfuerzo de recopilar métricas manualmente. Menos es más. A pesar de la tentación de controlar tantos factores como sea posible, evite elegir una cantidad excesiva de métricas o métricas que produzcan una cantidad voluminosa de datos que nadie tendrá tiempo de analizar y crear una sobrecarga excesiva. Si bien es menos probable, muy pocas métricas también son un problema, ya que la falta de alguna puede significar que el proveedor ha incumplido el contrato.

A pesar de la tentación de controlar tantos factores como sea posible, evite elegir una cantidad excesiva de métricas o métricas que produzcan una cantidad voluminosa de datos que nadie tendrá tiempo de analizar y crear una sobrecarga excesiva. Si bien es menos probable, muy pocas métricas también son un problema, ya que la falta de alguna puede significar que el proveedor ha incumplido el contrato. Establezca una línea de base adecuada. Definir las métricas correctas es solo la mitad de la batalla. Para ser útiles, las métricas deben establecerse en niveles de rendimiento razonables y alcanzables. A menos que se disponga de datos sólidos de mediciones históricas, prepárese para revisar y reajustar la configuración en una fecha futura a través de un proceso predefinido especificado en el SLA.

Definir las métricas correctas es solo la mitad de la batalla. Para ser útiles, las métricas deben establecerse en niveles de rendimiento razonables y alcanzables. A menos que se disponga de datos sólidos de mediciones históricas, prepárese para revisar y reajustar la configuración en una fecha futura a través de un proceso predefinido especificado en el SLA. Definir con cuidado. Un proveedor puede modificar las definiciones de SLA para asegurarse de que se cumplan. Por ejemplo, se supone que la métrica del tiempo de respuesta a incidentes garantiza que el proveedor aborde un incidente en un número mínimo de minutos. Sin embargo, algunos proveedores pueden cumplir con el SLA el 100 por ciento del tiempo entregando una respuesta automática a un informe de incidente. Los clientes deben definir los SLA claramente para que representen la intención del nivel de servicio.

Además de definir los servicios que se brindarán, el contrato también debe documentar cómo se monitorearán los servicios, incluido cómo se recopilarán y reportarán los datos, con qué frecuencia se revisarán y quién participará en la revisión.

¿Hay espacio para la negociación de SLA con proveedores de servicios en la nube?

Los proveedores de la nube son más reticentes a modificar sus SLA estándar porque sus márgenes se basan en la prestación de servicios básicos a muchos compradores. Sin embargo, en algunos casos, los clientes pueden negociar los términos con sus proveedores de nube.

Ya sea que haya margen de maniobra o no, es fundamental comprender y analizar los SLA en un contrato de computación en la nube para determinar si presentan algún riesgo significativo.

¿Puedo crear acuerdos de nivel de servicio conjuntos compartidos entre varios vendedores o proveedores de servicios?

Los clientes pueden crear métricas conjuntas para múltiples proveedores de servicios que tienen en cuenta los impactos entre proveedores y dan cuenta de los impactos que el proveedor puede tener en los procesos que no se consideran dentro del alcance de su contrato.

Las organizaciones de TI que administran múltiples proveedores de servicios pueden querer implementar acuerdos de nivel operativo (OLA), que describen cómo las partes involucradas en el proceso de entrega de servicios de TI interactuarán entre sí para mantener el rendimiento.

Si opto por precios basados ​​en resultados con un subcontratista de TI, ¿aún necesito SLA?

Los acuerdos de subcontratación de TI en los que la compensación de los proveedores de servicios está vinculada a los resultados comerciales logrados han ganado popularidad a medida que las empresas evolucionan desde modelos de precios basados ​​en tiempo y materiales puros o empleados a tiempo completo.

En estos casos, el resultado es un resultado comercial en lugar de una actividad, tarea o recurso específico. Pero incluso en un acuerdo basado en resultados, los acuerdos de nivel de servicio sirven como indicadores importantes de desempeño frente a esos resultados comerciales. Los SLA para estos acuerdos no describirán los requisitos técnicos u operativos para determinadas tareas; más bien, describen los objetivos del cliente final. Para que este enfoque funcione bien, esos resultados deben ser inequívocos, debe haber formas de medir el logro de los resultados, las funciones y responsabilidades deben estar claramente definidas, y el proveedor debe tener control sobre el servicio de extremo a extremo requerido para entregar resultados. .

¿Podemos crear SLA para Shadow IT?

TI puede aprovechar el poder de los servicios y soluciones de TI en la sombra y mitigar los riesgos asociados al tomar los mismos tipos de SLA que TI usa para administrar el rendimiento de los proveedores de servicios de TI y aplicarlos a la TI en la sombra. Las organizaciones de TI pueden tomar varios pasos para construir un marco de SLA para los servicios de tecnología que se entregan fuera de la organización de TI y medir e informar sobre su desempeño.

¿Qué sucede si un proveedor no cumple con los niveles de servicio acordados?

Los SLA incluyen sanciones acordadas, llamadas créditos de servicio, que se pueden hacer cumplir cuando los proveedores no cumplen con los estándares mínimos de desempeño. El proveedor y el cliente acuerdan poner un cierto porcentaje de las tarifas mensuales (normalmente igual al margen de beneficio del proveedor) “en riesgo” del cual se extraen estos créditos cuando se incumplen los SLA. Este enfoque pretende incentivar el desempeño del proveedor sin ser demasiado punitivo.

Las mejores organizaciones de TI de su clase evitan usar las disposiciones de SLA como castigo para sus socios de TI y usan las métricas de SLA como una apertura para conversaciones productivas sobre el rendimiento, las prioridades y la dirección futura del compromiso o la relación.

¿Qué son las “recuperaciones”?

Algunos proveedores pueden solicitar el derecho a “recuperar” créditos de servicio pagados. Tal disposición permite a los proveedores recuperar los créditos de servicio a los que han renunciado por los incumplimientos de SLA al desempeñarse en el nivel de servicio estándar o por encima de él durante un cierto período de tiempo. Si bien los proveedores pueden argumentar que una disposición de recuperación de ingresos es justa, puede socavar por completo el enfoque de crédito de servicio.

¿Con qué frecuencia debemos revisar nuestros SLA?

A medida que cambian las empresas, también lo hacen sus requisitos de servicio. Un SLA no debe verse como un documento estático. De hecho, los SLA deben incluir un marco claramente definido para la modificación durante la vigencia del contrato. El SLA debe revisarse periódicamente, específicamente si:

• Las necesidades comerciales del cliente han cambiado (por ejemplo, establecer un sitio de comercio electrónico aumenta los requisitos de disponibilidad).

• El entorno técnico ha cambiado (por ejemplo, equipos más fiables hacen posible una mayor garantía de disponibilidad).

• Las cargas de trabajo han cambiado.

• Se han mejorado las métricas, las herramientas de medición y los procesos.

El SLA es una parte crítica de cualquier acuerdo con un proveedor y dará sus frutos a largo plazo si el SLA se piensa y codifica correctamente al comienzo de una relación. Protege a ambas partes y, en caso de que surjan disputas, especificará remedios y evitará malentendidos. Eso puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo y dinero tanto para el cliente como para el proveedor.

Stephanie Overby, Lynn Greiner y Lauren Gibbons Paul, CIO.com