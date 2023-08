Qué están haciendo los proveedores de software empresarial con la IA generativa

Los CIO están evaluando con cautela la Inteligencia Artificial generativa para usarla en sus propias aplicaciones, mientras que los proveedores de software empresarial siguen adelante.

Este 2023 ha sido un año decisivo para la tecnología de IA generativa, ya que herramientas como ChatGPT pasaron de ser curiosidad de laboratorio a ser un nombre familiar.

Pero los CIO están evaluando con cautela cómo implementar de manera segura la IA generativa en la empresa y qué cercos poner a su alrededor. A veces, sin embargo, se cuela por la puerta de atrás como resultado de iniciativas individuales o departamentales ad-hoc, o incluso por la puerta de entrada, agrupada por los proveedores de aplicaciones empresariales que ya son de uso generalizado.

Para ayudar a los líderes de TI a controlar su exposición a la IA generativa, CIO le ofrece este resumen de los últimos anuncios de IA generativa de algunos de los principales proveedores de software empresarial.

Agosto 2023

Salesforce se propone entrenar modelos generativos de IA con Einstein Studio

Con Einstein Studio, Salesforce ofrece ayudar a las empresas a entrenar y ejecutar modelos generativos de IA en los datos de sus clientes almacenados en su nube de datos. Puede conectar los datos a una variedad de LLM, de código abierto o patentados, dijo la compañía.

Julio 2023

Microsoft agrega capacidades de Copilot a la suite Dynamics 365

Microsoft implementará su asistente de Inteligencia Artificial generativa Copilot en más de sus productos. Ya puede ayudar a analizar datos de Excel, crear presentaciones de PowerPoint y escribir código. Ahora agregó un Copiloto de ventas a su Dynamics 365 para ayudar al personal de ventas a crear propuestas de correo electrónico basadas en los datos de los clientes almacenados en la suite ERP. Microsoft espera que esta y otras características generativas de IA alienten al 90 % de los clientes de Dynamics que aún lo ejecutan en sus instalaciones a migrar a la nube .

Splunk adopta IA generativa para ayudar con la observabilidad

Splunk ya usa IA en su conjunto de herramientas para analizar datos generados por máquinas. Ahora está agregando un asistente de IA generativo creado con el modelo de transformador de transferencia de texto a texto de Google, T5. Splunk dice que puede tomar un poco de trabajo obtener buenas respuestas de la versión preliminar, ya que está buscando ayuda de los clientes para mejorar la capacitación del modelo .

ServiceNow amplía el asistente virtual Now Assist para ayudar a los programadores

Now Assist pronto obtendrá algunas funciones nuevas de Inteligencia Artificial generativa para ayudar a los clientes de ServiceNow a hacer un mayor uso de Now Platform. Una herramienta de resumen de casos evitará a los agentes de TI, RRHH y servicio al cliente la molestia de escribir sus interacciones con los clientes, mientras que una función de texto a código facilitará la automatización de nuevos procesos utilizando lenguaje natural para describir cómo deberían funcionar. . Ambas adiciones usan LLM desarrollados internamente por ServiceNow y deberían estar disponibles en general en septiembre con la actualización de Vancouver a Now Platform.

Junio 2023

Oracle está adoptando un enfoque triple para la adopción de IA generativa. A nivel de hardware, está agregando nuevas instancias a su servicio Oracle Cloud Infrastructure adaptadas para cargas de trabajo de IA. OCI Supercluster combinará miles de GPU Nvidia y memoria de alta velocidad para entrenar LLM. Además de eso, ofrecerá servicios en la nube que él, otros proveedores de SaaS y las empresas pueden usar para construir IA generativa en sus propias aplicaciones. La primera de esas aplicaciones en las que aparecerán las capacidades es Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), donde ayudará a los usuarios a escribir, resumir o recomendar contenido.

ServiceNow pone gen AI en Now Assist para Virtual Agent

Now Assist for Virtual Agent eventualmente permitirá a los clientes de ServiceNow elegir entre una gama de herramientas de inteligencia artificial generativa (inicialmente, solo se admiten las herramientas OpenAI y Microsoft Azure) para ayudarlos a diseñar procesos comerciales de autoservicio al acceder a piezas relevantes de contenido empresarial. Ya en fase de prueba con un pequeño número de clientes, Now Assist para Virtual Agent estará disponible de forma general a partir de septiembre.

Por $360,000 dólares al año, el AI Cloud Starter Pack de Salesforce agrupa todos sus servicios de IA generativa en una sola oferta. Incluye Slack GPT, Tableau GPT, Apex GPT, Mulesoft GPT, Flow GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT y un par de otras herramientas para discutir datos y entrenar modelos. Sin embargo, los analistas no esperan que AI Cloud atraiga a muchos clientes, ya que no existe una interfaz unificada para todas las herramientas dispares, y muchos clientes ya tendrán acceso a las que más necesitan como parte de otras ofertas de Salesforce.

Einstein GPT de Salesforce aprende sobre marketing y comercio electrónico

Salesforce dijo que su kit de herramientas de inteligencia artificial generativa Einstein GPT pronto podrá personalizar los correos electrónicos de marketing segmentando audiencias automáticamente, resolviendo las identidades de los clientes y creando contenido relevante para ellos, aunque la mayoría de las nuevas funciones en Marketing GPT no están programadas para su lanzamiento hasta octubre. También ayudará con el comercio electrónico, brindando una experiencia de “conserjería” multicanal a partir de febrero de 2024. Una característica de su GPT de comercio casi lista para usar es una herramienta para completar los datos faltantes del catálogo llamada Descripciones dinámicas de productos, que estará disponible a partir de julio, dijo la compañía.

Mayo 2023

Alteryx genera visualizaciones de datos con IA

El proveedor de automatización de análisis Alteryx utiliza IA generativa para agregar tres nuevas funciones a su plataforma de visualización de datos . Magic Documents, una característica de Alteryx Auto Insights, utiliza IA generativa entre bastidores para entregar resúmenes de visualización de datos y generar automáticamente PowerPoints y correos electrónicos específicos basados ​​en ellos. Las otras dos adiciones están en Alteryx Designer: Workflow Summary permite a los usuarios documentar automáticamente procesos y metadatos relacionados en lenguaje natural, mientras que el conector OpenAI les permite incorporar interacciones de ChatGPT en sus flujos de trabajo de datos.

SAP planea un asistente de IA generativo de cosecha propia

Inmediatamente después de su anuncio de una colaboración de IA generativa con IBM, SAP dijo que también está desarrollando su propia tecnología de IA generativa. SAP Digital Assistant no será un chatbot completo como ChatGPT, sino un aviso contextual en las aplicaciones dentro de los productos SAP Sales, Service, Marketing y Commerce Cloud. Sin embargo, tenga paciencia: ni siquiera ingresará a la prueba beta hasta el cuarto trimestre de 2023.

Tableau GPT es el objetivo más reciente de la iniciativa de IA generativa de Salesforce

Tableau está recibiendo el tratamiento GPT de Einstein. A pesar del nombre GPT, Salesforce está implementando una variedad de LLM de OpenAI, Cohere o su propio equipo de desarrollo en sus esfuerzos por agregar IA generativa a su gama de productos. Tableau GPT utilizará IA generativa para hacer que el análisis de datos se asemeje más a una conversación , dijo la compañía.

ServiceNow desarrolla aplicaciones de IA generativa con Nvidia

ServiceNow ve muchas posibilidades de usar IA generativa para ayudar a las empresas a automatizar más sus flujos de trabajo y está trabajando con Nvidia para desarrollar modelos de IA dedicados a esas tareas. Nvidia ha vuelto a centrar su negocio en la IA en los últimos años, trabajando para ofrecer potencia informática y software optimizado para entrenar modelos de IA, como los LLM detrás de la IA generativa, y hacerlos disponibles como servicio a través de su oferta DGX Cloud. Eso es lo que usará ServiceNow para construir los modelos que está desarrollando.

Informatica utilizará IA generativa para gestionar datos

Intelligent Data Management Cloud (IDMC), la herramienta de Informatica para administrar bases de datos empresariales, está recibiendo un cambio de imagen generativo de IA. Uno de sus componentes, el motor de automatización de gestión de datos Claire, pronto se convertirá en Claire GPT , lo que permitirá a los usuarios hacer preguntas sobre sus datos en lenguaje natural sin tener que aprender SQL. Claire GPT aún se encuentra en versión preliminar privada, pero la compañía planea lanzarlo antes de fin de año.

SAP apunta a automatizar la gestión de aplicaciones con IA generativa

SAP tiene la intención de incorporar el motor Watson AI de IBM en gran parte de su cartera de software, comenzando con SAP Start AP, donde permitirá a los usuarios interactuar con las aplicaciones de SAP utilizando lenguaje natural. Watson no es en sí mismo una herramienta de IA generativa, pero SAP ve sus capacidades de procesamiento de lenguaje natural como un primer paso en el camino para utilizar la IA generativa de manera más amplia. Las dos compañías informaron que están desarrollando conjuntamente LLM y capacidades de IA generativa.

Peter Sayer, CIO.com