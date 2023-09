¿Qué hace una ‘Oficina Comercial de TI’?: hacer bien el trabajo administrativo de TI

No maneje el área de TI como un “negocio”. Ejecútelo de manera profesional. Establecer un grupo administrativo dentro de TI puede ayudarle a aliviar la carga burocrática de este departamento.

Entre los no ilustrados, se supone que administrar el área de TI “como un negocio” es la mejor práctica, entregando bienes y servicios a clientes internos a quienes TI debe satisfacer plenamente, y quienes luego pagan por lo que TI les entrega a través de los auspicios de un sistema de devolución de cargos.

Sin embargo, esta es una idea terrible.

Lo que no es una “idea terrible” es ser empresarial, es decir, ser profesional a la hora de abordar las obligaciones organizativas de TI, que son esenciales y tangenciales a su misión principal.

Los gerentes de TI generalmente consideran que estas responsabilidades, que caen bajo la rúbrica de “administrivia”, son distracciones que consumen mucho tiempo. Quieren centrarse en entregar, integrar y gestionar la cartera de aplicaciones de la empresa y en asegurarse de que la infraestructura de TI esté totalmente disponible y ofrezca un rendimiento adecuado.

En otras palabras, son las aplicaciones y operaciones de TI: el corazón de lo que hace TI para ganarse la vida. Todo lo demás importa pero no añade su propio valor a la ecuación.

Ingrese a la ‘Oficina Comercial TI’

Los CIO sabios ni siquiera intentan argumentar que manejar la administración es algo valioso; en realidad, lo consideran como tiempo bien empleado y sin ninguna distracción. No lo intentan porque lo único que conseguirían con esta afirmación sería perder credibilidad.

Del mismo modo, estos mismos CIO tampoco están de acuerdo en que la administración no añade valor. No deberían estar de acuerdo porque, aunque agravantes, no se puede prescindir de estas responsabilidades: representan un trabajo real que debe hacerse.

Es por eso que muchos CIO inteligentes crean una Oficina de Negocios de TI (IT Business Office) y la responsabilizan de aliviar la carga administrativa de la organización de TI, asumiendo responsabilidades como las siguientes:

Métricas de rendimiento y sistemas de informes de TI: hacer las métricas correctamente no es fácil. Simplemente formularlos bien requiere mucho esfuerzo. Agregue a eso los sistemas de informes que los administradores de TI necesitan para que sus métricas sean más que simples estadísticas ad hoc calculadas a través de hojas de cálculo no auditadas. Y luego, calcule lo que se necesita para que las métricas utilizadas por diferentes gerentes tengan sentido en conjunto.

Cada administrador de procesos de TI (sinónimo de “gerente”) aún debe ser responsable de definir las métricas clave de sus procesos, con el argumento de que si son responsables de un proceso, son responsables de definir las métricas que miden la salud del proceso.

Pero pedirles que se aseguren de que sus métricas se integren con las métricas de los demás es pedir demasiado. La coordinación es la razón de ser de la Oficina de Negocios TI.

Negociaciones y contratos con proveedores: Negociar es tanto una habilidad como un arte. Analizar los términos y condiciones del contrato lo es aún más. ¿Supervisar el cumplimiento de un proveedor? Esto no debería ser una ocurrencia tardía: alguien debe ser responsable.

En teoría, todo esto debería manejarse en la oficina del Asesor Jurídico. Pero si bien el personal legal de la compañía es su experto cuando se trata de analizar contratos, no lo es en el tema que rigen los contratos de proveedores y acuerdos de licencia de TI.

Por lo tanto, las negociaciones y los contratos con proveedores deben ser una colaboración entre TI y el Asesor General, con la Oficina Comercial de TI a la cabeza.

Supervisar el proceso de presupuestación de TI: cada gerente de TI tiene un presupuesto que administrar. Lamentablemente, en la mayoría de las empresas, la elaboración de presupuestos parece más un juego de ponerle la cola al burro que un algoritmo bien definido y consistente.

En principio, gran parte del personal de TI puede derivarse de un modelo basado en parámetros. Esto puede resultar difícil de conciliar con los requisitos de Contabilidad para el desarrollo del presupuesto. Con una oficina comercial de TI para gestionar la relación con Contabilidad, TI puede explicar sus métodos una vez, en lugar de gerente por gerente por gerente.

Coordinación de la incorporación de nuevos empleados: la incorporación de nuevos empleados en toda la empresa debe ser coordinada por Recursos Humanos, pero lo más frecuente es que cada pieza del rompecabezas de la incorporación se deje en manos del departamento responsable de esa pieza.

Una oficina comercial de TI no puede ni debe intentar arreglar este proceso que a menudo falla en toda la empresa. Pero incorporar nuevos empleados de TI es, en todo caso, incluso más complicado que incorporar a los empleados de cualquier otra persona. Una oficina comercial de TI puede, al menos, facilitar las cosas a los profesionales de TI recién contratados para que puedan comenzar a trabajar el día que se presentan a trabajar.

Coordinar el proceso de revisión del desempeño de los empleados: a nadie le gusta el proceso de gestión del desempeño de los empleados (también conocido como “revisión del desempeño”). No el gerente que tiene que realizar la evaluación; no los empleados que tienen que recibirlos; no el área de Recursos Humanos que debe hacer que el proceso funcione en toda la empresa.

Y cada vez que Recursos Humanos introduce mejoras en este proceso el próximo año, todo el mundo odia aún más el resultado.

Es otro proceso empresarial roto que una oficina comercial de TI no puede solucionar. Pero al menos puede establecer el cronograma, familiarizar a todos los administradores de TI sobre cómo se supone que debe hacerse y gestionarlo mediante procesos hasta que llegue a buen término.

¿Quién debería “dirigir el espectáculo”?

Para los cínicos, establecer una oficina comercial de TI podría parecer como si el CIO estuviera arrojando todos los dolores de cabeza de la gestión a un lugar lamentable.

Pero esto es evidentemente falso, porque si así fuera, la IT Business Office también sería responsable de la gestión de la arquitectura técnica.

Pero no tiene por qué ser así, ya que hay algunos gerentes que prosperan con una dieta que consiste en organizar este tipo de caos y mantenerlo organizado.

Como CIO, su trabajo es encontrar ese tipo de gerente y darle suficiente fuerza para asegurarse que todos los demás no puedan posponer sus contribuciones.

Bob Lewis, CIO.com