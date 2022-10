¿Qué tiene de transformacional lo ágil?

Las empresas necesitan sobrevivir y prosperar frente a la rápida competencia. Los tecnólogos necesitan desafiarse a sí mismos para desarrollar nuevas habilidades. Agile nos lleva a hacer ambas cosas.

Algo muy diferente, quizás incluso mágico, está sucediendo. Estamos cambiando la forma de trabajar de las personas y, en el proceso, cambiando el papel del tecnólogo.

Cuando la industria del software era joven, los requisitos detallados eran la norma. Las empresas no dependían del software para administrar sus negocios. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones funcionan con software. Estas empresas están impulsadas por los resultados de trimestre a trimestre, y el panorama competitivo cambia y se transforma a un ritmo asombroso.

Las expectativas de los clientes en cuanto al servicio, el tiempo de respuesta y la comodidad se están disparando, y la nueva característica de ayer es la vieja noticia de hoy.

No es sorprendente que los requisitos ya no sean tan estables. Con el panorama competitivo en constante cambio al que se enfrentan la mayoría de las organizaciones, éstas también necesitan cambiar rápidamente.

La prioridad del mes pasado puede ser reemplazada por su competidor que trae al mercado una nueva característica o capacidad. Debemos aprender a ser más receptivos a estas necesidades ya los constantes cambios en el panorama competitivo. De lo contrario, las organizaciones para las que trabajamos pueden sufrir y, en el proceso, también lo harán nuestras carreras.

Magia, creatividad y feedback

En un entorno donde el cambio empresarial es constante, necesitamos una alternativa a los documentos largos, correos electrónicos, correos de voz y otras formas de comunicación asincrónica. Necesitamos acortar drásticamente el tiempo requerido para pensar, planificar y actuar sobre las nuevas presiones competitivas. Con las cosas cambiando tan rápido para el negocio, también necesitamos un proceso en el que las interacciones entre los equipos de tecnología y el negocio sean mucho más dinámicas y ocurran en tiempo real. En resumen, necesitamos algo de magia.

Parte de la magia en el desarrollo de tecnología se encuentra en la retroalimentación rápida. Los comentarios rápidos de los clientes y nuestros socios comerciales nos permiten avanzar más rápido y ser más creativos. Vemos las cosas bajo una nueva luz y consideramos posibilidades que no habíamos considerado. Dejamos de lado las viejas formas a las que estamos acostumbrados, escuchamos y nos asociamos con nuestros clientes, y redescubrimos la alegría de la creatividad. Después de todo, ¿no es ese proceso creativo parte de la razón por la que elegimos la tecnología como carrera?

Las interacciones son importantes para la creatividad, pero también se requiere la eliminación de restricciones artificiales y un pensamiento innovador. Como dijo Albert Einstein:

“La imaginación es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento se limita a todo lo que ahora sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, y todo lo que alguna vez habrá para conocer y comprender”. Albert einstein

La retroalimentación rápida y la creatividad están en el corazón de los valores ágiles , que enfatizan la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio. Como señalé en Patrones de liderazgo para el desarrollo de software y tecnología, “la magia de la retroalimentación, en todas sus variadas formas, simplemente no puede subestimarse en el trabajo de software y tecnología”.

Más que cualquier otra cosa, la retroalimentación impulsa a nuestros equipos hacia adelante. Lo que podamos hacer para facilitar, acelerar o permitir una retroalimentación rápida y efectiva funciona fuertemente a nuestro favor. Esto es cierto para todas las fases y todos los aspectos de cualquier proyecto o esfuerzo de software… es un valor y patrón importante que es fundamental para nuestro éxito”.

Si este tipo de poder creativo puede influir en los problemas comerciales, ¿por qué no funciona para todas las empresas que son “ágiles”?

En resumen, el cambio es difícil. A veces, la vieja forma de hacer las cosas de una empresa, o nuestra propia renuencia a dejar de lado las viejas formas de hacer las cosas, da como resultado el caos y el desperdicio de movimiento.

Ágil no significa que evitemos escribir nada o que ignoremos los objetivos de los clientes y los plazos comerciales.

Si se hace correctamente, resulta justo lo contrario. Scrum se basa en la transparencia, la inspección y la adaptación, y sus eventos y artefactos dejarán poco espacio para esto.

El pivote

Las empresas para las que trabajamos deben moverse mucho más rápido y adaptarse a las presiones competitivas en constante cambio. Necesitamos responder moviéndonos más rápido, lo cual depende de la retroalimentación y la creatividad. ¿Qué significa esto para las carreras tecnológicas?

En resumen, las empresas están comenzando a buscar más de los tecnólogos, quienes en muchos casos se enfocan únicamente en las habilidades tecnológicas. Quieren personas que puedan combinar profundidad en tecnología con pensamiento crítico y habilidades interpersonales. Esta combinación de profundidad en tecnología y amplitud en términos de habilidades interpersonales se conoce con frecuencia como habilidades en forma de T.

En mi experiencia, la combinación de pensamiento crítico y habilidades interpersonales o de liderazgo es responsable de más de la mitad de las habilidades requeridas que las empresas buscan en los candidatos. Ignorar la importancia de estas habilidades pone en peligro empresas y carreras.

Las empresas impulsadas por las crecientes presiones del mercado responden con frecuencia contratando consultores o reemplazando a los trabajadores de tecnología existentes que no pueden hacer este giro crítico. Las empresas deben sopesar el riesgo de no cambiar y no exigir más de su inversión en tecnología. Los tecnólogos necesitan desarrollar sus habilidades de liderazgo antes de que el mercado rápidamente cambiante los pase por alto.

Crisis y redescubrimiento

El símbolo chino de la palabra “crisis” consta de dos pinceladas. Uno representa el peligro y el otro la oportunidad. Aquí es donde se encuentran muchos tecnólogos y empresas hoy en día. La supervivencia de una empresa depende de la velocidad y el tiempo de comercialización.

Agile y Scrum, si se aplican correctamente, son una forma de llegar allí. Esto no es fácil ni simple, y los tecnólogos deben desafiarse a sí mismos para crecer y expandirse, y desarrollar y descubrir nuevas habilidades de liderazgo e interacción. En el proceso, redescubriremos la magia, y el valor comercial, en la tecnología impulsada por la retroalimentación y la creatividad.

Matt Macbrite, CIO.com