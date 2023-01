¿Quién es quién en el uso de tecnologías financieras en Latinoamérica?

El comercio transfronterizo regional es cada vez una oportunidad más accesible para los negocios locales en América Latina pero, para ello, es clave entender cómo prefiere pagar la gente en cada país. Si bien en la foto general, pareciera ser una región bastante uniforme con respecto a otras, ya cuando uno se acerca a mirarla con más detalle, entendemos que hay diferencias importantes entre países que son necesarias conocer si se está pensando expandir el negocio en estos mercados. Una de ellas: los hábitos financieros.

Rapyd, Fintech-as-a-Service (FaaS) global y decacornio israelí, llevó a cabo un estudio en México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú para analizar las preferencias del consumidor latinoamericano a la hora de hacer y recibir pagos, además de relevar cuáles son los productos financieros que más utilizan.

Productos financieros:

● Débito, el producto estrella en la región: la tarjeta de débito bancario es el producto financiero con mayor penetración en América Latina; el 70% de los encuestados confirmó tener una. Además, los chilenos destacan con un 86% poseyendo este producto, seguidos de los argentinos con un 78% y los mexicanos con un 71%.

● Brasil, el país con más tarjetas de crédito en la región: el 82% de los encuestados afirmaron poseer este método de pago. Le siguen Argentina y Chile con un 69% y 68% de penetración de este producto, respectivamente. México se posiciona en un cuarto lugar con un 63%.

● Baja bancarización en México: en Argentina y Colombia un 70% de los encuestados afirmaron tener una caja de ahorro. Perú y Brasil le siguen con 69% y 68% respectivamente. Pero en México sólo un 47% de los encuestados confirmó tener una cuenta de ahorro, colocándose en último lugar.

● Argentina, líder en inversión crypto: entre los seis mercados relevados, México se posicionó último con respecto al interés por la inversión en crypto, con sólo un 12%. Por el contrario, Argentina mostró ser el país que más confía en esta divisa, con un 37% de los encuestados afirmando que invierten en crypto.

“En la región, México se destaca como el segundo país más ávido de explorar tecnologías más inteligentes que mejoren la gestión de sus pagos y facturación (ubicándose tan sólo un punto por detrás de la Argentina). En términos de pagos digitales, las tarjetas de débito y crédito se posicionan entre los métodos más utilizados y preferidos por los mexicanos hoy, mientras que las aplicaciones de banca en línea y las billeteras electrónicas son las aplicaciones financieras más populares entre ellos. Para las empresas que busquen llevar adelante pagos transfronterizos o bien que tengan interés en este mercado latinoamericano, resulta clave conocer cuáles son los métodos locales preferidos y cuán dispuestos están los mexicanos a innovar en tecnología financiera”, comentó Marc Winitz, Chief Marketing Officer de Rapyd.

Finanzas y tecnología:

● LATAM, una región de exploradores: la mayoría (60%) de los latinoamericanos encuestados se considera “explorador” en tecnologías de pagos inteligentes y está abierto a explorar y adoptar tecnologías innovadoras y aplicaciones Fintech. Sólo el 13% de los encuestados se identifican como “rezagados” al respecto.

● Las apps bancarias son las más usadas: las apps más utilizadas en la región son las de los bancos (65%), seguidas de las eWallets (63%) y las apps de tarjetas (ya sea crédito o débito) con un 59%. Específicamente, Chile mostró ser el país que más utiliza la app de los bancos (79%), seguido de Brasil (74%) y Perú (64%). No muy lejos se ubicaron Argentina (63%) y México (58%).

● Las eWallets conquistan LATAM: las eWallets ocupan el segundo lugar entre las apps financieras más usadas en la región (por detrás de las apps bancarias). En Argentina y Brasil es en donde más se las usa (73%). Le siguen Chile (67%), Perú (62%) y México (54%), mientras que los colombianos son los menos adeptos a utilizarlas (48%).

● La seguridad de sus datos sigue siendo la prioridad para el consumidor digital: lo más importante para la región al considerar un proveedor de pagos es la seguridad de los datos (76%). En segundo lugar se posiciona el “recibir el pago el mismo día” y el “poder tener una notificación del estado del pago”, ambos con 61% de menciones.

● El celular, el mejor lugar para comprar: el celular es el dispositivo favorito para comprar en línea en Latinoamérica (promedio 64%). México es donde este resultado se dispara de manera más contundente respecto del uso de la computadora (76% vs 24% de compra por computadora). Sin embargo, Argentina muestra ser el único país en dónde la preferencia entre un dispositivo y otro no es tanta, 52% (celular) vs. 48% (computadora).

● ¿Qué compramos? Sobre todo ropa: la ropa (69%) es la categoría que lidera las compras en línea, seguido de productos de belleza (48%) y comida preparada (47%).

“Aunque en México el uso de efectivo sigue siendo el rey, podemos observar que ya se perfila una interesante oportunidad para la innovación en tecnología financiera. En especial, para el comercio minorista y para los proveedores de pagos, así como para aquellos comerciantes que quieran atraer el negocio móvil, puesto que en México el celular es el dispositivo favorito para comprar en línea. Por ello, a medida que las empresas y los negocios amplían sus tiendas digitales, no deben dejar de considerar un enfoque mobile-first, diseñando la mejor experiencia posible y habilitando los métodos de pago que prefieren los compradores que eligen comprar a través de sus teléfonos inteligentes. Aquí, además, es prioritario garantizar la seguridad de los datos personales y la celeridad en las transacciones”, concluyó Marc Winitz, Chief Marketing Officer de Rapyd.