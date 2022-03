Realizan el CSO20 Conference+Awards 2022: Ciberseguridad como pilar en un escenario de incertidumbre

Acerca de los mayores retos que deben afrontar los CSO en la actualidad, el CISO de Mobility ADO comentó que no se debe olvidar que en la actualidad las nubes tienen muchos huecos que atender. Pero tal vez una de las principales cuestiones a las que se enfrentan los profesionales de Seguridad es que muchas veces se toman las decisiones desde el área administrativa. “Ahora tienes que educar a tus directores para que tomen la mejor decisión”, concluyó Héctor Méndez.

Otro ejemplo es la segmentación de aplicaciones. “Antes de crear alguna regla o política de bloqueo mostramos un mapa de dependencias y trazabilidad para saber quién se está comunicando con esa app, por cuál puerto y protocolo, quienes la componen, etc. Con esa información es más fácil dar acceso a tal o cual persona”, aseguró Palacios.

En comparación con las segmentaciones tradicionales, esta microsegmentación está basada en software. Las ventajas principales son que no dependen de la red, esto quiere decir que aún sin firewalls o routers, las reglas de segmentación no se desajustan, por el contrario, se heredan.

También es necesario tener en cuenta el desarrollo de soluciones Shift to the Left, un ciclo continuo de desarrollo que se diagrama hacia la derecha. Y, de manera automatizada, permite reconocer un problema potencial y detener el ciclo para corregirlo y continuar.

Para evitar este tipo de ataques, y para tener un adecuado control de las configuraciones de seguridad, el ejecutivo detalló que se deben adaptar soluciones del tipo DevSecOps. Así como e Infrastructure as Code (IaC) que permite construir de forma dinámica y desaparecer todo en caso de ser necesario; además de permitir una automatización de manera más eficiente.

En el caso de los Controladores de dominio, es necesario detectar oportunamente los ataques que afecten varios aspectos del DA, así como ataques desde sistemas administrados y no administrados, y los que provienen de dispositivos con IoT/OT y desde sistemas Windows, Mac, Linux, etc., señaló Salazar.

La postura de Attivo Networks ante los ataques de Directorio Activo es la Detección en tiempo real. En este sentido, y de acuerdo con Salazar, se deben atender dos flancos: para los puntos finales, es necesario contar con Detección avanzada en tiempo real, alertas de actividades no autorizadas que apunten al Directorio Activo, resguardar el contenido resguardado en el DA y disponer de una respuesta automática.

En su conferencia, Joseph Salazar, Technical Marketing Engineer de Attivo Networks, opinó que uno de los principales objetivos de los atacantes son las credenciales y el Directorio Activo, y “la mayoría de las empresas no están preparadas para enfrentar este panorama”.

El directivo recalcó que no basta con respaldar los datos de valor de la empresa. Muchas veces los atacantes amenazan con hacer pública la información secuestrada y con ello perjudicar a la organización.

Jacobo Resnikov, Head of Cortex para Palo Alto Networks Latinoamérica, explicó que la Unidad 42 es la unidad de ciberinteligencia de esta compañía y, según sus estimaciones, en 2020 el promedio de solicitud de rescate de datos obtenidos por ransomware fue de 847,000 dólares. “Sin embargo, el promedio de pago de rescate para ransomware de 2020 a 2021 fue de 312,000 dólares”. Resnikov añadió que el aumento en la cantidad de dinero entregado por el rescate aumentó en un 171% en comparación del reportado en 2019.

