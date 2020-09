Realizan webinar de “Tecnologías Disruptivas” con casos prácticos y soluciones

Una “tecnología disruptiva” es aquella que conduce a la creación de nuevos servicios y productos, por encima de tecnologías y estrategias ya posicionadas y que dominan un mercado. Esta definición sirvió como preámbulo al seminario virtual “Tecnologías Disruptivas 2020” organizado por CIO México, en colaboración con Darktrace, en el cual se profundizó sobre temas de relevancia para la industria, entre ellos la importancia de las nuevas tecnologías dentro de la transformación digital.

El webinar contó con un panel de mejores prácticas, en el cual participaron Fernando Gamallo, Director Corporativo de TI y Procesos de Laboratorios Sanfer, y Alejandro Reyes, Gerente de TI para Gran Portuaria Servicios Administrativos, así como una presentación introductoria a cargo de Laura Jiménez, Gerente Regional de Darktrace para Latinoamérica.

Fuego contra fuego ante ciberataques más sofisticados

Jiménez afirmó que actualmente se han suscitado importantes cambios en el paradigma cibernético, sobresaliendo las amenazas emergentes y el malware impulsado por el uso de Inteligencia Artificial (IA) lo que se traduce en que las amenazas digitales seann más agresivas y difíciles de identificar. La experta aseguró que la única forma de defenderse de estas nuevas amenazas es la misma Inteligencia Artificial.

Más aún, dijo que tecnologías como 5G, el Internet de las Cosas (IoT) y la nube acelerarán paradigmas tanto ofensivos como defensivos para la Inteligencia Artificial, y producirán un ambiente cibernético donde las amenazas serán mucho más poderosas y difíciles de controlar y visualizar.

Laura Jiménez, Gerente Regional de Darktrace para Latinoamérica.

Asimismo, Jiménez comentó que la nueva ola de trabajadores remotos a causa del confinamiento global producido por la pandemia de Covid-19 ha traído también un importante crecimiento en las amenazas digitales como phishing, malware y ransomware. Por ejemplo, “se han detectado ataques phishing impulsados por IA, donde el correo electrónico apócrifo es muy difícil de detectar, haciendo casi imperceptible su naturaleza apócrifa”.

La ejecutiva comentó que las soluciones de Darktrace como Enterprise Immune System reaccionan ante las amenazas en tiempo real, e incluso aprenden del comportamiento de uso de cada individuo u organización. Además, cuentan con tecnologías como Darktrace Antigena que toma acciones autónomas ante actividades inusuales.

Entre la teleaudiencia del webinar “Tecnologías Disruptivas” participaron directivos de TI, quienes enviaron preguntas a la experta de Darktrace. Una de las dudas más recurrentes fue sobre cuál era la herramienta de IA más efectiva para aplicaciones ofensivas. Jiménez recomendó emplear un “Machine Learning no supervisado”, que no requiere que se le inserten datos o reglas para poder defenderse de actividades inusuales. “El Machine Learning no supervisado es una inteligencia pura que aprende el comportamiento de dispositivos”, señaló.

También se le consultó acerca del uso de Inteligencia de Comportamiento para contener un Ataque de Día Cero. Jiménez dijo que las tecnologías que existen actualmente requieren que alguien más ataque para poder crear un parche de actualización.

“Las soluciones de Darktrace, desde que entran en funcionamiento, empiezan a crear el patrón de vida. Nos demoramos 10 días en aprender y basados en ese aprendizaje identificamos alguna posible amenaza. Posterior a ello, no importa el tipo de ataque, nuestra solución ya sabe cómo funciona un dispositivo”.

“Lucy”, un caso práctico en el sector farma

En su ponencia, Fernando Gamallo, CIO de laboratorios Sanfer, mencionó que esta compañía es tiene presencia en toda Latinoamérica, con ocho plantas en México, Centro y Sudamérica.

Una de las características de una empresa de esta naturaleza es que no puede llegar a sus clientes (los pacientes) de manera directa, sino mediante los profesionales de la salud. Por esta razón, la fuerza de ventas es muy relevante para los laboratorios.

Fernando Gamallo, Director Corporativo de TI y Procesos de Laboratorios Sanfer

“El proyecto ‘Lucy’ (inicialmente llamado ‘LucIA’, por las siglas de Inteligencia Artificial al final) nació como una plataforma específica para apoyar a la fuerza de ventas para toda Latinoamérica. Antes de ‘Lucy’, nuestra fuerza de ventas invertía mucho tiempo en resolver temas administrativos. Encontramos que desplegar estrategias de marketing a 1,500 individuos representaba un esfuerzo enorme. Decidimos desarrollar una solución basada en Inteligencia Artificial y Machine Learning con patrones muy definidos para la organización” dijo Fernando Gamallo.

El ejecutivo agregó que al momento del lanzamiento de “Lucy” en junio de 2019, en una semana tuvo un total de 783 interacciones, de las cuales 56% reportó un 75% de precisión, mientras que al resto le faltaba interacción y aprendizaje. Destacó que se ha constituido como una plataforma para entablar procesos de colaboración (está basada en Microsoft Teams), para resolver dificultades cotidianas de trabajo, y es una herramienta de consulta para una variedad de situaciones relacionadas con Recursos Humanos.

“Lucy” recibe aproximadamente 1,400 interacciones por día relacionados el porcentaje de cobertura de un producto, trámites personales, etc.”, afirmó Gamallo.

IoT y Big Data en la industria de la logística

Por su parte, Gran Portuaria es una empresa dedicada al servicio de logística y transporte de mercancías.“Buscamos integrarnos a todo lo largo de la cadena de suministro para agregar valor a las operaciones de cada uno de nuestros clientes”, explicó Alejandro Reyes, CIO de esta compañía.

Implementamos un proyecto de IoT aplicado a monitoreo, para ins,peccionar de manera remota la información que se originaba en sus unidades de transporte (indicadores del tableros, temperatura, niveles de diesel, kilometraje, mantenimiento, tránsito, etc.).

La primera tarea consistió en recolectar la mayor cantidad de datos posibles para tener una clara trazabilidad de las operaciones. Con esos datos pudieron identificar y ofrecer a sus clientes áreas de oportunidad para optmizar procesos.

Alejandro Reyes, Gerente de TI para Gran Portuaria Servicios Administrativos.

“Manejamos un tablero tipo aeropuerto donde registramos toda la trazabilidad y movimientos, así como un botón de pánico e indicadores de alertas preventivas de seguridad. Utilizamos dispositivos GPS que se conectan a la computadora de la unidad para censar una gran cantidad de información, e incluso monitoreamos hábitos de manejo que arrojaron temas relacionados con desgaste en las unidades”.

Mediante esta recopilación de datos, dijo, se han podido reducir costos, se evitaron daños en los vehículos por el robo de combustible, y hay más control en los niveles de consumo. “También, obtuvimos ahorros por costos de mantenimiento y una mejora de gestión de fechas de reparaciones, entre otros beneficios, aseveró Reyes.

Esta recopilación de data (tanto de la unidad, del operador y de algunos detalles de sus clientes) combinada con el IoT en los vehículos, les ha permitido obtener una trazabilidad superior y mejoró la eficiencia administrativa y operativa, al ofrecer datos y valores agregados a sus clientes, concluyó el directivo,.

-César Villaseñor, CIO México.