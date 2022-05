Recomendaciones para no fracasar en la implementación de la IA aplicada a la gestión del talento, según EY

En la actualidad el 78% de los grandes corporativos de América Latina ya cuentan con programas de IA[1]. Sin embargo, el 70% de las adopciones no logra los beneficios esperados[2].



Al respecto, la firma de consultoría EY, en su estudio sobre madurez digital realizado durante 2021, encontró que los principales motivos del fracaso son:

Proyectos meramente centrados en tecnología (que olvidan el objetivo de negocio inicial). Poco involucramiento de las áreas usuarias en el diseño y pruebas. Inversiones excesivamente grandes, no ágiles, ni con controles frecuentes de avance (ej. mediante fast prototyping).

Otro punto importante es que las empresas deben considerar aspectos éticos y legales al implementar estas tecnologías. “Las áreas de Recursos Humanos debe ser especialmente críticas al usar Inteligencia Artificial para un tema tan sensible como es la contratación, evaluación, y toma de decisiones respecto al talento de las organizaciones”, señaló Jaume Sués, socio de Digital y Tecnologías Emergentes en EY Latinoamérica Norte.



Por ello, EY emitió las siguientes recomendaciones a las empresas que consideren implementar la Inteligencia Artificial en los procesos de gestión de talento:

Nunca implantar una IA con autonomía para afectar, de forma directa o indirecta, por acción o inacción, la vida personal o profesional de un ser humano

Siempre plantear esta tecnología como un complemento analítico al juicio humano (es decir, diseñar siempre con human-in-the-loop, para que sea siempre una persona la que tome una decisión que impacte a otra persona)

Mantener un modelo de gobierno y uso de la IA que incluya: Auditoría de cumplimiento de meritocracia y no discriminación Gestión del cambio y comunicación interna Experiencia de uso que no sesgue al entrevistado Términos y condiciones adaptados a cada país



“La IA es un excelente complemento analítico a la gestión del talento en las organizaciones, pero su modelo de gobierno debe salvaguardar el buen uso ético y legal”, finalizó Jaume Sués.

[1] Fuente: “Real World AI” (Ed. Lioncrest Publishing, 2021)

[2] Fuente: “Digital Transformation is Not About Technology” (Ed. Harvard Business Review, 2019)